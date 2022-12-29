 台灣兵役延長，年輕人怎麼想？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.12.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

台灣兵役延長，年輕人怎麼想？

自2024年起，台灣義務兵役將恢復延長至1年，適用於現年17歲以下的役男。這項新制的頒布時機，正值台海情勢升溫之際，台灣民主基金會30日發布的最新民調指出，有超過7成民眾願為對抗中國「統一台灣」而戰。德國之聲街訪了幾位高中生及未滿30歲的青年，聽聽他們怎麼說。

更多内容来自 每日播客(视频)

天上飞的无人机越来越多，它们会否威胁载人飞行器？德国宇航中心正在研发软件，以管控这种风险。

如何防止无人机威胁航空安全? 29.12.2022

印度对俄罗斯石油的胃口越来越大

印度对俄罗斯石油的胃口越来越大 28.12.2022

意大利北部城市贝加莫在新冠疫情爆发初期遭遇重创。当时医护人员不得不在病患的生死之间抉择。时隔三年，这个城市开始走出创伤，逐渐找回过去的生活节奏。

走出疫情创伤 浴火重生的意大利贝加莫 27.12.2022

俄罗斯在乌克兰发动战争，导致全球许多产品短缺，小麦供应尤其不足。但危机有时也是转机。津巴布韦等国正计划实现小麦自给自足。在机械化和政府新政策的帮助下，津巴布韦今年的小麦收成预计将创新高。

危机变转机：多国走向小麦自给自足 26.12.2022

相关文章

27.12.2022+++ Taiwanese President Tsai Ing-wen speaks during an announcement of the extension of the island's compulsory military service in Taipei, Taiwan on Tuesday, Dec. 27, 2022. Taiwan will extend its compulsory military service from four months to a year starting in 2024, Tsai said Tuesday, as the self-ruled island faces China's military, diplomatic and trade pressure. (AP Photo/Huizhong Wu)

台灣兵役延長至一年 蔡英文：無比困難決定 28.12.2022

台灣總統蔡英文27日在記者會上宣布，自2024年起，現行4個月義務兵役將延長至1年期，並發布多項國防新制。對此，美國白宮表示歡迎，稱這凸顯了「台灣對自衛的承諾」。

Local residents vote at a polling station at Linyuan District in Kaohsiung on January 11, 2020. - Taiwanese voters headed to the polls on January 11 for a closely watched presidential and parliamentary election in which the island's fraught relationship with China is taking centre stage. (Photo by HSU Tsun-hsu / AFP) (Photo by HSU TSUN-HSU/AFP via Getty Images)

台灣修憲公投：兩岸如何看「18歲公民權」？ 22.11.2022

18歲投票不好嗎？台灣即將舉行史上首次的修憲公民複決，票決是否將投票年齡降至18歲。此案獲台灣朝野支持，中國則批評這是為「修憲謀獨」鋪路。兩岸理解差異從何而來？台灣各界——尤其年輕世代——如何看待？

FILE - In this Oct. 10, 2021, file photo, Taiwanese soldiers salute during National Day celebrations in front of the Presidential Building in Taipei, Taiwan. After sending a record number of military aircraft to harass Taiwan over China’s National Day holiday weekend, Beijing has toned down the sabre rattling but tensions remain high, with the rhetoric and reasoning behind the exercises unchanged. (AP Photo/Chiang Ying-ying, File)

延長義務兵役？台灣國防面臨的十字路口 17.03.2022

面對中國武力犯台的可能威脅，台灣志願役兵力現況如何？輿論熱議，是否恢復以徵兵為主，那麼當初推動募兵的考量為何？隨著國際局勢升溫，台灣兵役問題備受檢視，再次面臨到了國防改革的十字路口？

Taiwanese students brace for possible Chinese invasion Ort: Taiwan Sendedatum: 11.10.2021 Rechte: DW Bildbeschreibung: Yeh Yu-ching is doing a special military scheme at her school. Taiwan's high school military training program is supposed to encourage young people to enlist once they graduate.

专访：美国对台战略趋清晰 台湾四个月兵役已够 28.10.2021

美国总统拜登防卫台湾说持续引起热议，台湾总统蔡英文也首度证实美军在台协训国军。台湾国防军事专家苏紫云接受德国之声专访时指，华府正改变对台「战略模糊」的策略，而台湾比以色列更有能力保护自己。