台灣是歐洲該面對的問題嗎？

（德國之聲中文網）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）週二（4月11日）在荷蘭以「歐洲的未來」為題發表演講時表現鎮定自若，似乎並未受到示威者抗議法國年金改革影響，也未因上週引發全球關注的爆炸性外交政策發言所動搖。

許多人期待馬克宏會在演講中詳細闡述他的立場，但這些人卻失望了。馬克宏近期主張，歐洲在與中國打交道時應更獨立於美國之外。

馬克宏在荷蘭海牙說：「我是一個夢想家。」他也說明了他對歐盟在經濟與工業上更加自主的願景。不過這一次，他並未提到「台灣」一詞。

上週末馬克宏接受法國《回聲報》（Les Echos）採訪時表示，隨著美中之間因台灣而升級緊張局勢，歐洲不應該只做美國的「追隨者」，也不應該捲入「不屬於我們的危機」，這一言論引起國際社會驚愕。

他的話掀起美國政界反彈，也引起了歐盟各國的關注，尤其是波蘭。

馬克宏與其他歐盟領導人長期以來鼓吹歐洲有必要在世界舞台上建立其「戰略自主」，但許多人認為他的用字遣詞不明智，鑒於美國是俄烏戰爭中烏克蘭的最大支持者。

美國參議員鲁比奥（Marco Rubio）等共和黨人指出，（地緣上）該戰爭就發生在隔壁，歐盟在安全方面則高度依賴美國。這個時候質疑跨大西洋的關係似乎是不明智的。在美國前總統特朗普（Donald Trump）執政期間，美歐關係遭遇困難，現任總統拜登（Joe Biden）則逐步修復了雙方關係。

馬克宏是好的分析家，壞的外交官？

歐洲外交關係委員會研究主任夏皮羅（Jeremy Shapiro）表示，馬克宏引發爭議的評論並不意味著他是錯的。

他告訴DW：「我懷疑絕大多數（歐洲領導人）都同意在與中國的關係上，希望保持有別於美國、一定程度上的獨立，事實上，台灣並不是他們的問題。」

夏皮羅解釋道，問題出在馬克宏在沒諮詢過盟友的情況下公開這麼表態。他在與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一起訪華的背景下發表此番言論，而這可能給人留下他代表歐盟發言的印象。

結果就是，馬克宏的表態讓法國的夥伴們頭疼不已。美國參議員盧比奧暗示，如果歐盟不把台灣視為關乎自身的問題，那麼華盛頓就有可能在烏克蘭問題上採取類似作法。夏皮羅說這種威脅讓大多數歐盟國家「不寒而慄」，儘管馬克宏顯然不覺。

這並非身為法國總統的馬克宏第一次因為他的言論惹上麻煩。他曾因2019年聲稱北大西洋公約組織（NATO）正遭受「腦死亡」引起類似騷動。夏皮羅說：「我很驚訝法國總統沒有了解到……這樣的行爲並未他真正帶來些什麼。」

身為美國國務院前顧問的夏皮羅補充道：「他（馬克宏）是個非常優秀的分析家，如果他想要智庫工作的話，我們會聘用他。奇怪的是，他（表現）似乎不如外交官來得好。」

「若問題不解，中國將成為下個跨大西洋危機」

在布魯塞爾的德國馬歇爾基金會研究員萊特（Bruno Lete）告訴DW，雖然馬克宏的言論可能會激怒人們，但就我們所知，這並非跨大西洋安全架構的消亡。他說：「我不認為這是存在與否的問題……大部分的修正將透過外交官之間在幕後完成。」

萊特警告說，馬克宏的言論爭議會逐漸平息，但美中之間升級的緊張局勢不會——歐盟將越來越常被要求選邊站。

不到1年內，北京兩度對台灣展開大規模環島軍演，在最近為期3天的「聯合利劍」演習中，軍艦和戰鬥機模擬了對台灣的定點打擊。

除了台灣問題以外，拜登長期以來一直敦促其歐洲盟友對北京採取更強硬的立場，其中包括中國被控進行不公平的經濟及產業活動，以及侵犯人權等問題。

在台灣問題上，美國希望得到歐洲親近盟友的支持。萊特表示：「我不認為我會期望歐洲會派出戰機或護衛艦。但美國需要歐洲外交上的支持，例如在聯合國內部。」

萊特補充道，最終歐盟與美國需要就他們如何與中國打交道達成某種協議。他說：「我確實認為，如果歐盟與美國不理順他們對中國的看法，（那麼）中國將成為下一個跨大西洋的危機。」

歐盟面臨壓力

夏皮羅表明，許多歐盟國家可能希望在中國問題上保持低調，但這是不可能的。

他說：「事實上，歐洲的中國政策正朝著他們（美國）的方向發展。」近年來，歐盟及北約在對華問題上的官方立場都變得更強硬，夏皮羅總結道：「我認為目前……他們（歐盟）太過於依賴美國，而美國則太過關注中國問題。」

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