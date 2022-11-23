 台灣「九合一選舉」：女性參政創新高的背後 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.11.2022

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时政风云

台灣「九合一選舉」：女性參政創新高的背後

台灣2022年地方大選將於11月26日登場，縣市長、議員女性候選人數創紀錄，成為選前一大亮點。但性別比獲得改善之後，台灣政壇即已達到「性別友善」了嗎？本屆參選的女選將接受德國之聲專訪，談談她們面對哪些挑戰。

桃園市長唯一女性參選人賴香伶於競選期間掃街拜票。

桃園市長唯一女性參選人賴香伶於競選期間掃街拜票。

（德國之聲中文網）「政治通常被視為男性專屬的權力遊戲，遊戲規則自然也是由男性來主導，讓很多女性不太敢嘗試。」台灣民眾黨籍立法委員賴香伶接受德國之聲採訪時說道。

賴香伶是今年台灣地方大選中，角逐縣市長寶座的24名女選將之一。今年8月，她宣布參選桃園市長，成為該選區唯一女性參選人。現年54歲的她，在政界打滾逾10年，即使這次選戰夾於藍綠兩大黨之間，也絲毫不生澀退縮，在競選期間多次與男性候選人同台辯論。

賴香伶參選的桃園市是台灣6個直轄市之一，與台北市、新北市、台中市、台南市及高雄市合稱「六都」。而最受關注的台北市長選戰，今年也罕見出現女性參選人，由前台北市副市長黃珊珊以無黨籍身分加入戰局。

11月5日，在全台唯一一場候選人電視辯論會上，黃珊珊喊出台灣要有第一位首都女性市長。

台灣每4年舉辦一次的地方公職人員選舉，又稱「九合一選舉」，將於11月26日登場，屆時將選出各地方首長及民意代表，包含直轄市、縣市首長及議員。

其中直轄市及縣市長候選人有四分之一是女性，創下自1990年台灣民主化以來的最高紀錄；而縣市長議員女性參選率也超過三分之一，是近13年來最高。

但在這些數字背後，台灣女性參政的真實發展樣貌為何？賴香伶告訴德國之聲：「雖然（女性參政）比例上升，但不代表我們已經沒有性別框架了。」

曾任台北市勞動局長，於任內推動台北市職場性別平等7大指標的賴香伶，尤其關切勞工及性平議題。她補充道：「當政黨在互相角力的時候，男性政治人物在言語上、身體上仍會有涉及性別的騷擾或爭議行為。」

性別偏見猶存 外貌成關注焦點

在父權主義的框架下，台灣社會仍可見諸多物化女性、充滿性別刻板印象的言論。而女性政治人物的婚育觀、外表，也經常被公眾拿來作為評價其工作表現及能力的指標。

2008年，台灣現任總統蔡英文首次參選民進黨黨主席時，遭前總統府資政、獨派大老辜寬敏質疑：「能否將黨的未來交給一位沒有結婚的小姐？」而2012年蔡英文第一次參選總統時，辜寬敏又再次對媒體公開表示：「穿裙子的不適合當三軍統帥。」

部分女性政治人物還曾面臨涉及性暗示、性羞辱的言論及指控。例如民進黨籍立法委員參選人賴品妤在2018年遭臉書專頁「只要不是民進黨」挖出性感泳裝照，並指控其從事性交易，後來證實那些照片是與家人出遊時所拍攝。

「不只政治環境，而是整個社會都應更尊重女性。」現任台北市議員林亮君告訴德國之聲。現年32歲的她，在2018年首次參選時就以黑馬之姿獲選。隔年她宣布退出台灣政黨「時代力量」，今年首次以無黨籍身份參選台北市中山、大同區議員，欲求連任。

台灣2022地方大選將至，台北市議員參選人林亮君在市場掃街拜票。

台灣2022地方大選將至，台北市議員參選人林亮君在市場掃街拜票。

踏入政壇之後，林亮君深刻感受到「婦女參政人數」已不是近年來女權發展關注的焦點，在男女比例逐漸改善、部分選區女性人數甚至超越男性的情況下，民眾及政治人物的「性平意識」是否充足，才是更值得討論的課題。

她直言，在北市府工作期間，觀察到對待女性「最不友善的人大概就是我們的市長柯文哲」。

林亮君補充道：「他（柯文哲）對女性議員都不是很尊重，在回答（質詢）時都會有一種『你懂什麼』的語氣」，也曾公開發表『女生不化妝不要上街嚇人』的言論。作為地方首長，性平意識薄弱是非常不恰當的。」

不過前台北市長柯文哲的幕僚、本屆台北市士林、北投區議員參選人黃瀞瑩受訪時稱，柯市長私底下對女性幕僚十分尊重及照顧，「在言論上抓毛病沒什麼必要，身體力行比較重要」。

但談及自身從政經歷，正值而立之年的黃瀞瑩坦言，女性外貌容易被放大檢視、成為話題焦點，「以前常被罵是花瓶，後來還晉升到空瓶，被（網軍）批評長相。」

由於長相清秀，黃瀞瑩2018年因網路節目「一日市長幕僚」爆紅，被網友暱稱為「學姊」。近期柯文哲為其競選活動站台時表示，成功有三大條件：天分、運氣、努力，而黃瀞瑩的天分是「長得漂亮」。先前柯文哲更因為與網紅合作的影片點閱率破千萬，提出「學姊陪吃飯」的粉絲福利，挨轟物化及消費幕僚。

對此，曾被譽為「島國女神」的林亮君也表示，雖然「漂亮」是一種稱讚，但比起外貌受到肯定，她相信多數女性從政者更想聽見的是「我們質詢地很漂亮」、「提出來的政策很漂亮」等與專業能力相關的讚美。

首次參選台北市議員的黃瀞瑩因長相清秀而爆紅，被台灣網友暱稱為「學姊」。

首次參選台北市議員的黃瀞瑩因長相清秀而爆紅，被台灣網友暱稱為「學姊」。

女性參政優勢

過去幾週，台灣競選活動在各地開跑。在實際與民眾接觸過後，3位接受德國之聲採訪的女性候選人都表示，女性參政的一大優勢，是替長期由男性主導的政治文化，注入一股「溫柔和溫暖」的力量。

黃瀞瑩分享，有一回她在士林市場拜票，一位母親向她抱怨多年來始終一籌莫展的都更案，講完竟突然哭了起來。「我就趕快抱對方、耐心聽她講完，後來她情緒就有比較平穩。」黃瀞瑩認為，女性給人的形象通常比較柔和、好親近，更容易使民眾卸下心防傾吐需求。

賴香伶也強調，桃園市人口平均年齡只有40歲，是「六都」中最年輕的城市。大部分選民的孩子都還在學齡階段，對於教育、育兒福利等政策格外關心。身為女性，她表示自己更能以「同理心」了解選民需求。

而在宣傳政見時，賴香伶表示：「其他男性候選人都是不停在強調數字，但女性比較細心，會先關注需求。」她特別點名其競選對手、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，稱他不斷高喊加碼托育補助、共融式公園達100座等口號，感受上缺乏「溫度」。

雖然6日發布的最新民調顯示，賴香伶支持度僅4%，遠遠不及藍綠兩黨候選人的3成支持度，但她表示自己會平常心，希望有機會透過女性執政，讓政治人物也能成為「令女性嚮往的一種職業」，擺脫一般人認為政治「需要周旋、應酬，只有男性才適合生存」的刻板印象。

台灣第一位女總統蔡英文於2022年10月10日國慶典禮上揮手致意。

台灣第一位女總統蔡英文於2022年10月10日國慶典禮上揮手致意。

台灣政壇「女力」成長關鍵

2016年，台灣第一位女總統蔡英文獲選，打破政壇天花板，並於2020年二次連任。而同年的立法委員選舉女性席次占比更超過4成（41.59%），位居亞洲之冠。

台大政治系教授黃長玲在《國際開發援助現場季刊》撰文寫道，台灣國會女性比例能大幅超車日本及韓國，「最重要的因素，是因為我國長久以來在選舉中使用婦女保障名額。」

目前台灣在國會不分區立委選舉規定，各政黨當選名單婦女不得低於二分之一。截至2021年底，行政院各部會共1,600多個委員會中，也有超過9成（​​93.89%）單位都至少有三分之一的女性成員。

面對愈來愈多女性踏入政壇，賴香伶表示樂見其成，但若要達到真正的性別友善，「我們還有一些需要進步的空間」，尤其在育兒、性騷擾申訴管道等方面，都還尚未建置完善。

總體來說，台灣女性參政表現雖然在亞洲名列前茅，但收起亮眼成績單、回歸現實，女性從政者仍面對許多公然或隱晦的性別歧視，而她們所身處的工作環境，也始終欠缺一個平等而友善的支持體系。

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