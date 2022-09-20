 台灣民間組訓「黑熊學院」推動民事防護 | 在线报导 | DW | 25.10.2022

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台灣民間組訓「黑熊學院」推動民事防護

前聯電董事長曹興誠日前宣布在民防培訓團體「黑熊學院」投入台幣6億元，訓練3百萬名協助區域防衛的「黑熊勇士」。跟著德國之聲的鏡頭看看他們有什麼基礎課程，參與的人又是誰？

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