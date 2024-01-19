台灣民主的模樣？兩代海外中國人的選舉觀察

（德國之聲中文網）這是九十後的白紙青年小何（化名）第一次親歷台灣大選。選前數日，他從歐洲飛往台灣，只為了親眼見見究竟什麼是「台灣民主」。

2018年，小何初次來台旅遊，對「中國的寶島台灣」認知第一次有了動搖。飯店房間裡的電視，議會質詢的新聞畫面震撼了他。「我從來沒有在中國的電視上面看到這麼激烈、毫不留情面的質詢，或者一來一回的這種畫面，我跟家人都很驚訝能看到台灣有這樣的政治環境 。」小何說。

2020年，小何隔著螢幕跨海追看台灣總統大選。那年，蔡英文拿下歷史性的817萬票。但究竟什麼是台灣民主？選舉怎麼運作？他決定這次要親自來看一眼。

派對式的台灣選舉文化

掃街拜票、鳴笛搖旗、吶喊高歌……熱烈而澎湃的台式選舉彷彿盛大的民主派對。選前參加了數場不同黨派造勢活動的小何形容：「好像一個政治明星的演唱娛樂會……在中國完全沒有這樣的氛圍。」

這樣的「盛況」，即使是已經來台觀選3次的周鋒鎖，依然感覺新奇。六四民運人士周鋒鎖說，台灣選舉有各式晚會與派對，具有「很強烈的娛樂感」，熱烈程度比起西方國家有過之而無不及。

台灣大選結束了，你還好嗎?

有趣的是，他認為相較於上屆總統大選有香港反送中運動和韓國瑜的「韓流」召喚民眾激情，這次台灣選民反應相對較冷，反而來自海外的關注更加熱情。儘管這次台灣總統大選，中國本地沒有派觀選團來台，但國際關注度「顯然比以前要更強」，海外華人社群也有更多不同團體來台觀選，包含許多年輕世代與自媒體。

另一個兩人印象最深的特殊觀察之一，則是台灣第三勢力民眾黨的崛起。

民眾黨為何殺出重圍？

大選前夕，民眾黨在凱達格蘭大道造勢，數十萬支持者湧入，儘管催出氣勢，最後仍敗。當時在凱道現場觀察的小何認為，柯文哲對於年輕人的吸引力是值得關注的現象。

「他們覺得藍綠惡鬥就是一直在講要嘛統一、要嘛戰爭，他們覺得這是一個偽命題。」現場的支持者告訴小何，他們認為台灣哪個黨上台，短期內都不會有即刻武統的可能性，而藍綠兩黨往往將選戰攻防重點放在統獨議題，對他們來說「那就是偽命題，就是在炒作」。

「他覺得年輕人可能還是要關心現實生活的利益。比如他要找工作、他要找房子這些話題，覺得民眾黨柯文哲給他的一個印象和感受，就是他很務實、很理性、很科學。」小何說。

對於柯文哲的兩岸論述，小何則認為他既不親中、也不完全倒向美國的「第三路線」頗有新意，柯文哲提出這樣的思路，也許中國聽到以後也會稍微想要與他開啟新的接觸，或許有望緩解現在的局勢，帶來新變化的可能性。

「我不知道他說的和他做的，以及他能不能做到，這裏面會有多少的水分，但是我覺得這樣的思路還是讓我耳目一新的。」小何認為，兩岸交流大幅降低、甚至走入閉門狀態，難保擦槍走火，「習近平不是一個可以用理性來認知的人，可能真的有一天他的一些判斷和我們的判斷產生了誤差」，應該慢慢重啟對話，否則「只會加深很多人的仇恨」。

台灣2024總統大選：首投族支持誰？台海和平誰最穩？

然而周鋒鎖認為，柯文哲若專注內政，或許能達成一些切實的改變、改善台灣民生，但他的兩岸論述因為搖擺不定而受到批評卻是「毫無疑問」。

「中共對台灣的武力危險並不是說因為台灣有什麽選擇造成的，而是中共本身這種極權體制，它是不可能跟任何人和平共處。一個極權國家當它強大的時候，肯定會危害周邊世界的，而台灣在這個前沿，這是不可避免的。」周鋒鎖說。

周鋒鎖強調，兩岸論述與政策是重中之重，「不能搖擺」，但柯文哲「對於中共的說法非常危險，希望（台灣）年輕人不要在這個事情上被誤導 」。

周鋒鎖解釋，關注內政固然重要，卻是有條件的：「這個條件就是台灣還是一個民主的體制，這是非常重要的，你不能拋開這個。對於年輕人來講，因為他離大陸非常遠，他的這種威脅感沒有那麽迫切，很多人可能沒有意識到這種環境是何等的得來不易 。」

民進黨勝選陰影？

過往台灣年輕族群傾向支持民進黨，但這個政治版圖正在逐漸鬆動，越來越多年輕人支持柯文哲及民眾黨。周鋒鎖觀察認為，儘管蔡英文在對外政策上「做得很好」，但是很多年輕人不滿意，尤其是經濟等內政問題。

「（台灣）它的經濟在增長，像現在在亞洲相比其他國家已經非常好，可是從收入角度，特別是這初階工作是比較少，然後生活成本、世界性的通貨膨脹……他們就覺得他們需要一點改變，這是他們跟隨柯文哲的一個主要原因。」

小何則認為，這反映民眾對於建制力量失去了信心，被第三勢力吸納過去。

「他們給這些處於不信任的民眾心中，樹立了一個『你可以信任他、你可以給他一次機會，他可以創造一個新的台灣、更好的台灣』的可能性。」小何認為，觀察這個變化的未來走向，其重要性甚至大於誰當選總統。

國民黨支持者：「沒有選舉比較好」

相較於民進黨、民眾黨，國民黨的轉型似乎更加迫切。小何與周鋒鎖在國民黨的造勢現場發現，成群的中高齡長輩是國民黨現場的主要支持者，但揮舞著中華民國國旗的他們，對於國民黨的支持熱情還剩多少，兩人卻都存疑。

小何形容，國民黨的造勢大會，長輩成群結隊像是左鄰右社結伴的旅遊團。「我就想：怎麽會這麽抱團呢？這個選舉不是應該是個人的事情吧？為什麽會好像大家說好了一起來投給他們這樣子的感覺，就好像是國民黨花錢請他們來旅遊，然後他們很開心的過來旅遊。」

一名造勢現場支持者告訴小何，她認為「民進黨很壞，一直在抹黑國民黨」，很多媒體都被民進黨控制用來造謠抹黑。當被問到如何看待統一和獨立時，這位老奶奶回答，她認為「民進黨可能會把台灣帶向危險的方向，不一定要回到中國的懷抱，但是要跟中國合作，民進黨把中國跟台灣的經濟的合作給擋掉了，那就影響了普通民眾的生活和經濟。」

但最讓小何震驚的是，當他問到像自己在中國並沒有選票，中國是否真的那麼好時，這名支持者回覆：「有選票又怎樣，很亂。她說她很喜歡戒嚴時期的台灣，因為那個時候不亂，治安很好。她覺得現在所謂的民主自由會讓她感覺很亂，什麽人都有、什麽話都可以講，她不喜歡這樣，她喜歡有一個可能穩定的環境。」

她說：「我覺得沒有選舉比較好。」

在國民黨的競選總部拜訪行程，周鋒鎖遇見一名國民黨幹部，自言過往曾經在福建經商，甚至見過習近平。

「你問他對大陸知道什麽，他的描述就非常誤導，講的都是很不現實的事情：大陸很好啊、經濟繁榮啊、人們自由啊等；問他一些比較尖銳的問題，（他說）沒什麽事啊。我們現場就有僅僅因為言論坐過牢的人，很年輕去坐過牢的人，他對此無言以對。這個很反映問題，就是他們有一點一廂情願把對岸描述的很好，好像可以解決台灣的問題，這個是錯誤的。」周鋒鎖說。

至於國民黨敗選原因，兩人都認為前總統馬英九或許推了一把。

選後，中國稱民進黨勝選不能代表主流民意。周鋒鎖表示：「如果說中共最後說沒有共識、不能代表主流民意等等，但是主流民意有一點是清楚的——習近平不可信、中共不可信，這個是毫無疑問。關鍵是和馬英九講出了『必須要相信習近平』這個話，其實反倒提醒民眾中共是不可信的。」

小何則形容，馬英九的「信習論」是「欺詐性的一種表述」，連中國人都不相信習近平，並質疑這是否與他早前訪中有關。

台灣前總統馬英九專訪

觀選的意義？

俄烏戰爭爆發、美國前眾議院議長佩洛西訪台後，國際對於台海局勢的關注驟升。台灣被認為是在太平洋兩岸中美對峙的前沿島嶼。這次來台觀選，周鋒鎖感受到一種「危機感」。

「台灣的民主在面臨威脅的情況下，中共是不是說4年之內就會發動戰爭？就覺得非常珍貴，這一點我想觀選的人往往比台灣人（感受得）更加強烈。」他說。

儘管如此，周鋒鎖對於台灣民主前路仍感樂觀。他說：「這樣一個講中文的環境，能夠切切實實的感受到民主自由是非常給力的，因為眼見為實嘛。特別是共產黨所宣布的，他們的宣傳其實隱含了一點是『中國人不適合民主』，它公開講這些，這本身是非常惡劣的一種洗腦，就是一種奴化洗腦。」

每次來到台灣，周鋒鎖都受到鼓舞，認為台灣成熟的民主值得借鑑，而最觸動他的是開票過程。他形容：「每次都是在現場還是非常激動，常見常新的感覺，因為很重要就是，這是現代民主一個很具體的體驗。對於我們從中國出來的人，因為我們沒有選舉、沒有投票權，十幾億人在海峽對岸生活在奴役之中。」

唱票——這個對於台灣人來說習以為常、甚至有時被部分聲音批評的開票過程，對於小何來說也特別感受深刻。

小何坦言，儘管造勢現場氣氛熱烈，但作為觀察一切的「局外人」，自己其實內心非常平靜。但一直到了監票的時候，他卻感受到一種參與民主的尊嚴。

「真正監票的時候，我發現我跟旁邊的台灣民眾在做同樣的事情，我們有同樣的權利，就是監督他的選票，而且我們的監督，這種權利是能夠直接反映出來的。」

小何續說：「這對我來說是很切身的一個民主實踐的機會，讓我感覺：我不能實現這個投票權，但我至少實踐了監督投票的權利，讓我真的是很感動，就是有一個地方可以把這個事情當回事，認真的在對待，而不是指定或者是暗箱操作……我在自己的國家是沒有這些任何尊嚴可言，我沒有這樣的權利，我覺得自己也不會被當成一個人來對待，因為對於國家來說，我的權利不重要，但我在這邊，我會覺得我的目光——哪怕只是目光——它是重要的，它是監督權力運轉的一個不可缺失的東西。我竟然在另一個國家被這樣尊重。」

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。