 台灣大選的徐春鶯風波：年輕陸配怎看在台參政？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.11.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

台灣大選的徐春鶯風波：年輕陸配怎看在台參政？

台灣民眾黨日前傳出擬將大陸配偶徐春鶯納入不分區立委名單，在台灣引發熱烈討論。陸配在台多達數十萬人口，他們如何看待自己與台灣社會的關係？對於原先可能出現的「首位陸配立委候選人」有什麼不同看法？

DW訪問了三位年輕台灣陸配，看年輕世代的陸配，是如何看待陸配參政的議題？圖為台灣與中國國旗示意圖。（資料照）

DW訪問了三位年輕台灣陸配，看年輕世代的陸配，是如何看待陸配參政的議題？圖為台灣與中國國旗示意圖。（資料照）

（德國之聲中文網）台灣民眾黨先前傳出的2024年台灣大選立委不分區候選人名單中，出現了史上首位陸配候選人徐春鶯，在台灣社會內部引發極大爭議。儘管徐春鶯本週的最新表態，婉謝了民眾黨可能提名不分區立委的邀請，但外界對於台灣日益增加的陸配群體，以及他們在台灣的政治參與心境仍感好奇。

對此，DW訪問了三位40歲以下的年輕世代陸配，請他們談談自己在台灣定居的心路歷程，以及對於陸配參政的看法。

為什麼婚後想住在台灣？

來自浙江的錢小姐（化名），還不到30歲。她向DW表示，自己與台灣的先生婚後，原先是在兩岸之間往返、做代購生意。2020年新冠疫情爆發不久，錢小姐與先生因為在台灣買的房屋正好交屋，加上有裝潢問題需要協調，後來就一直待在台灣。

回憶起自己與台灣的因緣，她告訴DW，自己2015年曾到台灣某大學做交換學生，從此與台灣結緣，後來也認識台灣的先生。但等她真的結婚、定居在台灣後才發現，一路上充斥著包含學歷認證和歧視的問題，「我覺得台灣人對於兩岸婚姻（的看法），還留在大陸人圖台灣人有錢、發達而交往」。

目前在台灣攻讀法律學位的她，對於台灣的政治和民主環境，有一些自己的看法。不過她向DW表示，自己平時和先生、先生的家人都不會談論政治，但會與先生一起看網上的政治惡搞節目。在陸配的一些群組裡面，錢小姐也會在微信和其他平台上，與其他在台灣的陸配分享台灣資訊，是一位熱衷時事的新移民。

對於留在台灣發展，錢小姐也面臨一個重大的挑戰：她在中國是「一本」（指的是中國大學中最佳的一批學校）的大學畢業，學歷卻無法被台灣政府採認。這除了影響到工作機會以外，也影響到她是否能在台灣讀研究所。

最後，在無法改變學歷認證的情況下，她選擇在今年以28歲的「高齡」，在台灣重新讀大學。她說，一邊工作一邊讀書，「確實有點力不從心」。但錢小姐也期望，自己微小的能力能成為改善陸配在台灣待遇的重要力量，「這就是我想學法律的原因」。

2021年中國一對情侶在北京拍攝婚紗照，圖片中人物與本文無關。（資料照）

2021年中國一對情侶在北京拍攝婚紗照，圖片中人物與本文無關。（資料照）

疫情與孩子成為決策重點

年近40歲的湖北人陳小姐（化名），2016年與台灣先生結婚後，原先一直住在北京，兩人的獨生子也在北京出生和就讀幼稚園，但她向DW表示，新冠疫情爆發後，她與先生都決定在台灣定居，主要是考慮兒子未來的教育環境。她認為在台灣，「（兒子）能進入我們在北京不可能進的好小學和初中」。

相對於北京嚴重的空氣污染和霧霾，台灣較健康的環境也是現實考量。「我和小朋友呼吸道都比較敏感，輕度霧霾就會鼻塞、嚴重影響到生活」，陳小姐說。

目前在台灣擔任家庭主婦的陳小姐，並沒有感受到台灣社會有歧視或不公平，但她也覺得，如果大家聽到她的口音，例如在學校的家長會上，氣氛還是會變得很奇怪，「好像大家突然安靜下來，不知道怎麼反應」。

來自江蘇的萬小姐（化名），目前年約35歲，2019年與台灣的先生結婚後，就決定來台定居，在台灣從事瑜伽老師的工作。她也遇到有如錢小姐的學經歷認證困境，不過領域不太一樣。

「我有去印度學瑜珈、而且我有印度的瑜珈證書」，但她發現，這類國際認證的證書，可能遠不如台灣本地的一些課程，在台灣的認可度更高。來自中國的她，受限於口音和各方面因素，一開始在台灣的職業生涯也很辛苦。

還需要照顧2歲兒子的萬小姐說，「一開始我是什麼案子都接，就算是很遠的學生我也去上課，現在拼了兩、三年才稍微好一點」。

三位受訪陸配都是在新冠疫情爆發後，選擇在台灣定居，圖為臺灣桃園國際機場示意圖（資料照）

三位受訪陸配都是在新冠疫情爆發後，選擇在台灣定居，圖為臺灣桃園國際機場示意圖（資料照）

日益龐大的陸配群體

根據台灣內政部的統計，截止至2023年6月為止，台灣的外籍配偶總人數達到54.9萬人，其中來自中國大陸、不含港澳地區的配偶就有34.5萬人、占 62.8％最多。其次是來自越南的10.7萬人、占19.5％居次，二者合計達到外籍配偶總人數的82.3％。

此外，雖然近年來「台女配陸男」的比率逐漸提升，但「陸女配台男」仍是兩岸婚姻的常態。

不過，無論在法律上和管理上，出生於中國大陸、或持有中國籍的配偶，都與出生在其他國家和地區的配偶，在台居住滿4年就可以入籍不同。依據現有規定，陸配必須要在台灣居住滿6年才能入籍台灣，這也引發一些質疑。

台灣歷次選舉中，包含前總統馬英九任內，都有人提出要將陸配在台的入籍時間，減少到與其他國家相同的4年，但因為政治因素而無法有更多的改變。此外，在參政權的部分，相較於其他國家的配偶，台灣的法律對於陸配有許多額外的限制

例如《兩岸人民關係條例》規定，陸配在入籍台灣後，仍需在台設籍滿10年後才可登記參選。也就是實際上，陸配必須在台灣至少居住滿16年，才有可能登記參選，形成極高的政治門檻，也讓陸配群體不容易出現候選人、尤其是代表年輕世代的候選人。

台灣民眾黨先前曾考慮推出的不分區立法委員候選人徐春鶯，原先有望成為首位參與立委選舉的陸配，但根據台媒報導，她在11月16日已正式表明婉謝了民眾黨的邀請。這也讓「台灣史上首位陸配立委候選人」，再度難以產生。

一對台灣情侶2023年1月在觀看台北燈節，圖中人物與本文無關（資料照）

一對台灣情侶2023年1月在觀看台北燈節，圖中人物與本文無關（資料照）

陸配的國籍問題

徐春鶯在可能投入選舉期間，在台灣社會引發眾多討論和質疑，加上外界對於她是否仍持有中國國籍或戶籍有不同的看法，最終成為引發她退選的最後一根稻草。

根據台灣央廣報導，台灣陸委會主委邱太三13日在台灣立法院表示，就陸配參政的「國籍」問題，如何放棄中國籍，中國國籍法規定很明確。至於徐春鶯的參選資格，他則重申中華民國國籍法規定也很明確，可否參選應由權責機關，也就是台灣的中選會處理。

邱太三還表示，《兩岸人民關係條例》只能規範大陸地區人民怎麼到台灣，取得國民身分後，「這就不是陸委會來管的」，例如參選是由中選會決定，任公職則由其任職單位。

根據《自由時報》報導，針對自己的中國戶籍爭議，徐春鶯解釋，當年她來台時，台灣雖然沒有放棄中國戶籍相關規定，但中國一直有此規定，「我沒有大陸的戶籍」，而她沒有中國戶籍也沒有中國身分證，怎麼可能辦中國護照。

對此，長期研究新移民的台灣政治大學法律系副教授廖元豪向DW表示，陸配在台灣的法律上，絕對不是「外國人」，而是「大陸地區人民」。台灣國籍法上的外國人歸化等規定，並不適用於中國大陸人民。因此，徐春鶯沒有「放棄國籍」的問題。

廖元豪解釋，如果陸配是「外國人」，而不是「大陸地區人民」的話，那依照國籍法，陸配應該也可以跟其他國家一樣，不需要等待6年就可以入台灣籍。「（如果）要讓陸配當外國人，許多人還很高興呢」，廖元豪說。

一位太太是陸配的台灣媒體人何先生（化名）向DW表示，徐春鶯參選爭議對政黨來說，達到了掀起話題的效果，無論其最後是否參選，推出她參選的人或政黨，都有正面吸引選票的作用。但何先生擔憂，以目前的台灣輿論討論，對未來吸引更多的陸配參政，並不利、甚至會提高陸配參選的門檻，「這對台灣不是好事」。

台灣民眾黨日前傳出要推出首位陸配立委候選人，但最後沒有成真。圖為台灣民眾黨主席柯文哲10月24日與外媒座談（資料照）

台灣民眾黨日前傳出要推出首位陸配立委候選人，但最後沒有成真。圖為台灣民眾黨主席柯文哲10月24日與外媒座談（資料照）

年輕世代陸配怎麼看徐春鶯參選？

廖元豪向DW表示，雖然他不認識徐春鶯本人，但他認識的很多陸配們對徐春鶯有可能代表陸配參選，都「很興奮，也為她（指徐春鶯的國籍爭議）抱不平」。不過，DW訪問到的三位年輕世代陸配，則對這位原先可能成為首位陸配立委候選人的徐春鶯，各自有不同的看法。

萬小姐欣賞台灣民主自由的環境，覺得包含在自己熟知的瑜珈領域，比起在中國，台灣有更多國外的資訊和書籍可以參閱。她雖然說自己對台灣的政治興趣不大，但也說如果徐春鶯真的能出來代表陸配參選，「我會支持她」。

錢小姐則說，徐春鶯被台灣部分聲音質疑「紅色背景」、「統戰」，她認為即便加入共青團、公職人員都不是斷定為間諜的理由，但她認為徐春鶯若要代表陸配群體，問題是明顯「能力不足」。她向DW解釋，徐春鶯在被對手攻擊國籍問題時，並沒有能力做出適當的回應，因此不適合從政，「她看起來是完全沒準備，可能也沒有團隊操刀」。

陳小姐則向DW表示，自己對台灣政治的興趣並不大，她主要關心選舉的面向，是候選人所提出的一些政策，是否能保障包含自己在內、所謂一般人的利益，以及未來退休金的多寡和退休後的安排。

年輕世代陸配對於台灣政治和社會的看法與以往不同，圖為2022年一群中國年輕人在北京參加一個就業博覽會（資料照）

年輕世代陸配對於台灣政治和社會的看法與以往不同，圖為2022年一群中國年輕人在北京參加一個就業博覽會（資料照）

年輕世代想法不同

有別於過往對於兩岸婚姻是由於經濟因素驅動的刻板印象，DW訪問的三位年輕世代陸配都認為，經濟因素和兩岸發展的差異性，已經不是最重要的原因。結婚對象的人格特質、個性、以及台灣在社會面向的因素，才是她們更為關注的焦點。

萬小姐說，自己婚前曾在中國的台資企業上班，因此對台灣男性的總體印象非常的好，才請上司幫忙介紹相親和結婚的對象。否則她戲稱，以自己先生的外貌和經濟條件，應該不足以找到很好的婚姻和戀愛對象。

陳小姐解讀，在陸配群體中，不同年代來台灣的陸配，本身的學經歷差異非常大。她認為，徐春鶯雖然學經歷高，但仍是傳統定義上的那種陸配：「她長期都定居在台灣、努力融入台灣社會」。

但陳小姐認為，自己生活圈中的其他陸配，基本上都還拿著中國的護照，生活重心也沒有完全放在台灣，「通常都是兩岸跑、甚至還會跑去歐美國家」，因此與徐春鶯或早期來台的陸配，並不屬於同一個群體。

「年代不同，陸配的需求也不同了。」錢小姐認為，現在陸配定居台灣，以至於在台灣的需求，早已超出了經濟的因素，「對我們這些年輕的一代（陸配）來說，大家都是獨生女，其實學歷、家庭條件、（婚前在中國的）工作收入都不會很差」。因此她認為，若有人想要以陸配的身份出來在台灣從政，眼光必須要更廣闊一些。

錢小姐解讀，「（參選）到底是要提高陸配在台灣的社會地位，還是只是幫助陸配解決眼前的麻煩就好？」，這是台灣各候選人和政黨在爭取陸配選票時，應該思考的目標。而現在的問題是，受限於低薪和年輕人的發展受限，很多陸配和台灣的配偶都居住在其他國家，或是在中國生活，「（台灣）根本就留不住人才」。

萬小姐也同意這樣的說法。她坦言，雖然自己不太可能再回中國發展，但她比較意外的是，真的定居台灣以後才發現，原來台灣年輕人的薪資很低、房價卻很高，「年輕人如果在中國一個三、四線城市，努力一下還是可以買得起房子的，但很多人在台灣就直接放棄了」。

©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

October 31, 2020, Taipei, Taiwan: People seen dancing on a rainbow decorated vehicle during the 2020 Taiwan pride parade..More than 130,000 marched in Taipei on Saturday for one of the world's largest LGBT pride parades, in celebration of the island's 18th annual pride parade and its successful handling of the COVID-19 pandemic. (Credit Image: © Hsiuwen Liu/SOPA Images via ZUMA Wire |

客座評論：台灣「同志大遊行」熱鬧氣氛下的隱憂 27.10.2023

台灣的「同志大遊行」向來是氣氛熱鬧，而今年不只是同性婚姻通過4年，政府在跨國同婚方面也大幅開放，但是實際生活中，台灣 LGBTQ+社群還是不見得能夠「驕傲地做自己」。

April 13, 2023**Illustration with figures of soldiers and a tank in front of a Taiwan flag displayed on a computer screen is seen in L'Aquila, Italy, on april 13, 2023. (Photo by Lorenzo Di Cola/NurPhoto)

客座評論：「陸配」參政和台灣的民主素養 31.10.2023

在野的台灣民衆黨表示，考慮將一名已經具有台灣身份的「陸配」列入不分區立委提名名單。這名「陸配」被指稱背景特殊，讓台灣媒體和輿論「炸鍋」。

Thai singer Silvy Pavida Moriggi (C) attends a press conference ahead of the Gay Games in Hong Kong on November 2, 2023 which will run from November 3 to 12. (Photo by Peter PARKS / AFP) (Photo by PETER PARKS/AFP via Getty Images)

首次踏足亞洲 香港同樂運動會為何棘手？ 03.11.2023

同志界盛事「同樂運動會」在香港開幕，是史上第一次在亞洲舉行。同志議題在亞洲一向具爭議性，但到了香港卻引伸至國安疑慮。DW訪問世界同運會聯席主席以及反對人士，解釋當中的焦點。

广告

媒体看中国

3月21日，习近平访问莫斯科与普京举行会谈

德语媒体：中国帮助俄罗斯战争机器维持运转

中俄两国今年的贸易额有望创造新的最高纪录，《南德意志报》评论指出，北京的支持在帮助普京维系着侵略乌克兰的战争，而西方对此却毫无应对之策。