台灣應否強制女性當兵？

專訪葛來儀：台灣應貫徹不對稱作戰

烏克蘭戰事持續之際，國際社會也聚焦台灣的軍備狀況。美國的台灣問題專家葛來儀（Bonnie S. Glaser）認為，強化「不對稱戰力」對台灣十分重要，增強後備軍人訓練、提高國防預算也是台灣在增加國防實力時，應該考量的步驟。