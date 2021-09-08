台灣推中正紀念堂轉型 專家憂做半套

（德國之聲中文網）台灣行政院週四（3月30日）將舉辦「推動轉型正義會報」，期望能在中正紀念堂的名稱及用途更動、駐場儀隊退場等「去蔣化」、「去威權化」轉型議題上，取得社會共識。

台灣人權促進會秘書長施逸翔28日接受DW訪問時說，「轉型正義」不僅要做到「轉型」、還要落實「正義」，但據台媒報導，中正紀念堂專案小組目前提出的幾個改名、改場館用途方案，都僅止於「去蔣化」。

雖然有專家學者提議，中正紀念堂可轉型為歷任總統圖書館或國家紀念場館，以展現台灣的自由民主和經濟、社會發展；但施逸翔認為，這種轉型方向似乎只做了半套，有些「重點失焦」。

施逸翔舉德國模式為例，指出德國有許多原納粹遺址，除了從根本破除威權象徵、做到「轉型」外，轉型後的場館大多都有「介紹相關歷史真相及事件脈絡」、「究責加害者」、「加強人權教育」等用途，以告誡未來世代切莫重蹈覆轍，如此才能真正實踐正義。

施逸翔解釋，「中正」紀念堂紀念的是國家暴力的加害者蔣中正，若要推動轉型，就該明確地反轉該場館的威權形象，除追究相關責任外，更應呈現蔣氏政權對人民的迫害、對台灣憲政民主體制的破壞。

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此外，專案小組強調其成立目的是為取得社會共識。對此施逸翔批評，政府不能拿「全民共識」當擋箭牌，以「不痛不癢」的方式處理場館空間的轉用，迴避實踐正義應盡的責任與程序。

施逸翔指出，德國的轉型正義之所以成功，確實是奠基於社會的支持，但大眾的支持首先要來自對這項議題的認識。反觀台灣，目前很多兩蔣執政時的歷史真相猶未明朗，民眾也普遍不清楚中正紀念堂的歷史脈絡，台灣政府尚未做到這些真相公開、宣導普及的基礎工作，一下子就要跳過這個階段、貿然謀求全民共識，非常本末倒置。

兩大熱點議題

1.「中正紀念堂」改名

中正紀念堂以獨裁者蔣中正為名，自1980年竣工以來，屹立台北市中心已40餘年。自從轉型正義觀念在台灣興起，各界不斷呼籲移除這個獨裁時代的具體象徵。有輿論主張應將該場館夷平或改建，以根除蔣式威權遺緒。另一派輿論則認為，若將中正紀念堂連根拔起，相關的記憶與歷史教訓恐怕也將被抹除；這派人認為，只需讓該場館的命名、用途轉向，並移除駐場儀隊等黨國威權的歷史痕跡即可。台灣各種意見莫衷一是，因此轉型方案遲未推動、甚至連雛形都難產已久。

負責該場館管轄的台灣文化部長史哲日前表示，目前中正紀念堂「有形的轉型」雖難盡如人意，但至少在去個人化和改名等方面有「無形的共識」；不過，中正紀念堂的「改名」須修改《國立中正紀念堂管理處組織法》，該法「明訂這個場館是紀念以及闡揚蔣總統的任務」，修法一事具高度政治性，明年1月台灣總統大選前要否實施，目前尚未有定論。

對此，施逸翔評論，中正紀念堂改名一事牽涉機關廣泛，台灣政府太晚開始將此事拉到行政院層級處理；之前負責的促轉會作為一個新成立的機關，要統合協調各部門確實有其難度，因此這件事討論已久仍未有定案，是可以預期的。

然而施逸翔也認為，既然中正紀念堂的轉型已有《促進轉型正義條例》為法源基礎，行政機關就應「有魄力、大刀闊斧地落實」。他表示，民進黨之前在台灣完全執政、很長一段時間都在國會佔多數，何以前幾年不好好處理？拖到選前一年才來託辭「選舉在即」因素，並不合理。

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2.駐堂儀隊退場

中正紀念堂的駐場儀隊衛兵交接儀式，雖被許多來台旅客排在「必訪」遊程中，但在部分台灣民眾看來，蔣中正作為一個獨裁者，「至今還高居廟堂供人崇拜」，甚至動用儀隊為其「護靈」，擔任站崗衛兵的台灣子弟之中，可能有家族曾為其所迫害，「比死人還沒人權」。部分輿論因而要求駐堂儀隊退場，或至少遠離中正紀念堂本體、改在室外進行能吸引觀光客的衛兵交接儀式。

史哲日前接受台灣媒體訪問時表示，儀隊的問題也與《國立中正紀念堂管理處組織法》有關。基於該法規定的紀念和保衛任務，難以移除該場館的駐堂儀隊；若依輿論期望、將衛兵交接儀式移到戶外，「儀隊就會變成是表演形式」，亦不符派兵駐點的台灣國防部的角色。

儀隊於中正紀念堂前的戶外廣場操槍（資料照）

但施逸翔認為，駐館儀隊之所以遲遲難以退場，是因「中正紀念堂的運作思維仍停留在紀念最高元首規格」，若此空間真要貫徹去威權化，台灣國防部就無權對由文化部管轄的文化遺址置喙。他認為，台灣行政院表面託辭尊重國防部決定，實則放任該場館記念獨裁者的舊思維繼續運作。

台北中正紀念堂作為台灣政治、歷史、文化上的重要地標，不論進行何種轉型，勢必都掀起各方不同意見的激烈交鋒，30日將在「推動轉型正義會報」下成立的中正紀念堂轉型專案小組能帶來什麼成果，各界拭目以待。

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