台灣漢光演習登場 實兵模擬解放軍攻台北港

（德國之聲中文網）台灣年度的全國軍事防衛作戰漢光演習於週一（7月25日）登場，一連5天將實行實兵實彈演練。此次演習將循例模擬戰略要地台北港若遭中國解放軍空襲，台灣軍方將如何反擊。特別的是，據台媒報導，此次演習還將罕見地實兵模擬城鎮作戰，並借鑑俄烏戰爭經驗。

根據台灣《聯合新聞網》報導，台灣今年漢光演習的重點之一，仍是模擬極具政治與戰略防禦地位的台北港及淡水河，若遭中國解放軍以武裝直升機及戰轟機攻擊，該如何進行聯合反擊作戰。

報導指出，台灣過去漢光演習最後一個項目為「灘岸殲敵」，力求在灘岸圍殲，後續登陸進行的城鎮作戰多為模擬兵推，較少實兵操練，但此次演習卻將罕見地實兵模擬城鎮作戰。

借鑑俄烏戰爭

根據多家台媒現場報導，台灣漢光演習的第三作戰區比照烏東戰事，在淡江大橋八里端的關鍵地帶，挖掘了近100公尺的複雜「戰壕系統」，展示台灣「地面作戰」的政策決心，也將於城鎮高樓模擬部署刺針飛彈，甚至在部分路段重裝部署標槍飛彈，模擬全力截擊登岸的中國軍隊。

俄烏戰爭以來，美國政界、智庫及部分軍事專家建議台灣應借鏡烏克蘭抵禦俄羅斯的經驗，持續發展「不對稱作戰」防衛實力。台灣國防部向中央社表示，台灣軍方將持續精進「不對稱作戰」等戰力。對此，美國在台協會也派員實地前往演習的「戰壕系統」勘查陣地，了解台灣城鎮作戰的構想。

台灣年度的漢光演習通常分為圖上兵推及實兵實彈演習兩個部分。根據台灣國防部，今年度的兵推演練已於5月中旬實施完畢；實兵實彈演習部分於25日至29日進行，將分為「戰力保存、整體防空」、「聯合截擊」、「聯合國土防衛」三部分操演。

將大規模海空操演實彈射擊

根據台灣中央社報導，今年也是「新制教育召集」官兵首次投入漢光演習。俄烏戰爭以來，國際高度關注中國會否借鑑俄羅斯對台灣發動可能的攻擊。台灣內部也出現了改革軍事訓練的聲音，並實施了新制「新制教育召集」，將原本7天的召期延長至14天，以期強化後備軍人戰力。

此外，台媒指出，今年漢光演習「重頭戲」為週二（26日）將於宜蘭外海舉行的大規模海空軍聯合作戰操演。台灣海軍除實彈射擊標準一型防空飛彈、反潛火箭外，海巡署也將出動艦艇實彈射擊鎮海火箭彈，強化聯合制海戰力。中央社統計指出，逾20架次與艘次的機艦將投入此次操演。

台灣總統蔡英文也預計將在軍方邀請下，登艦出海視導。這將是她繼2018年後，任內第二次登艦出海。蔡英文將於台灣宜蘭外海全程視導海空聯合操演，備受關注。

演習前夕中國軍機再擾台

台灣實行年度漢光演習的同時，國際正因近期一連串事件高度關注台海局勢會否持續升高。此前傳出美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）可能在8月率團訪台，英國《金融時報》報導稱，中方對此不滿並暗示不排除採取軍事回應。

根據中央社報導，漢光演習登場前夕，台灣空軍於上週日（24日）發布動態表示，中國又有4架軍機（1架運8反潛機、2架殲16戰機、1架運8技偵機），再次侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中運8反潛機深入台灣南方及東南方空域，針對意味十足。台灣空軍當時表示，隨即派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

對於台海局勢是否可能進一步上升，台灣國防大學政戰學院前院長余宗基日前接受德國之聲電視連線訪問時表示，他認為由於北京正面臨內外內挑戰，現在「不是中國決定攻台的好時機」。

他解釋，北京對外要應對美國及日美表態支持台灣防衛，對內又有嚴重的嚴重的經濟與金融問題，儘管有些軍事恐嚇策略，但其實中、美雙方現階段都沒有意圖要讓軍事衝突的可能性上升。

擴大萬安演習

除了漢光演習，台灣例行的軍民聯合防空萬安演習也在同一時間於週一（25日）登場，並將一連四天，每日下午1時30分至2時分區實施，直到週四（28日）結束。

萬安演習旨在驗證台灣軍民動員作戰能力，提升緊急應變能力。台灣《聯合新聞網》指出，受到國際情勢和兩岸關係緊張影響，今年萬安演習擴大舉辦，並在部分地方實施「人員離車疏散」的避難措施。

與過往平面道路車輛只需要停於安全處，但不須下車不一樣，今年包含台北在內的三都部分地方，民眾在演習的空襲警報發布後，必須將行駛中車輛靠邊停放，離車並配合疏散，待警報結束後才可回到車上，以更加符合「戰時景況」。違者最高可開罰新台幣15萬元，未來也預計將依照執行成效，逐年擴大辦理。

（綜合報導）

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