台灣修憲公投：兩岸如何看「18歲公民權」？

（德國之聲中文網）台灣2022地方大選將於11月26日登場，除了選出新一任地方首長及民意代表，還將合併舉行台灣史上第一次的修憲案公民複決，決定是否將公民權年齡門檻從現行的20歲下修至18歲，賦予（被）選舉、罷免、創制、複決等權利。

推動此案的「台灣青年民主協會」選前最後一個週末號召群眾在立法院外集會，他們在臉書寫道，號召群眾就是為了表明「年輕世代不想再等十年、不想再錯過的決心——這次，18 歲公民權一定要『同意』。」

根據《中華民國憲法》第130條，台灣公民須年滿20歲才享有選舉權，這與全球近9成國家——甚至包含中國在內——將投票法定年齡定為18歲，存在明顯落差。此案經過數十年辯論，終於在今年春天得到台灣跨黨派支持，由立法院通過，交付公投複決。此案若通過，將成為台灣時隔近20年啟動的第8次修憲。

北京「不同意」

「18歲公民權」修憲案在台灣罕見獲得朝野一致支持。台灣總統蔡英文說，18歲成年應該是一種祝福，而不是限制，「為自己負責任做決定，當然也應該可以行使自己的權益」，要讓「年輕世代可以決定國家的未來」；在野黨國民黨主席朱立倫也表示，「18歲公民權是世界趨勢，台灣是成熟的民主國家，更應該接軌國際趨勢。」

海峽彼端，修憲複決引發了北京不滿。中國國台辦發言人馬曉光10月在記者會上批評，台灣鼓吹「18歲公民權」完全暴露了民進黨「謀求台獨」的本性，所謂「修憲公投」根本就是為了「修憲謀獨」而鋪路造勢。

事實上早在2019年，具有中國半官方背景、由中共中央統戰部控制的中國和平統一促進會就曾刊文指稱，台灣政治勢力主張實現「18歲公民權」是為了吸引更多青年群體支持。

文章寫道，台灣青年參政近年有更年輕化趨勢，儘管參與選舉的法定年齡為20歲，但有越來越多未滿20歲的青年開始參與政治活動，從2013年的「白衫軍運動」、2014年「太陽花運動」、2015年「反課綱運動」，乃至2016年台灣大選、2018年「九合一」地方選舉，年輕世代都扮演了舉足輕重的角色，也成為藍綠爭相爭取的重點族群，「甚至出現『得年輕人者得天下』的輿論氛圍」。

「修憲謀獨」的雙層含義

長期從事中國研究的台灣中研院社會所研究員林宗弘告訴德國之聲，國台辦的發言至少有兩個理解層次：一是牽涉程序性的修憲，二是可能實質性地改變台灣選民結構。

「（若此案通過），由民進黨政府發動修憲程序，這本身就有可能被中共視為在程序上修改將來（憲法）條文的可能，這是國台辦的第一個含義。」林宗弘表示，台灣任何的修憲程序在中共來看，都有可能會形成改變台灣政治地位的程序。

此外，18、19歲公民若獲得選票，「這個結果本身可能被國台辦視為替民進黨政府增加偏向『台灣獨立』政治傾向的選民、改變實質政治結構的行為。」林宗弘說，兩者都可能被視為潛在威脅中共對台政策的發展方向。

台灣青年的政治傾向

若依此檢視台灣民眾——尤其年輕世代——的政治傾向，部分民調結果與專家看法指出，「台灣認同」似乎有增加的趨勢。

台灣大學政治系教授王業立在接受德國之聲採訪時表示，民進黨執政以來推出各種政策，包含透過教科書編訂等，希望建立所謂的台灣意識，或者「台灣是一個獨立國家」的概念，「2000年後出生的世代絕大部分都是認為台灣是一個獨立國家，這從政治大學歷年做的統計來看也看得出來。」

台灣政治大學選舉研究中心今年6月公布的最新結果顯示，過去30年，認同自己是台灣人的比例從約17%大幅升至63％左右；認同自己是中國人的從25%左右的高峰，跌落至2.4%；認同自己既是中國人也是台灣人的則從4成多降至3成多。

統獨方面，近3成台灣民眾支持維持現狀，為最多數；約25%民眾偏向獨立，逾5%支持盡快獨立；偏向統一或盡快統一的支持度只有約1%~5%。政治大學選舉研究中心主任蔡佳泓當時向媒體分析，支持「台灣獨立」的年輕民眾（20-29 歲）在2010年之後開始大漲。

不過，自我身份認同為「台灣人」，是否等同於未來兩岸要走向統或獨？王業立認為這個問題「在台灣仍然有發展的空間」。此外，台灣年輕世代的政治傾向並非鐵板一塊，「這些議題跟是不是支持民進黨，也不見得有必然的關聯性。」他舉例，比如近期民進黨的部分政策，包含兵役政策、防疫政策等等，甚至兩岸緊張的狀態就讓部分年輕人「不是很滿意」。

林宗弘也指出，台灣年輕世代的政治認同確實「對台灣的泛綠政營是有利的，也會有一部分的人政治傾向比較偏向台灣獨立」，但這個現況是經過了三次的歷史轉折。

他告訴德國之聲，2008年台灣總統大選時，即使年輕世代比較傾向台灣認同，但並沒有比較偏好綠營，結果顯示他們反而「比較傾向投給馬英九，因為當時陳水扁總統有貪污問題。...一直到了2010年（簽訂）的ECFA跟2014年的太陽花反服貿協議運動之後，台灣年輕世代才又再一次地大幅轉向比較傾向民進黨。」

林宗弘進一步分析，2018年的婚姻平權公投，國民黨陣營偏向反對同志婚姻，將大多數的年輕選民推向了同樣支持同婚的民進黨。2019年香港的「反送中運動」是另一次關鍵，這些都促成了2020年1月總統大選年輕世代的投票率大幅增加，蔡英文高票當選。

「這個過程是中共也有份。」林宗弘解釋，這些事件「使得台灣的年輕世代首先不信任中國共產黨，第二個是他們可能有更強的台灣人認同、本土意識。」儘管中共為了逆轉這個現象曾推動過『一代一線』、做了很多政策性收編，但「這些都抵不過中共在這幾次政策上的對年輕世代的衝擊。」

台灣青年支持嗎？

中國當局將「18歲公民權」修憲案緊扣統獨議題，台灣在地討論更多聚焦於促進青年參政。王業立告訴德國之聲，此案「多多少少背後還是有兩個政黨（民進黨、國民黨）的政治考量在」，但「台灣的討論還有年輕人的主要訴求，就是要符合世界潮流、擴大公民權與公民參與，包含《刑法》也是規定18歲為成年人，所以只是讓法律一致。」

出生於千禧年的吳梁至告訴德國之聲，他從太陽花學運開始關心政治，認為「18歲公民權」對青年關心政治事務有正面影響，應該支持修憲。但他也坦言：「講真的，不關心的不會關心。不過起碼可以讓真正關心的青年得到用選票影響政治的權利。」

反對聲音大多主張18歲尚不足夠成熟，對於政治事務還不能更好地理解。也有民意擔憂網路資訊紛亂，真假難辨。土生土長於台北的22歲大學生王韻琳告訴德國之聲，自己「以前18歲也不知道要投什麼」，認為將投票年齡降至18歲「太早」。她擔心，「現在網路太發達，可能會被帶風向，想法也不夠成熟。」

不過根據「壯闊台灣」聯盟發起人、民進黨籍的吳怡農10月底發布的「18歲公民權」修憲案民調，結果顯示此案在選前將近一個月前的支持率僅有45.8%，甚至有約5成的台灣年輕人不知道該案。

對此，林宗弘表示，台灣千禧世代多是太陽花或反送中運動之後才開始接觸政治活動，隨著這些運動的影響力逐漸消退，青年對於參政相對冷感或態度不穩定「是完全可以理解的」。他說：「這個在全世界都是這樣，不是只有台灣。甚至你看（美國）民主黨、共和黨，他們也要想辦法要跟年輕人催票，或者是穩定他們的政治態度，說服他們投給自己。」

恐難過關

「18歲公民權」修憲案與過往所謂四大公投，儘管在口語中都以「公投」指稱，不過此案是依照《憲法修正案》，核四重啟案、反萊豬進口案等則是《一般全國性公民投票案》，在法規與通過門檻上具有差異。

根據法規計算，「18歲公民權」修憲複決案若要通過，需要跨過965萬張同意票的門檻。王業立告訴德國之聲，台灣本次選情相對冷清，加上地方選舉不如總統大選受矚目，要達標恐有困難。

台灣選舉史上得票最高為蔡英文2020年總統大選取得的817萬張票。王業立直言，2021年的四大公投在兩黨權利動員之下，全未過關，正反票數加起來也不過800萬初頭，這次要965萬張同意票，「真的要突破台灣的紀錄。以目前狀況而言，的確是非常困難。」

林宗弘則認為，若民進黨在地方選舉與「18歲公民權」修憲複決案都沒有斬獲，對於現在的民進黨政府來說算是一次不太樂觀的影響。

他表示，青年參政對台灣來說「當然是重要的」，因為這是「世代的平衡要往哪邊走的問題」，「如果年輕人本身不出來表達意見的話，當然會讓更年長世代的人來主導政治」。若政府的公共資源較少朝年輕世代投注，也會影響到後續台灣社會的少子化、結婚生育、低薪等方面，「我會覺得那一層的問題在台灣還是蠻重大的、社會要去面對的問題。」

「但年輕世代是不是真的支持這個（政策）？會不會更多人投票支持？這個還有一點時間來觀察選舉議題的熱度會不會提升。」林宗弘說。

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