台灣六四晚會意義漸增 港人聚集悼念

（德國之聲中文網）移居台灣兩年的香港藝術家黃國才週日（6月4日）現身台北自由廣場六四34週年紀念活動，他告訴DW，自己能夠這樣做已是奇蹟，提到藝術家朋友三木6月3日在銅鑼灣被捕時，他忍不住潸然淚下。

「還沒有做什麼行為藝術就給抓了，30多到40多個警察，當時他講了兩句話：『香港人不要怕！不要忘記明天是六四。』」

現場和他一樣感傷的香港人不少，一位50多歲的伍女士移居台灣一年，說自己是第一次參加台灣的晚會，「要懷念一下」每年都會去的香港活動。

「去年是最後一次吧，大家都不能進去，很遺憾。」她說香港人現在只能自己紀念。她向DW展示去年她在香港用手機app生成的燭光，含著眼淚說希望這個活動能在台灣繼續辦下去。

台灣六四34周年紀念活動以「威權擴張捍民主 凝聚星火撐自由」為主題，強調「關心中國的人權、自由與民主發展，不僅是地區的責任，也是加強台灣民主防衛的一環」。

現場擺放了丹麥藝術家高志活的藝術品恥辱柱複製品，提醒所有人香港除了無法公開悼念六四事件，也沒有藝術創作自由的空間。原來香港的展示的原品在5月已遭到國安處查扣，作為偵辦煽動顛覆國家政權罪嫌的證物。

台灣活動的現場設有哀悼亭開放民眾追悼和獻花，民主市集上有各種人權議題團體設攤，香港各種議題也不少，其中一對香港夫婦展出在香港獄中服刑的民主運動者的作品，希望喚起台灣人對於香港還有中國人權的關注。

這對夫婦中的先生化名「赴湯」，在2019年被香港當局以暴動罪起訴，他說自己當時和太太只是協助救了街上抗爭的少女，協助對方逃至巷弄，就被視為共犯，雖然最後沒有被定罪，但後來感到被人跟蹤，兩夫妻決定移居台灣。

有別於早期台灣六四紀念活動只有主辦團體和少數人權工作者，以及幾百位民眾參與的狀況，自從香港維園六四燭光晚會無法舉辦之後，台灣就被視為華人地區最後可以公開悼念六四之地，除了參與的港人增加，採訪的國際媒體也越來越多。

黃國才在現場接受多家外媒採訪，他向DW表示，香港和台灣像是「身份對調」，以前台灣在威權時代經歷過白色恐怖，到了今日已經民主化，但香港卻倒退變成以前的台灣。

他說：「對香港人來說，台灣變成自由之地，讓大家不旦是懷念，而是去呼吸自由空氣，所以現在香港跟台灣變成受打壓的命運共同體。」

住在台灣兩年，黃國才說一開始他很驚訝，台灣人對於港人命運似乎無感，就連北京發射導彈越過頭上也沒也太大反應，但他開始理解，台灣人不像「香港人第一線受過中共的打壓」，港人也是在經歷過2014年雨傘運動和2019年反送中運動等才更了解中國政權的本質。

他認為台灣人必須認知到共產中國已經改變，不論是哪種戰爭型態，包含資訊和認知戰，台灣人都不可能單靠自己：「唯一的出路就是團結。」

台灣政治人物表態

1989年六四事件爆發時，台灣曾經因為追求民主和自由的共鳴，以及當時國民政府以「民族情懷」的感召，讓台灣民眾非常關注六四。

不過隨著台灣民主化進程向前，中國威權政府持續，甚至在習近平上任後加強控制中國社會，兩岸走向民主與專制不同路線。越來越多的年輕台灣人認為自己不是中國人，也因此不需要關心「他國事務」。

台北晚會一開始，六四親歷者吳仁華發表演講，除了重談他對於六四的研究，演講內容也希望說服台灣人繼續關心六四，他認為台灣的團體和民眾紀念六四是彰顯了民主化的台灣尊重人權的表現。

「六四事件是全球關注的事件，直到34年過去，全球有33個城市在舉行六四晚會紀念活動」。吳仁華在告訴台灣，關注六四可以引起世界各國把目光投射到台灣。

主辦單位華人民主書院的理事長曾建元則是直接說：「鎮壓六四的那個政權，現在仍然將他的武器對準台灣，未來我們國家的領袖是要面對這樣的問題的。」

他認為，不論台灣明年總統大選是「戰爭與和平的選擇」或是「民主與專制的選擇」，台灣的政治人物，特別是總統候選人都應該對六四表態，說這像一面「照妖鏡」檢視他們對於憲政民主的堅持還有守護台灣的決心。

台灣總統蔡英文六四這天在臉書發文，提到「貴州地鐵大合唱事件」，強調兩岸在自由創作上的差異，說盼望「有一天，中國的年輕朋友可以自由自在地歌唱，在創作抒發的時候，只有熱情，沒有憂心」。

副總統賴清德，也是民進黨的總統候選人，則是藉六四事件與其後香港人權遭打壓，與六四舞台劇《5月35日》在中港遭禁演說明「民主與專制，是台灣與中國最大的區別」。

民眾黨總統候選人柯文哲和國民黨候選人侯友宜也分別在臉書上發文，前者說：「不能只是對抗，而要有對話；不能只是圍堵，而放棄接觸」，後者則是表示：「人權是兩岸之間應該追求的進步價值，聲援六四更是對中華民國追尋自由民主信念的實際展現。」

晚會上主要還是以民進黨政治人物參與為多。台灣持續辦理六四紀念活動，如何能夠堅持人權理念，同時吸引更多參與者，但是不要成為政治的工具，是接下來各界關注的重點。

各地年輕參與者多

台北現場有的另一個現象就是參與者以年輕人居多。19歲的台灣陳同學對DW表示「認同台灣本土不代表不用關心六四」，她認為參與這個活動的意義就是大家聚集在一起，透過台灣有的公民社會討論公共議題的空間，防止獨裁專制思想進入台灣社會。

菲律賓籍華裔的盧同學在政大念書，他在菲律賓就積極參與各項人權運動，他說自己曾經在社會運動中遭到警方上銬逮捕，在台灣可以這麼安全且自由的參與，應該要珍惜這些的機會。

「菲律賓就是因為沒有保存戒嚴時的記憶，威權統治者馬可仕家庭才會重掌政權，台灣人也要注意，自由是需要透過不斷的提醒以及持續捍衛的，」他這樣告訴DW。

活動的現場甚至還有15歲的國中生自己到場聲援，他們透過YouTube了解中國議題。陳同學說：「我們台灣也曾經像中國那樣是不太能發聲的，但是我們最後發起那些運動成功了，但是中國那邊同時也發起這些運動，但沒有成功，所以我覺得這跟我們滿貼近的。」

他說自己打遊戲滿常遇到「小粉紅」，除了會把台灣視為中國一部分，還會用「青蛙」等語辱罵，這也引發他和一些同學討論這個議題，一開始是想怎麼「回敬」他們，後來反而更深入瞭解中國民眾面臨的問題。

另一位柯同學則說，在遊戲裡和中國玩家互動發現，也有不少「正常人」：「他們其實正常的人不少，不是所有人都是『小粉紅』，也願意分享，只是他們『白紙運動』沒有成功。」

DW也訪問到一位來自中國大陸的學生，在台灣念書的22歲周同學，他說：「照理說，六四應該大陸很多地方有活動，但是很可惜我們沒有辦法在大陸參加，既然在台灣一個相對安全的地方，我就更應該去參加。」

來自中國大陸的他說，老一輩的大陸人知道六四，但有些人不能明說，有些人則是會用政府的角度說是「學生暴動」，所以持續有人能夠傳遞真相是重要的。

在香港施行國安法之後，台灣成為華人社會唯一可以悼念六四的地方，在港人加入增加聲量，以及中國在世界上威權擴張的擔憂下，台灣能成為紀念六四的最後堡壘嗎？還是跟面對其他中國議題一樣，台灣人早就已經習以為常，而無法產生更大的迴響？

