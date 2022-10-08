 台灣成中國特別行政區？ 馬斯克引兩岸舌戰 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.10.2022

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时政风云

台灣成中國特別行政區？ 馬斯克引兩岸舌戰

馬斯克對兩岸衝突提出解方，中國和台灣在美國的代表各自回應。台灣人是怎麼想的？北京在乎這些想法嗎？

馬斯克認為，若台灣成為中國特別行政區，有可能獲得比香港更寬鬆的安排。

馬斯克認為，若台灣成為中國特別行政區，有可能獲得比香港更寬鬆的安排。

（德國之聲中文網）中國駐美國大使秦剛週日（10月9日）在推特上對馬斯克表示感謝，因為這位特斯拉執行長日前提出設立「台灣特別行政區」的想法

秦剛說：「和平統一和一國兩制是我們解決台灣問題的基本原則，也是實現國家統一的最佳途徑。」

他強調，「在中國主權、安全和發展利益得到保障的情況下，統一後的台灣作為特別行政區將享有高度自治，發展空間廣闊」，也表示這麼做，「台灣人民的權益將得到充分保障，兩岸共享民族復興的榮耀。 中國和平統一也有利於亞太地區乃至世界的和平與發展。」

台灣駐美代表蕭美琴也在推特上意有所指表示：「台灣賣很多產品，但我們的自由民主是非賣品。任何關於台灣未來的持久提案都必須和平決定，不受脅迫，並尊重台灣人民的民主意願。」

台灣人怎麼想？

中國政府雖然提供台灣類似香港的「一國兩制」自治模式，但已被台灣所有主流政黨拒絕，也並沒有受到台灣人支持，尤其是北京在香港實施《國家安全法》之後，有關提案更是不受歡迎。

根據台灣政治大學自1992年以來所做的民調，2022年6月的最新數據顯示，支持與偏向統一的台灣民眾不到7%，支持與偏向獨立的則為30%左右，維持現狀則為57%左右。台灣人中認同自己是中國人的只有2.4%，台灣人認同則高達63.7%，兩者皆是的則為30.4%。

國台辦新聞發言人馬曉光近日聲稱，兩岸統一後將採「一國兩制」之包容性方案解決分歧，還指「台灣可以實行不同於祖國大陸的社會制度」。

國台辦新聞發言人馬曉光近日聲稱，兩岸統一後將採「一國兩制」之包容性方案解決分歧，還指「台灣可以實行不同於祖國大陸的社會制度」。

政大東亞所特聘教授王信賢曾經對德國之聲表示，兩項調查的中間選項都是「避風港」，如果在沒有壓力的情況，數字差距會更大。他也表示，台灣人的「永遠維持現狀」，在北京看來就是「華獨」，同樣不會被接受。

他也提到，習近平智囊「全國台灣研究會」會長汪毅夫1月15日發文稱，「國民黨「頑固派」和民進黨「反動派」同質化是危險的，都是阻礙統一的主要敵對力量。王信賢不認為這番話只是代表他個人，而是整個中共體系裡面，認為台灣已經沒有「統一力量」。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳則告訴德國之聲，北京的對台政策「基本上是失敗的」，其高舉「反獨」、「促統」、「促融」跟台灣主流民意「相去甚遠」，但北京不會因為這樣而改變。

他表示:「誰說北京的對台工作是要以台灣內部為主要的考慮?誰說北京的對台工作要爭取台灣民心?」

張五岳強調，如果這兩邊目標不同，「北京當然願意讓台灣民眾傷心、痛心也不會去改變他的立場和目標。」

他分析，這樣才可以解釋，為何2018以來，北京對香港政策都是「有害國民黨，幫蔡總統加分」，並說:「北京對台政策我們要很清楚，戰略上完全藐視台灣。」

但兩位學者都認為，北京在「戰術」上還是會持續想辦法爭取台灣民心，關注2022年台灣「九合一選舉」和修憲議題，加強青年和基層交流，並持續融合發展工作。

（綜合報導）

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