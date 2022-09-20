台灣民間組訓「黑熊學院」推動民事防護

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
前聯電董事長曹興誠日前宣布在民防培訓團體「黑熊學院」投入台幣6億元，訓練3百萬名協助區域防衛的「黑熊勇士」。跟著德國之聲的鏡頭看看他們有什麼基礎課程，參與的人又是誰？
美國軍事最高將領米利週三表示，中國若對台灣發動攻擊，將如同俄軍入侵烏克蘭一樣，是不智之舉，也是一場「危險遊戲」，習近平對此應該心知肚明。針對兩岸局勢及中美軍備競賽，米利有何看法？
18歲投票不好嗎？台灣即將舉行史上首次的修憲公民複決，票決是否將投票年齡降至18歲。此案獲台灣朝野支持，中國則批評這是為「修憲謀獨」鋪路。兩岸理解差異從何而來？台灣各界——尤其年輕世代——如何看待？
兩岸局勢因美國眾議院議長佩洛西訪台而進一步升溫，在香港也引來廣泛關注，台港之間的政經互動如何被牽動？
台灣陸軍上校被控遭到中國官方吸收，並錄下身著軍服，手持「投降承諾書」的影片，而前金門地方記者邵維強也被控是在其中穿梭的牽線人。但此案是個案還是只是更大案件的冰山一角，目前仍未明朗。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版