台灣將首度參與美日「台海危機」兵推

（德國之聲中文網）台灣智庫國防安全研究院週六（6月17日）透過臉書透露，台灣專家將於今年7月中旬受邀赴日本東京，首次與日本和美國的軍事專家一起，針對可能發生的兩岸衝突進行聯合兵棋推演。

香港《南華早報》報導，台灣國防安全研究院（簡稱國防院）戰略與資源研究所所長蘇紫雲週一（19日）表示，位於東京的半官方的日本智庫「日本戰略研究論壇」（JFSS） ，首次邀請了台灣軍事和安全專家，包括國防院的專家參加模擬。

該兵推將分析美國和日本軍隊，該如何幫助台灣，以阻止來自中國解放軍攻擊的各種假想情境。

蘇紫雲說，「這是台灣專家首次與美國和日本專家合作進行兵推」， 但他拒絕透露有關該兵推的更多細節，只表示這種類型的模擬通常會持續2到3天，首先是對規則進行一般性討論，然後是對最終結果的3輪預測。

「兵推並不一定意味著戰爭會很快到來，而是風險管理。兵推還向北京傳達了一個信息，即戰爭是災難性的，各方必須理性應對」，蘇紫雲說。

台日國防合作升溫

台灣《自由時報》報導，本次兵推將著重中共對台封鎖和大規模武力犯台情境，藉此強化「台灣有事，日本有事」，「日本有事、全球有事」的認知，以及模擬必要時的協同作戰方式及戰場管理。

蘇紫雲也表示，面對中國的軍事威脅，美日台首度協同合作非常有代表性。此外美日台舉行聯合兵推，可以讓台灣與民主盟國擁有共同的安全圖像。

台灣國防院上週六（17日）在臉書官方帳號指出，JFSS秘書長長野禮子在6月6日率領日本自衛隊前高階將領到台灣訪問，並拜會了台灣國防院。

文章透露，除了長野禮子外，該訪問團的成員還有前日本陸上自衛隊幕僚長岩田清文、前海上自衛隊幕僚長武田智久、前航空自衛隊補給本部長尾上定正，以及秘書長野俊一等人。

台灣方面則由國防院董事長霍守業、國防院戰略諮詢顧問李喜明、國防院代理執行長李廷盛、台灣國防大學中共軍事事務研究所所長荊元宙、蘇紫雲、國防院助理研究員林彥宏等人出面接待。

文章還提到，岩田清文與霍守業同為裝甲兵科出身，雙方相談甚歡，一見如故。日方亦在參訪中介紹，將於2023年7月中於日本東京舉辦台海危機兵推事宜，該次兵推也是JFSS是繼2021年8月首次舉辦後，第3次舉辦。

美日重視台海兵推

《日經亞洲》今年2月24日曾報導，日本智庫今年初的模擬兵推顯示，如果日本和美國捲入中國和台灣之間的衝突，將能夠阻止北京接管台灣，但他們的軍事人員和裝備將付出沉重代價。

日本笹川和平基金會進行的兵棋推演顯示，日本損失了多達144架戰鬥機，自衛隊傷亡高達2,500人。美國可能損失多達400架噴氣式飛機，超過1萬名士兵傷亡。但中國無法奪取對台灣的控制權。

當時的兵推設想了一場兩岸危機，即中國在2026年試圖兩棲入侵台灣。模擬持續了4天，一直持續到1月21日，大約30人參與，包括前日本自衛隊軍官以及來自日本和美國的學者和研究人員參與。

在此之前，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）去年也進行了一系列模擬2026年兩岸衝突的兵推演習。

根據CSIS今年1月份發布的結果，中國在24種兵推情景中的大多數情況下都未能成功入侵台灣，但日本為此付出了巨大的代價，因為日本在兵推中損失了100多架戰機和26艘軍艦。

但笹川和平基金會和CSIS的兵推，都是以各方現有的武力為前提，這意味著如果中國顯著增強其軍事實力，2026年若爆發戰爭的實際結果，可能會與兵推有所不同。

笹川和平基金會高級安全研究員渡邊恆雄說：「我們必須在力所能及的時候，為重大損失做好一切可能的準備。」

（綜合報導）

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