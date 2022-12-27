台灣兵役延長至一年 蔡英文：無比困難決定

（德國之聲中文網）台灣總統蔡英文週二（12月27日）親自召開記者會，報告「強化全民國防兵力結構調整方案」，正式宣布將台灣義務兵役由4個月延長至1年，2024年開始生效。她表示，「這是一個無比困難的決定」，但身為國家元首及三軍統帥，讓台灣能永續生存，是做為總統「無可迴避的責任」。

這是蔡英文時隔2年多第一次舉行記者會面對記者提問。她聲明，台灣處在威權主義擴張的第一線，「越是做好準備，對岸冒進的機率就越小。」她還呼籲：「和平靠國防，國防靠全民。只要台灣夠強，就不會變戰場，青年就不用上戰場。」

美國白宮發言人在給CNN的一份聲明中，對台灣宣布的國防新制表示歡迎，稱這凸顯了「台灣對自衛的承諾」，並加強了威懾力。

該發言人還表示，美方將繼續協助台灣「保持足夠的自衛能力」，以符合《台灣關係法》中的對台承諾和「一個中國」政策。他補充道：「美國將繼續支持和平解決兩岸問題，並反對任何一方單方面改變現狀。」

此記者會舉辦時機，正值台海衝突升溫之際。根據台灣國防部，中國25日在台周遭海空域進行軍演的同一天，台灣軍方共偵獲中國軍機71架次（其中47架飛越海峽中線）、中國軍艦7艘次，創下今年偵獲數新高。

路透社引述一位匿名受訪的台灣政府高層官員表示，自2020年以來，來自中國的威脅與日俱增，「中國的各種單邊（軍事）行為已經成為區域安全的主要關切面向。」但台灣國防部婉拒了路透社的置評請求。

兵力改革四大方向

除了兵役延長之外，這次國防新制更聚焦於台灣兵力結構改革。蔡英文在會中宣布兵力結構調整4大方向，一是以志願役為主戰部隊，二是以義務役為主的常備守備部隊，三是民防系統、四則是後備系統。目的是為了解決長久以來，台灣後備部隊任務不明、戰力難以形成等結構性問題。

按照規劃，未來將由志願役組成「主戰」部隊，擔任陸、海、空安全任務；由義務役為主擔綱「守備」部隊，負責軍事及民間重要設施防護等任務。

其次是參照美軍等國際軍事訓練方法，強化對義務役士兵的訓練，例如：以服役期間，以實彈射擊數不低於800發為目標；熟悉各種武器操作，包括單兵攜行反裝甲、防空或無人機等；將訓練實戰化，模擬實際戰場進行抗壓訓練等。

同時大幅調升義務役薪資，由原先每月新台幣6000元左右，提升至二兵有望每月實領超過2.6萬元，並依據勤務性質給予專業加給，讓役男在服役期間可負擔基本開銷，甚至舒緩來自學貸等經濟生活壓力。

上述兵力改革新制度計劃於2024年正式生效。

台灣兵役制度

自2013年起，台灣政府縮減一年期的義務兵役制，1994年後出生的台灣役男，都只需接受4個月的兵役訓練。路透社指，當時兩岸局勢有所緩解，加上台灣兩大黨國民黨及民進黨都想取悅年輕選民，因而維持決策。

然而，隨著俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國不斷加強對台外交、軍事及經濟壓力，台灣內部開始出現加強國防的討論聲浪。台灣外交部長吳釗燮也曾在接受德國之聲專訪時表示，「保衛台灣是我們自己的責任……我們需要表明我們決心捍衛自己。就像烏克蘭的情況一樣。」

路透社報導，蔡英文政府正在監督一項軍事現代化計劃，倡導「不對稱作戰」的理念，以使軍隊更加機動、靈活，防禦力高。同時，台灣也一直在致力於從征兵制逐步轉變為以志願者為主的職業部隊。

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中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

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