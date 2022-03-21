台灣應否強制女性當兵？

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俄烏戰爭爆發，外界擔心會牽動台海局勢，關注台灣兵力是否足夠。目前台灣《兵役法》規定「中華民國男子依法皆有服兵役之義務」，有意見認為應修法納入女性，台北民眾怎麼看？
面對中國武力犯台的可能威脅，台灣志願役兵力現況如何？輿論熱議，是否恢復以徵兵為主，那麼當初推動募兵的考量為何？隨著國際局勢升溫，台灣兵役問題備受檢視，再次面臨到了國防改革的十字路口？
烏克蘭戰事持續之際，國際社會也聚焦台灣的軍備狀況。美國的台灣問題專家葛來儀（Bonnie S. Glaser）認為，強化「不對稱戰力」對台灣十分重要，增強後備軍人訓練、提高國防預算也是台灣在增加國防實力時，應該考量的步驟。
台灣總統蔡英文在全球輿論關注俄烏戰事時，重申會強化台海軍事因應整備。中國政府則批評這是「蹭熱點」。到底烏克蘭跟台灣有多少可比性，德國之聲請到美台兩位專家深入分析。
俄羅斯13日證實對烏克蘭西部一個軍事設施發動襲擊，稱殺死多名外國傭兵並摧毀外國武器。在各界譴責其襲擊之際，俄烏代表持續會晤，並稱談判有所進展。然而，烏克蘭南部馬里烏波爾的情勢也越來越危急。
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