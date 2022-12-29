时政风云

台灣兵役延長，年輕人怎麼想？

自2024年起，台灣義務兵役將恢復延長至1年，適用於現年17歲以下的役男。這項新制的頒布時機，正值台海情勢升溫之際，台灣民主基金會30日發布的最新民調指出，有超過7成民眾願為對抗中國「統一台灣」而戰。德國之聲街訪了幾位高中生及未滿30歲的青年，聽聽他們怎麼說。