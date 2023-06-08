台灣外長據報將訪歐 或同台捷克總統

（德國之聲中文網）路透社週四（6月8日）引述4位知情人士說法報導，台灣外交部長吳釗燮下週將赴歐進行未事先宣布的訪問，還將與捷克總統一起出席一場突破性的外交活動。

根據路透社，其中2名匿名知情人士表示，吳釗燮將出席6月14日在布拉格舉行的安全會議，並在捷克總統帕維爾（Petr Pavel）為該活動揭幕後發表談話。其中一位知情人士稱，歐洲領導人通常不會與台灣高級官員同台，因此此次的安排非常不尋常。

台灣中央社指，此會議是捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy）舉辦的「2023歐洲價值高峰會」（European Values Summit 2023），吳釗燮去年曾以視訊在該峰會致詞。今年議程中，緊接在帕維爾後致詞的「特別貴賓」尚未公布。

路透社的其他2位消息人士稱，吳釗燮還將訪問歐盟總部布魯塞爾，但拒絕透露細節。

台灣外交部發言人劉永健在報導刊出後同日向台灣中央社表示，對吳釗燮訪歐的報導沒有評論；帕維爾辦公室則未接聽路透社尋求置評的電話。

負責歐盟外交事務的「歐洲對外事務部」拒絕就吳釗燮訪問布魯塞爾的報導置評，僅稱：「我們無權就第三方的訪問和活動進行溝通討論」。

中國外交部亦未立即回應路透社的置評請求。

2021年，吳釗燮曾訪問捷克、斯洛伐克，期間他在斯國首都布拉迪斯拉發（Bratislava）的一場智庫活動上發表演講，並會見布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）等當地官員。此外，吳釗燮在該次歐陸之旅中，也低調訪問過布魯塞爾。

2019年，他也曾訪歐，並在丹麥的「哥本哈根民主峰會」（Copenhagen Democracy Summit）上發表演說。

中、東歐與台親近

台灣在歐洲雖僅有梵蒂岡一個邦交國，但卻與多個歐洲國家保持廣泛的非正式關係，近年——尤其在俄羅斯入侵烏克蘭後——中、東歐國家也積極表達支持台灣。

今年1月，帕維爾在當選捷克總統後不久，即與台灣總統蔡英文通話，令中國頗為光火。3月，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová），率領超過150人的大型訪問團來台，還赴台灣立法院演說，稱與台灣同舟共濟，是首位在台灣立法院演說的非邦交國女性國會議長。

2021年，台灣與立陶宛互設辦事處一事亦激怒中國，北京因此降低與立陶宛的外交關係、祭出大規模經濟制裁。歐盟為防中國等國家再以經濟手段脅迫、干預歐盟成員國的政治決策，本月稍早開始商議推出一套經濟反制工具。外界認為，此事與立陶宛事件有一定關聯。

專訪台灣外長吳釗燮：相信民主國家都反對北京挑釁

（綜合報導）

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