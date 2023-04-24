台灣再遇斷交危機？巴拉圭會否「棄台投中」

美方“中国武统台湾”的战争模拟究竟什么样？

2027年4月中国动武攻打台湾？这是最近美国众议院的立法者和该国的中国问题专家开展的一场“战争推演”所假定的场景。中国官方对此表达了否定的态度。这场战争游戏的结果让美国的议员皱起了眉头。