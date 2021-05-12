台灣本土感染數持續上升 疫苗施打一位難求

（德國之聲中文網）台灣疾管署週五（5月14日）宣布新增29例本土確診病例，加上前兩天新增的本土病例，三天內一共新增了58名本土確診患者。

根據台灣中央疫情指揮中心的資料，目前主要的三個群聚感染圈分別為：台北萬華茶藝館、新北蘆洲獅子會以及宜蘭遊藝場。經過疫調和進一步的基因定序發現，這幾處的病毒傳染鏈都和之前的華航諾富特群聚有相似之處，但仍需進一步的調查才能釐清傳染的途徑和時間順序。



熱點位於特殊娛樂場所，北部地區全面停業

其中，由於萬華茶藝館群聚案的所在地屬於八大特殊娛樂場所，不少茶藝館的顧客皆為匿名，追蹤不易。自由時報報導稱，該區的警方已將確診者所到店家的監視器帶回做影像處理，逐一比對接觸者身分。疫情指揮官陳時中呼籲，那些認為自己可能與確診者有接觸的人，應盡快到萬華區附近的篩檢站做檢測，同時他也向新聞媒體喊話，希望不要拍攝前往篩檢的人，「一拍恐怕引發很多家庭的問題」，也會使得民眾篩檢意願降低。

自15日開始，台北市、桃園市、基隆市和新竹市等地陸續暫停八大行業營業。台北市長柯文哲宣布，台北市公有場所、八大場所（舞廳、舞場、酒家、夜店、三溫暖等），以及電子遊戲業、網咖，將同步發布停業通知。同時環保局也派出人員到萬華地區的茶藝館進行入店消毒。

而蘆洲獅子會群聚案的所在地新北市，則自週五上午開始，進行24小時的全市消毒。公視報導指出，新北市政府動員29間區公所人員、環保局防疫消毒大隊、巡守隊等共三萬多人，針對公共區域以及餐廳、百貨、商場、夜市等私人營業場所消毒，國軍化學兵亦有出動支援。

台灣疾管署表示，除了指揮中心同步更新確診者足跡之外，也鼓勵民眾下載「臺灣社交距離App」，透過藍芽紀錄使用者過去14天內的接觸史，若與確診者接觸也能更快收到通知。



台北市兩間醫院傳出確診

除了北部地區三起較主要的群聚，台北市的和平醫院和三軍總醫院松山院區也分別在昨天和今天傳出有兩名病患和一名醫護染疫。目前和平醫院除了實施住院病患只進不出之外，也關閉急診室以進行消毒，22名與確診者有接觸的醫護人員也由防疫巴士接送到防疫旅館進行隔離；三軍總醫院松山院區則在今天下午緊急停診消毒。



暫不升級第三級警戒

中央社報導，疫情指揮官陳時中表示由於足跡上仍有疑慮，尚待調查，因此暫不升級第三級警戒。根據指揮中心公布的「疫情警戒標準及因應事項」，若提升至第三級警戒，屆時外出須全程戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需公共場所，其餘公共場域關閉。



飯店民宿遭取消或延期，疫苗接種人數創新高

許多公司和學校為了因應疫情升溫，已經改為在家工作和線上授課的模式。 聯合新聞網報導稱，飯店、民宿接到不少退訂或改期的電話，一些大型活動也紛紛取消或延期。

公視報導指出，最近各大醫院疫苗施打預約一位難求，單日接種人數屢創新高。原本擔心打不完的疫苗，現在可能反而不夠打。台灣購買的阿斯利康(AZ)疫苗將在5月底和6月中旬到期，如果到時候新疫苗還沒有辦法進來，可能會引發第二劑短缺的困境。

最近台灣本土感染病例上升使台灣人民的生活和股市受到影響，自新冠疫情蔓延一年多以來，當地居民一直習慣於生活在台灣的相對安全感。台灣通報的總確診人數為1291例，死亡病例12例（截至2021年5月14日）。現有新冠病例大部分是從國外傳入的，到目前為止，台灣尚未有過全面封鎖狀態。

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