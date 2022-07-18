台灣文學逐漸登陸德國

(德國之聲中文網)眾所周知德國是出版與閱讀大國，法蘭克福書展更是全世界規模最大的書展；但當人們走進德國一般的書店，想找到一本台灣書籍的德文譯本，可能性微乎其微。近來卻有人在柏林的民族博物館Humboldt Forum販賣紀念品的小商店內，看到一本精美有趣的童書，書名是Das Blaue Kleid，仔細一看居然是台灣作家張又然的繪本《藍色小洋裝》，由漢學家李曼妮（Monika Li）翻譯成德文，德國獨立出版社「龍屋」（Drachenhaus）出版，目前在德國部分書店販售。

德國人對翻譯圖書興趣低

經常逛書店的德國人第一次走進台灣的書店時，可能要大吃一驚，因為他會發現書店中所陳列的書籍中有相當數量的翻譯作品；在德國情況非常不一樣，那裡的書店中德國自己出版的書籍佔絕對大宗。根據德國圖書交易協會（Börsenverein des Deutschen Buchhandels）公布的資料，2020年德國發行69.180冊新出版品，其中僅有9164本翻譯自外語。換句話說，翻譯作品僅佔總出版品的13.2%。而且絕大部分翻譯自英語（63%）、法語（10%）和日語（10%）。翻譯自兩岸三地華文書籍的德文譯本，僅有36本。

台灣的圖書市場呈現決然不同的面貌。根據台灣國家圖書館的統計，2020年台灣的新出版品達35,041冊，卻是20年來新低。台灣出版量雖然連年下跌，但翻譯書的占比卻逐年上升。2020年出版新書中有9,549冊翻譯自外國圖書，占新書總數27.25%。翻譯圖書的來源國主要為日本，有5,212種（54.58%），其次為美國（22.44%）及英國（8.28%）。

推廣翻譯書困難重重

德國「龍屋」出版社主編Nora Frisch對德國之聲記者說，由於閱讀習慣和文化的差異，德國讀者在閱讀中文圖書的德文譯本時確實面臨諸多挑戰；比如中文的青少年讀物對德國青少年而言可能節奏太慢、動作不夠酷炫、很多名詞甚至是名字很陌生、加上許多細節必須經過解釋說明而打亂了原著的氛圍和張力。而且德國的圖書市場比台灣大，國內本身產出的圖書足夠滿足大部分德文讀者的需求，因此對翻譯圖書的需求相對小，在此條件下，台灣文學想登陸德國自然得克服許多挑戰。

不可諱言，過去台灣政府雖有志於將台灣文學透過翻譯介紹到德國，但效果有限。1990年文建會的「中書外譯計畫」，開啟了台灣政府對台灣文學外譯的補助。2010年外譯計畫由台灣文學館承接，改名為「台灣文學翻譯出版補助計畫」。2015年文化部建立「Books From Taiwan」版權交易平台，希望藉由版權交易促銷台灣圖書。2020年文策院接手此任務，更積極地參加各大國際展會。這其實是台灣花了十多年才得到的心得，也就是學會自己推銷販賣版權；如今透過幾家台灣版權交易公司多年來的努力，成效逐漸彰顯。

吳明益的第一個德文翻譯本《複眼人》（Der Mann mit den Facettenaugen）2021年出版

著名的台灣文學德文版

有非常少數的台灣文學曾在德國出版：包括1987年譯自李昂原著《殺父》的Gattenmord、2007《看得見的鬼》（Sichtbare Geister）；白先勇的《孽子》（Treffpunkt Lotossee）；2008年陳玉慧的《海神家族》（Die Insel der Göttin）、2014《瓷淚》（Die Tränen des Porzellans）。

另有短篇小說的翻譯選集如：1982年《大海遠眺》（Blick übers Meer - Chinesische Erzählungen aus Taiwan）；1986年的《源流》（Der ewige Fluss -- Chinesische Erzählungen aus Taiwan）；2017年《戒嚴》（Kriegsrecht-Neue Literatur aus Taiwan）；黃春明的小說集《莎樂娜拉再見》（Sayonara Auf Wiedersehen）；龍應台的小說集《銀色仙人掌》（silberner Köcherbaum）等等。

5年來急起直追

相對於以往緩慢的步調，這五年來台灣政府和民間有更積極的作法，於是有更多的台灣圖書被介紹到德國；比如2018年王定國的《敵人的櫻花》（Der Kirschbaum meines Feindes）；2019年陳炯明的詩選《白色的思念》（Gedanken in Weiss）；張國立的《炒飯狙擊手》（Der grillende Killer）；2020年邱妙津的《鱷魚手記》（Aufzeichnungen eines Krokodils）。

吳明益的第一個德文翻譯本《複眼人》（Der Mann mit den Facettenaugen）2021年出版；龍應台的《大武山下》德文版（Am Fuße des Kavulungan）預計今年十月出版；台灣政治大學徐安妮教授集結八位台灣女作家的散文德文譯作，編輯出版了《卜算子與科技人妻 - 台灣當代女作家短篇小說選集》（Von Wahrsagern und Technofrauen - Erzählungen zeitgenössischer Autorinnen aus Taiwan），去年在德國出版。

台灣政治大學徐安妮教授集結八位台灣女作家的散文德文譯作，編輯出版了《卜算子與科技人妻 - 台灣當代女作家短篇小說選集》（Von Wahrsagern und Technofrauen - Erzählungen zeitgenössischer Autorinnen aus Taiwan）

其實除了的純文學，其他類別的文學創作近年來也積極向德語區輸出；如幾米的《地下鐵》、《藍石頭》、《星空》、《時光電影院》、小莊的《80年代事件簿》、陳致元的《小魚散步》繪本都已經有德國版。張又然的童書《藍色小洋裝》(Das Blaue Kleid）去年已經上市，另一本童書《春神跳舞的森林》（Die tanzende Frühlingsgöttin）即將在明年初出版。

該是時候了 多關注台灣文學

德國圖書交易協會（Börsenverein des Deutschen Buchhandels ）公布的另一份統計顯示，2020年德國向全世界輸出7597本德文書的版權，其中20.3%翻譯成為中文，約1542本。相對於同年僅有36本華文書被翻譯成德文在德國出版，兩者天差地遠。李曼妮（Monika Li）對德國之聲說：德國圖書大量地「出口」到中國和台灣，卻沒有「進口」等量的華文圖書到德國，這點值得德國人三思。李曼妮認為，該是時候了，德國應該拓展他的視野，關注到台灣這個受到中華文化影響，成功蛻變成自由民主的國家，並且觀察台灣如何成為中國的對照組。

吳明益小說《複眼人》的德文譯者唐悠翰（Johannes Fiederling）在接受德國之聲訪問時也稱，不管是中國文學還是台灣文學，在德國受到的重視遠遠不夠，他們值得更多的關注。唐悠翰特別指出，對德國人而言，想要閱讀台灣當代文學其實門檻不高，因為台灣和德國一樣都是民主、自由、開放、多元的國家，享有共同的理念和價值觀；而且台灣年輕人在比較國際化的環境中成長，可能去過很多地方和國家，他們的觀點和想法比較容易被德國人接受。

從2018年以來，不管是中美貿易戰、台灣晶片的供應、台灣防疫的成效、俄烏戰爭引發台灣和烏克蘭處境的對比、還是日前解放軍的台海演習，都讓全世界看到台灣。徐安妮在接受德國之聲訪問時稱，目前台灣的國際能見度明顯增加，政府比以往更積極的推動外譯計畫，尤其是加入了版權公司的衝鋒陷陣，台灣圖書應該可以更多更快的被介紹到德國。

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