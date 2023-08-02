 台灣宣布副總統賴清德過境美國行程 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.08.2023

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时政风云

台灣宣布副總統賴清德過境美國行程

台灣政府2日公布副總統、同時也是民進黨總統參選人賴清德過境美國的初步規劃，預計去程停留紐約，回程經舊金山返台。至於會否與美國副總統哈里斯會晤，台灣官方沒有正面回應。

賴清德以台灣副總統身分過境美國並非第一次（資料照片）。

賴清德以台灣副總統身分過境美國並非第一次（資料照片）。

（德國之聲中文網）台灣外交部次長俞大㵢週三（8月2日）公布副總統賴清德出訪友邦巴拉圭的行程。賴清德預計8月12日下午自台灣出發，去程與回程將分別過境美國紐約和舊金山；整趟旅程總計7天6夜，預定18日清晨返抵台灣。

根據行程細節，賴清德將於當地時間12日過境紐約，隔天晚上離開美國；14日上午他將抵達巴拉圭，15日參加巴拉圭候任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯潘尼亞）的就職典禮；回程部分，他預計16日上午離開巴拉圭，下午過境舊金山，17日搭機返台。

在巴拉圭期間，賴清德將與現任巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）會晤，並參加該國首都亞松森建城486週年紀念活動，「與出席的外國政要自然互動」。隨賴清德出訪者，還包含台灣總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺等人。

巴拉圭與台灣建交逾60年，是台灣在南美洲僅存的唯一邦交國。今年年初，阿布鐸曾應邀訪台；7月中旬，候任總統貝尼亞也訪問了台灣，並承諾任內將與台灣站在一起

巴拉圭新總統貝尼亞7月12日會晤台灣總統蔡英文及副總統賴清德，這天也是巴拉圭與台灣建交66週年的日子。當時貝尼亞說，他執政的5年內，巴拉圭都會「跟台灣站在同一邊」。

巴拉圭新總統貝尼亞7月12日會晤台灣總統蔡英文及副總統賴清德，這天也是巴拉圭與台灣建交66週年的日子。當時貝尼亞說，他執政的5年內，巴拉圭都會「跟台灣站在同一邊」。

不會過境華府

在被媒體提問，先前有消息曾稱賴清德欲爭取過境華府時，俞大㵢回應，賴清德此行過境美國的協調工作，「從一開始就沒有包括華府、維吉尼亞或阿靈頓」，外界此說「是不確實的」。他還表示，賴清德此次出訪是特使身分，過境美國也是以此身分規格過境。

賴清德7月出席一場活動時曾稱，明年的台灣總統大選是「中南海」和「白宮」的選擇，而台灣總統若能「走入白宮」，「所追求的政治目標就已經達成」，引發廣泛討論。英國《金融時報》曾引述消息指，美國聽聞此說後要求賴清德釐清，但台灣總統府回應，美國高層並無做相關表示，且台美關係穩健，並沒有造成美方誤會。

至於會否與美國政府人士或議員見面，台灣尚未透露有關消息。俞大㵢在被問及，賴清德是否會與美國副總統哈里斯（Kamala Harris，另譯賀錦麗）會面時，他表示，具體行程還在規劃，將於適當時候向外界說明。

7月底，美國共和黨眾議員蒂芬尼（Tom Tiffany）曾在推特公布，他與另外5位眾議員共同致函美國副總統哈里斯，呼籲她考慮安排與賴清德會晤。

2018年美國國會通過《台灣旅行法》，鼓勵美台各層級官員互訪，當時身為參議員的哈里斯亦投下贊成票；蒂芬尼7月時表示，賴清德過境美國是哈里斯善用該法的「關鍵機會」，也能展現美國在面對中國的「好戰與欺凌」時，並不會退縮。

台灣副總統賴清德去年1月出席洪都拉斯新總統卡斯楚就職典禮時，曾與美國副總統哈里斯短暫接觸。

台灣副總統賴清德去年1月出席洪都拉斯新總統卡斯楚就職典禮時，曾與美國副總統哈里斯短暫接觸。

中國不滿

台灣副總統造訪中美洲友邦時過境美國，至少已有10次往例；去年1月，賴清德赴洪都拉斯出席新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）的就職典禮，亦曾過境美國洛杉磯

台灣中央社報導，俞大㵢2日稱賴清德這次出訪也將依「行之有年的方式」辦理，「不應該造成其他方的不舒服或造成彼此衝突的藉口」。

7月中旬，台灣宣布賴清德將以特使身分、代表現任總統蔡英文出訪巴拉圭並過境美國時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，中國沒有理由把這次過境當作藉口，採取挑釁行動。

中國國台辦發言人陳斌華當時回應此事，把賴清德口中的「務實台獨工作者」形容為「麻煩製造者」，批評賴清德「借『過境』竄訪之名，行『倚美謀獨』之實」，並反對美國「以任何形式縱容支持台獨分子及其分裂行徑」。

今年4月，台灣總統蔡英文過境美國期間，曾在加州與美國眾院議長麥卡錫會面。

今年4月，台灣總統蔡英文過境美國期間，曾在加州與美國眾院議長麥卡錫會面。

（綜合報導）

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