台灣兵役延長，年輕人怎麼想？

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自2024年起，台灣義務兵役將恢復延長至1年，適用於現年17歲以下的役男。這項新制的頒布時機，正值台海情勢升溫之際，台灣民主基金會30日發布的最新民調指出，有超過7成民眾願為對抗中國「統一台灣」而戰。德國之聲街訪了幾位高中生及未滿30歲的青年，聽聽他們怎麼說。
台灣總統蔡英文27日在記者會上宣布，自2024年起，現行4個月義務兵役將延長至1年期，並發布多項國防新制。對此，美國白宮表示歡迎，稱這凸顯了「台灣對自衛的承諾」。
18歲投票不好嗎？台灣即將舉行史上首次的修憲公民複決，票決是否將投票年齡降至18歲。此案獲台灣朝野支持，中國則批評這是為「修憲謀獨」鋪路。兩岸理解差異從何而來？台灣各界——尤其年輕世代——如何看待？
面對中國武力犯台的可能威脅，台灣志願役兵力現況如何？輿論熱議，是否恢復以徵兵為主，那麼當初推動募兵的考量為何？隨著國際局勢升溫，台灣兵役問題備受檢視，再次面臨到了國防改革的十字路口？
美国总统拜登防卫台湾说持续引起热议，台湾总统蔡英文也首度证实美军在台协训国军。台湾国防军事专家苏紫云接受德国之声专访时指，华府正改变对台「战略模糊」的策略，而台湾比以色列更有能力保护自己。
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