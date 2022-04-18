 台灣新冠疫情延燒 「共存」仍需克服兩大關卡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.04.2022

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时政风云

台灣新冠疫情延燒 「共存」仍需克服兩大關卡

台灣疫情不斷升溫的同時，當局防疫政策正逐漸從「清零」轉向「共存」，有專家認為政策應變速度還不夠快速，並建議應調整促打疫苗、隔離天數有別的防疫政策。

Taiwan Taipeh | Pasanten mit Mundschutz

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台湾每日新增新冠病例接连数天破千例，疫情指挥中心宣布，鉴于奥密克戎变种的特性，无症状和轻症患者最晚在发病10天后，无需采检便可解除隔离。此外，韩国、巴西等国也回归正常社会生活，澳大利亚的邮轮也终于“回家了”。

台湾卫生部长周四表示，台湾将逐步放弃清零策略，今后防疫的重点将围绕重症患者的诊治。至此，中国已成为全球仅存的、继续坚守清零战略的国家。

对于台湾而言，除了担忧中国疫情可能造成供应链的断链危机外，台湾银行或租赁业者面对厂商债务违约的风险也可能会增加。

（德國之聲中文網）根據台灣中央流行疫情指揮中心，台灣週四（4月21日）新增2969宗本土確診病例。一連多日千例以上確診，台灣衛生部長陳時中日前稱，「預期疫情會大規模展開」。

奧密克戎（Omicron）變異株令本土疫情迅速升溫的同時，台灣正從「清零」轉向「與病毒共存」政策，但防疫應變速度也受到部分質疑。

根據中央社報導，陳時中週四（4月21日）向媒體表示，「篩檢代替隔離方向確定」，實施程序視疫情變化而定。但許多民眾抱怨，目前藥局依然買不到快篩試劑，部分便利商店也有貨量不足問題。

此前，台灣中央流行疫情指揮中心決定推動家用快篩實名制，初步規劃1人可買5劑，預期可在5月初上路。

除了快篩鋪貨量問題，有專家指出，目前處於疫情攀升期與共存過渡期的台灣，仍有兩大面向有待調整，包括：如何有效提升老人疫苗施打率、依照疫苗接種情形區別隔離天數。

老人疫苗施打不足

奧密克戎具有高傳染度、低重症與低致死率的特性，許多專家認為這可能反成人類脫離新冠大流行的契機。根據台灣中央流行疫情指揮中心統計，台灣今年起截至4月20日的本土病例累計已超過1.5萬宗，約99%是奧密克戎感染病例，大部分皆為輕症或無症狀感染者。

美國奧勒岡州立大學全球衛生中心主任紀駿輝告訴德國之聲，香港大學臨床研究指出，奧密克戎對肺部的侵襲力非常弱，「因為Omicron的特性已經改變許多，它在突變的過程中，產生與流感類似的基因，使得它的特性與流感越來越接近。」目前尚沒有足夠證據證明，輕症與無症狀者康復後會留下什麼後遺症。

「若有足夠人口感染過，這個疫情便不會再發展。當時歐美在高峰時，數字聽起來很嚇人，但若不嚴格控制傳播，專注在照顧老人，整個疫情約4至6週會結束。但反過來，像中國，若你一直要抑制病毒的散播，那Omicron疫情就會沒完沒了，可以拖好幾個月。」

紀駿輝指出，施打新冠疫苗能有效防止死亡與重症，「讓完成疫苗施打的人去暴露在病毒下，並不是壞事」，因為這樣可以增加全體免疫力，但「足夠的免疫不是隨便讓他們去感染，而是有計劃與保護的」。只要能保護好年長者或免疫不良症狀者，這是一個好機會。他說，從此策略來看，打疫苗跟追加劑很重要，「但我也擔心台灣老人族群施打疫苗的比率，相對其他人口群還是很低。」

台灣《聯合報》統計，截自4月20日為止，台灣第一劑覆蓋率達84.24%，第二劑覆蓋率79.49%，第三劑（加強劑與追加劑總和）為56.84%。但以高風險的老年族群來看，75歲以上第一劑施打率77.7%，第二劑71.7%，第三劑只有56.1%。

COVID-19 Taiwan

紀駿輝認為，保護好年長者或免疫不良症狀者，奧密克戎是一個好機會。

專家：完整接種者應再縮短隔離時間

面對奧密克戎疫情，有專家認為台灣轉向「共存」的調整步調還不夠快速。中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉告訴德國之聲，除非醫療系統崩潰，否則台灣鬆綁政策應該不會再回頭，但「我認為他們的時程太慢」。

她說，應該要逐漸把責任回歸到地方政府，讓其盤點醫療量能。針對隔離政策，她則指出隱憂在於「台灣的居家環境還是沒那麼好」，空間較小，只要不符合環境的規定，還是要到防疫旅館，「在那個部分的量能可能不足，他們到時候可能要調整。」

隨著確診數字快速上升，台灣集中檢疫所及防疫旅館佔床率也隨之上升。台灣《聯合報》報導，陳時中本周已宣布再鬆綁隔離政策，不管本土確診或境外移入個案，如收治於醫院、集檢所或防疫旅館，只要符合資格，最快4天即可解隔；輕症的居家照護者隔離滿10天，免採檢就能解隔。

美國奧勒岡州立大學全球衛生中心主任紀駿輝則認為，台灣鼓勵施打疫苗「不應該用錢鼓勵，應該用科學證據與制度鼓勵。」他認為，台灣過去對確診者的隔離，沒有區分是否有施打疫苗，「這點是不太正確的」，且對於鼓勵民眾打疫苗沒有效果。

他指出，台灣「絕大多數的隔離檢疫政策, 包括目前居家隔離的規定等, 對有無完成疫苗施打者一視同仁。這是違反科學證據，也等於間接聲明『疫苗無效』。」他認為這是造成部分民眾不打疫苗的原因之一，「當政策上表明疫苗無效, 如何去鼓勵人施打疫苗？」

紀駿輝解釋，已經有許多科學證據證實，完成疫苗施打者即使受到突破性感染，其平均病毒量及可傳染人的天數，遠少於未完成疫苗施打而感染的人。

目前歐美許多國家，完成疫苗施打者感染後只須隔離5天，未完成疫苗施打者則是10天。紀駿輝認為「台灣應該朝這方面走」。這樣也可以減少疫情對台灣生產力的衝擊，也能鼓勵沒有打追加劑的人去打疫苗，這有很正面的鼓勵效果。

他建議，若台灣要走向共存與開放，就要配合科學證據來調整防疫的管控措施，「若已經打完三劑疫苗的人，回來可以不用再隔離；打完兩劑或三劑的人，若確診無症狀，他的隔離天數可以減少。」此舉不只能鼓勵民眾施打疫苗，也是讓民眾在過渡期間調適，要安全地與病毒共存主要是靠疫苗跟人口免疫力。

（採訪記者：William Yang）

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