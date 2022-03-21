 台灣應否強制女性當兵？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.03.2022

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时政风云

台灣應否強制女性當兵？

俄烏戰爭爆發，外界擔心會牽動台海局勢，關注台灣兵力是否足夠。目前台灣《兵役法》規定「中華民國男子依法皆有服兵役之義務」，有意見認為應修法納入女性，台北民眾怎麼看？

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