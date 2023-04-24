 台灣再遇斷交危機？巴拉圭會否「棄台投中」 | 在线报导 | DW | 25.04.2023

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台灣再遇斷交危機？巴拉圭會否「棄台投中」

巴拉圭是台灣在南美洲唯一的邦交國。今年4月30日，巴拉圭將舉行總統大選，反對派候選人已數次揚言，若當選與台灣斷交、中國建交。巴拉圭會否成為宏都拉斯之後，下一個「棄台投中」的國家？對於台灣來說，這可能帶來什麼後果？

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