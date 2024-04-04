台灣強震後救援持續 外界評防震有成

（德國之聲中文網）台灣花蓮強震造成至少9死、逾千人受傷，事發已過24小時，今日（4月4日）仍偶有餘震發生。截至截稿前仍有數百人受困，官方正積極展開救援。

台灣中央氣象局（CWA）表示，自3日地震發發生以來，在受災最嚴重的花蓮周圍已記錄到超過50次餘震，使搜索工作受阻。 此前，官方也表示未來四天可能還會發生更多餘震，且震級最高可達7級。

救援路線受阻也是其中一大挑戰。強震過後，多條連接花蓮的主要道路因坍方暫時封閉，或落石不斷，加深了救援的困難度。

台灣地震應變力獲高評價

即便花蓮地區出現多處災情，多位美國學者在強震隔日指出台灣的防震具備高度「韌性」。

美聯社報導，台灣位處板塊交界，對強震並不陌生，但因「出色的防震準備」導致損失相對有限。美國國家廣播公司新聞網（NBC News）也指出，以芮氏規模7.2的強震來說，災情並沒有外界預期得慘重，而台灣對地震的準備完善，是美國西岸一些地震好發帶所遠遠不及。

美國密蘇里科技大學（Missouri University of Science and Technology）地震學家高尚行（Stephen Gao）表示，台灣抗震準備在全球是數一數二的，台灣「針對建物有嚴格規範，且擁有世界級地震觀測體系，同時普遍推行地震安全的公眾教育」。

台灣同時也在學校和工作場所進行地震演習，公共媒體和手機定期發布有關地震和安全的通知。高尚行表示：「這些措施明顯增強台灣的抗震能力，有助減輕災難損害和人員傷亡。」

美國波士頓的東北大學（Northeastern University）政治學和公共政策教授奧德瑞奇（Daniel Aldrich）則告訴美聯社，1999年的「921大地震」是一大警鐘，促成台灣透過立法、成立相關組織以進行關鍵改革，改善緊急應變措施和減輕災害影響。「我們在最近這次的地震正看見了成效」，他說。

然而此次地震發生後，台灣多個地區都有民眾批評，當下手機並未收到官方發送的警報。氣象署則聲明指，各地預估震度達4級才會發布警報，由於新北市、桃園市等地預估震度未達門檻，因此並未被覆蓋在警報範圍之內。

台灣中央應變中心一位匿名人士則告訴DW，每次地震情況都不一樣，難以評估傷亡率是否低於預期。即便在921大地震之後，台灣在防震建築的規範、設計上確實有長足的進步，但當時的震央在台灣內陸，這次則是在外海、重災區為房屋覆蓋率較低的花蓮，這也可能是死傷相對較低的原因。

用AI让建筑物更抗震

關鍵救援行動

台灣消防署4日上午指出，花蓮地震一共出動了42車、220人次、12隻搜救犬馳援。由於道路中斷，救援人員派遣直升機，將花蓮和平礦區內被困的60多名台泥員工陸續運載下山。據報目前已脫困並於中午抵達平地。

今日稍早，在受困者等待救援期間，官方也透過直升機向礦區空投了營養口糧、八寶粥、睡袋等共425公斤的物資。

根據官方統計，在太魯閣國家公園還有逾600遊客及工作人員受困山區，花蓮縣消防局3日在夜間摸黑前往、救出11名遊客，週四持續朝九曲洞步道及天祥等遊憩區前進。目前九曲洞還有自駕遊客和晶英酒店員工受困。中央社報導，他們的身影已被無人機拍到，正在積極救援。

而針對花蓮市區天王星大樓的救援行動，已在3日結束，約在台北時間下午3時30分發現最後一位受困者。據台媒報導，這位康姓女老師疑似因為救貓而折返大樓，在晚間9時左右脫困時已無生命徵象。

（綜合報導）



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