台灣「九合一選舉」備戰 首都之役情勢未明

（德國之聲中文網）台灣將在11月26日舉行地方公職人員選舉，俗稱「九合一選舉」，選出縣市長以及立法委員之外的各級地方民意代表。目前整體看來，還是由執政的民進黨與在野的國民黨互相爭霸，提名人選紛紛出爐。

各界最關注的台北市市長選舉，現任市長柯文哲所屬的民眾黨派出現任副市長黃珊珊，迎戰民進黨籍前衛生福利部長、防疫指揮官陳時中，以及蔣家後代、國民黨籍的蔣萬安。各家民調顯示，陳時中與蔣萬安勢均力敵，黃珊珊則緊追在後。

政治大學選舉研究中心主任蔡佳泓告訴德國之聲， 台北選民的決定因素主要還是藍綠意識形態。他說：「可能最後就是拼可以動員出來的人數，但目前看不出來誰比較佔上風，各有各的強項，可能還要過兩個月才比較明朗。」

美國內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩也向德國之聲表示，目前台北市處於一個「混亂的狀態」，但最後「藍綠支持者自然會歸隊」。他認為，台北市一直是全國政治的風向球，而都市往往求新求變，所以會有什麼新議題還很難說。

東吳大學政治系助理教授陳方隅則認為，黃陳蔣三人形象都不錯，各有基本盤，而政治光譜接近的民眾黨和國民黨之間可能會出現「棄保效應」，但在政黨忠誠度越發低落的情況下，沒有特別政治偏好的選民反而成了最後決定勝敗的關鍵。

蔣萬安受關注

現任立法委員蔣萬安是台灣知名政治人物蔣孝嚴之子，蔣孝嚴原姓章，在2005年「認祖歸宗」改姓蔣，其後，蔣萬安被視為是蔣家第四代，一舉一動都受到兩岸三地的關注。藍營的蔣萬安嘗試在政治上走中間路線，爭取年輕人支持，在2019年具爭議的同性婚姻法案中，是國民黨少數投下贊成票的立委。

但是蔣萬安的選舉準備方式近日遭台媒譏為「佛系打法」，相較於積極備戰的陳時中與黃珊珊，蔣萬安政營的大將未定，也沒有掌握話題風向。蔣萬安日前曾拋出將「中正紀念堂」轉型為「台灣建設紀念館」的想法，更是讓他飽受深藍選民抨擊。

陳方隅分析，溫和的蔣萬安目前在議題操作上落得「兩面不是人」，是三人中最早宣布參選，但聲量最低的一位。但他也表示，以過去的政治版圖來看，蔣萬安的「國民黨籍」與「蔣家第四代」能夠讓他有基本盤60萬票，這是其他候選人難望其項背的，這也可能是他比較被動的原因。

藍綠版圖如何變動

台灣有22個縣市，上一屆2018年台灣縣市長選舉是執政的民進黨一大挫敗，從原本的13席掉到6席，國民黨則從6席一口氣增至15席，台北市則是由當時無黨籍，現任民眾黨主席柯文哲連任。專家們認為，國民黨之前的好成績也讓2022勝敗壓力落在他們身上。

王宏恩提到，民進黨2018年表現太差，就當選數字上很難會更低，除非民進黨真的這次輸更多，不然很難詮釋成民進黨敗選。

陳方隅則提到，目前對於民進黨中央執政受到人民肯定，蔡英文滿意度超過5成，比第二任的陳水扁與馬英九都低於2成還高出許多，但是在地方執政上卻沒有這麼穩定，目前6席中，新竹市和桃園市都出現強勁的挑戰者。

至於年底的選戰是否會影響2024年的總統大選呢？蔡佳泓強調，「九合一」是期中考，但是比較偏內政議題的表現，跟總統選舉沒有直接關係，但是畢竟縣市長有一定的影響力，「三黨都希望贏越多席次越好，但是縣市長選舉的得票率不見得會反映在總統的得票率」。

疫情成選舉關鍵

專家們都認為台灣年底的選舉，關鍵議題是疫情。蔡佳泓表示：「因為經濟議題比較沒有特別的話題，而兩岸議題跟地方選舉的關係本來就不強，所以可以討論的可能只有疫情。」

王宏恩說，民進黨在台北市提名陳時中有議程設定的效果，而且還是蔡英文掌握權力提名，對反對黨來說可以集中火力，因此可能在議題上會以過去兩年的防疫成敗為主。但是他提到，如果中國在「中共二十大」前後有什麼特殊舉動，例如軍事威脅，那可能就會讓大家關注的焦點改變。

陳方隅則認為，若沒有新一波疫情，對於執政黨比較有利，而受到疫情下經濟影響的「仇恨值」也會左右選民的選擇。他說：「大家會去看之前兩三年發生的事情，那些越被影響到的人，他們對執政黨的信任度就會越低。」

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