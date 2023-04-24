台灣再遇斷交危機？巴拉圭會否「棄台投中」

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巴拉圭是台灣在南美洲唯一的邦交國。今年4月30日，巴拉圭將舉行總統大選，反對派候選人已數次揚言，若當選與台灣斷交、中國建交。巴拉圭會否成為宏都拉斯之後，下一個「棄台投中」的國家？對於台灣來說，這可能帶來什麼後果？
准备访问北京的欧盟外交代表博雷尔最近在法国媒体发文支持欧洲国家军舰在台湾海峡巡逻，以维护航行自由。中国官媒第一时间予以反驳，称贸易航海自由从未受到阻碍。
德国基民盟外交事务专家吕特根认为，中国只关心自身利益，并不在乎乌克兰的和平，因此让中国充当俄乌战争的调停人是个不切实际的想法。此外，欧盟外长正在举行会议，商讨对乌军援的具体事宜。
2027年4月中国动武攻打台湾？这是最近美国众议院的立法者和该国的中国问题专家开展的一场“战争推演”所假定的场景。中国官方对此表达了否定的态度。这场战争游戏的结果让美国的议员皱起了眉头。
《世界报》关注台湾军费低如何制定防范战略。《新苏黎世报》指出美国 强大的领先地位也并非全无顾虑。
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