台灣九合一大選前瞻：2024總統敲門磚

（德國之聲中文網）2022年台灣九合一地方選舉將於週六（11月26日）登場，加上台灣現任總統蔡英文的任期將於2024年屆滿，誰是下屆的台灣總統，已成為大家討論的話題。德國之聲在選前推出前瞻分析，從專家觀點來看2022年地方選舉的結果，可能如何影響台灣幾位政壇要角的未來。

綜合各方訊息顯示，在民進黨方面，除了副總統賴清德幾乎可能出馬參選外，傳言代表蔡英文的「英派」，將推出前台灣副總統陳建仁參選，並可能與賴清德在黨內競爭。而在野黨方面，除了國民黨主席朱立倫，還有聲望很高的新北市長侯友宜，以及第三方的台北市長柯文哲，甚至是商界大老郭台銘等，都是會影響台灣2024大選走向的重要人物，也非常有可能是2024年大選的參選人

（一）民進黨籍台灣副總統賴清德



在台灣總統蔡英文將於2024年任期屆滿之後，誰成為民進黨內的總統候選人，一直是外界注目的焦點。而無庸置疑的是，曾在2020年上屆大選的民進黨黨內初選中，挑戰蔡英文的賴清德，一直是黨內外視為熱門參選人的人選之一。台灣大學政治系教授左正東告訴德國之聲，「這個是目前大家比較有共識的一個看法」。

賴清德是醫師出身，曾經擔任過多屆立法委員，並2010年首次當選合併後的大台南市長並獲得連任，在蔡英文當選後，他在2017年獲邀擔任行政院長，並在2020年的黨內初選中，突然出面參選挑戰蔡英文的寶座，而引發黨內之爭，但在兩人爭議平息後，蔡英文則邀請他搭擋擔任副總統候選人，並於2020年順利當選。

左正東解讀，民進黨這次九合一選舉的勝負關鍵，在於台北市長跟桃園市長的選情，「假如桃園民進黨能夠守住，蔡英文就不用辭職（黨主席）」，但若桃園沒有守住，賴清德可能就會是下一任的民進黨總統候選人，不過，若蔡英文沒有辭黨主席，賴清德以外的人選，機會還是有的。

但左正東強調，選後民進黨整個人事的佈局，不是只限於誰是總統候選人，這還牽涉到誰接黨主席，誰接行政院長，可能會有一個很大的人事調整。

台灣師範大學政治學研究所教授范世平告訴德國之聲，賴清德出馬的機會還是最高，這次他在輔選中也很積極，近期還很積極參與國際事務，包含參加日本前首相安倍晉三的家祭儀式等等，而且蔡英文總統也有給他機會參與。

由於賴清德有較強的台獨背景，一般認為他可能不是美國和中國喜歡的參選人，政治大學外交政策研究中心主任黃奎博告訴德國之聲，美國對於賴清德確實是有一些疑慮，包含他在行政院長任內，說他是務實的台獨工作者等事件，但他可能有想要洗刷這個標籤的用意，「他現在最在意的是華盛頓」。

（二）民進黨籍前台灣副總統陳建仁

在民進黨內，由於現任台灣總統蔡英文的任期將於2024年屆滿，誰能代表蔡英文嫡系的「英派」出馬，挑戰現任副總統賴清德，台北政界有不同說法，包含現任桃園市長鄭文燦等，都是外傳的可能人選，但台北政界最新流傳的消息是，「英派」將推出前台灣副總統陳建仁與賴清德競爭。

陳建仁2016年至2020年擔任台灣的副總統，曾與蔡英文搭擋，他是台大教授，也是一位天主教徒，還是一位公共衛生專家，擁有台灣中央研究院院士等頭銜，值得一提得是，他的父親曾是國民黨籍的前高雄縣長陳新安，但他個人缺乏直接的選舉經驗。

三位受訪專家都告訴德國之聲，他們確實也都聽到陳建仁可能出馬的傳言，「英派比較希望是陳建仁」，范世平說。

不過左正東認為，他對於這項傳言，仍抱有一定程度的懷疑，理由是陳建仁本次已擔任民進黨台北市長候選人陳時中的競選總部主任委員，「如果陳時中沒有選上，陳建仁（這次）選舉的成績，就沒有辦法去支撐他做總統候選人」。

范世平認為，陳建仁對政治的敏感性和熟悉度，還是相對比較低，包含選舉造勢等方面，個人政治魅力上其實也不如賴清德。

「但可以肯定的是，蔡英文不希望賴清德擔任下一屆的總統候選人」，因此，民進黨內會不會是現任行政院長蘇貞昌，或是其他的人選，甚至是由鄭文燦代表參選，「外界都還可以觀察」，左正東說。

黃奎博解讀，從美方的觀點來說，陳建仁比較溫和，同時也代表蔡英文勢力在台灣和民進黨內的政治延續，「我沒有聽到美國對於陳建仁有什麼疑慮」。

（三）現任台北市長柯文哲

台北市長柯文哲是台大醫院創傷醫學部主任、台大醫學院教授出身，加上有深綠的家庭背景，2014年曾在民進黨陣營的支持之下，擊敗國民黨當選台北市長，但後來由於兩岸政策和對政治的看法不同，與民進黨漸行漸遠．2019年柯文哲登記創立台灣民眾黨，並出任黨主席，是不可小覷的第三方勢力。

由於柯文哲8年市長任期已滿，柯陣營在本屆的台北市長選舉中，推出副市長黃珊珊代表參選，對上國民黨的候選人蔣萬安和民進黨的陳時中，形成三角對抗。但由於選前民調顯示蔣萬安領先，黃珊珊獲勝的機率較低，因此柯陣營已陷入苦戰。不過，其所屬的民眾黨候選人高虹安，卻有望贏得台灣科技重鎮新竹市長的席次。

范世平認為，以選前最後一週的情況看來，柯文哲支持的台北市長候選人黃珊珊要贏恐怕是「不太容易」，但若柯陣營在台北市只有小輸，且參選新竹市長的高虹安能夠獲勝的話，那柯文哲在2024年選總統的機率就會提高。「不過如果（台北市與新竹市）兩個都輸，談判籌碼就會比較有限」，他說。

范世平分析，柯文哲近期找過去台灣太陽花學運大將黃國昌合作，所以也不排除找黃國昌當副手，當然，另外一個可能就是與柯文哲或是台灣商界大老，鴻海富士康集團創辦人郭台銘合作。

而對於2024在野勢力誰參選的問題，左正東認為，「雖然我認為他一定會參選」，但如果新竹市長高虹安可以選上，對於柯文哲是很強的強心針，就會有一些叫牌權。「藍白合是很多人的期待，但藍白能不能合的關鍵，在於柯文哲」，左正東說。

左正東還分析，柯文哲願不願意與國民黨合作的兩個指標，一個是高虹安能不能當選，另外一個是其所屬的台灣民眾黨在台灣各地縣市議員的選情。如果民眾黨選得好，柯文哲2024年參選，就可以帶動他們立法委員的選情，但如果民眾黨這次議員的選情不好，柯文哲就必須思考：如果獨自參選，能不能達到他要的成果，「這樣他接受藍白合的可能性就會增加」。

黃奎博認為，美國的核心立場是希望兩岸不要有衝突，但台灣也不要搞成「紅統」（以一國兩制方式統一台灣），此外的立場，美國基本上都可以接受，當然，美國有自己的偏好，但至少不會反對國民黨和柯文哲等候選人。因為國民黨可能出來的人，都比較沒有踩到美國的紅線，柯文哲則是很務實，很有謀略的政治人物，他也都知道（美國的立場和想法）。

（四）現任國民黨主席朱立倫

國民黨主席朱立倫是台大會計系教授出身，來自一個有政治背景的家庭，曾經當選過桃園縣長和新北市市長，也是台灣前總統馬英九政府的重要成員，曾被視為是國民黨的明日之星，但他2016年在是否捨棄新北市長和換掉參選人洪秀柱的爭議下，出面參選，卻以相當大的差距敗給現任總統蔡英文，使其個人聲望遭到重挫。

朱立倫在2020年再度表態參選，但不敵黨內對手、時任高雄市長的韓國瑜，而國民黨在2020年再度落敗後，朱立倫在2021年擊敗前國民黨主席江啟臣，出任國民黨主席至今。雖然曾經遭受重大挫敗，但一般認為他仍是2024代表國民黨參選總統的最可能人選之一，也讓九合一選舉的成敗與他有關。

對此，范世平解讀，國民黨在本屆九合一地方選舉中是否勝選的關鍵，在於台北市長是否大勝，同時，如果國民黨選得比2018年上屆的地方選舉還要好，朱立倫未來出馬參選的機會就會比較大。

但左正東認為，目前國民黨，或是整個在野黨陣營，誰來代表參選2024的總統，「是比較不清楚和不明朗的」。他分析，如果在國民黨大勝的情況下，朱立倫的聲望有可能提高，但也不一定。例如2018年地方選舉之後，當時國民黨主席吳敦義的聲望就沒有提高。所以就算今年國民黨勝選，2024年的一切還是未知數，這包含桃園市國民黨這次能否勝利等，都是影響的變數。

（五）現任國民黨籍新北市長侯友宜

現任新北市長侯友宜是警察出身，辦過不少重大刑案，更曾被民進黨籍的前台灣總統陳水扁提拔至警界最高層。但原先是無黨籍的他，2010年卻受邀擔任朱立倫旗下的新北市副市長，並加入國民黨，成為朱立倫過去的副手，還在2018年當選新北市長，本屆選舉他預料將可以輕鬆擊敗對手連任，因此也被視為是2024大選的可能參選人。

左正東認為，總體來說，目前在野陣營那個別政治人物的聲望和支持度，是侯友宜大於朱立倫，又大於柯文哲，但目前在野陣營要推哪一組人馬出來，還有很多變數。總體來說，「侯友宜比柯文哲民意支持度更高」，但他有連任的問題，類似朱立倫在2016年台灣總統大選碰到的情況。

范世平說：「我的理解是，侯友宜也要看他贏的多還是少」，「如果他贏30萬票，他就有正當性」。范世平分析，如果侯友宜連任的票數沒有比第一任多，或者只是小勝，那參選2024的正當性就會小一些。

范世平認為，由於侯友宜是警察出身，警界不少人對他能否參選也很期待，看台灣是否能夠出第一個警察總統。此外，以侯友宜現在65歲的的年齡，也很難等到新北市長做完，如果市長做到2026，侯友宜要到2028年才能選，屆時他已經超過70歲。

范世平說，侯友宜的弱點在於，沒有任何國際政治和兩岸關係的經驗，「他長期就是事務官僚」，同時，藍營內部也有一些人對他的政治立場也有懷疑，包含他曾經被陳水扁提拔擔任警政署長，因此也質疑他是否是「藍皮綠骨」。

（六）商界大老郭台銘

台灣商界大老郭台銘是鴻海富士康集團創辦人，在台海兩岸廣為人知，同時也曾蟬聯多屆的台灣首富。他對參與政治展現出相當的熱誠，他曾出面力挺國民黨籍的前總統馬英九，並曾表態考慮參選2020年的台灣大選。但最後在國民黨黨內初選時，不敵當時的高雄市長韓國瑜而退出，後來與柯文哲和其他勢力有不少合作關係。

郭台銘本來在台灣民間的知名度就很高，加上在新冠疫情大流行中，他出面引進輝瑞與BNT合作的疫苗，而獲得了民間極大的聲望，因此也被視為是影響九合一選舉和2024年大選的重要人物，也可能再度參選。「我認為他還是有興趣」，范世平說。

此外，代表民眾黨本次參選新竹市長的高虹安，曾經是郭台銘的下屬，因此備受關注，高虹安能否選上新竹市長，也影響到郭台銘未來的政治前途。對此，范世平解讀，如果高虹安沒贏的話，對郭台銘會是個警訊，「代表（科技界）菁英票還是有限」， 但郭台銘這次也是輔選的很積極，加上選前郭台銘也有提到他幫助台灣獲得疫苗的事情，「他可以吸引到一些年輕人和科技界的人」。

左正東認為，郭台銘是促進2024年藍白整合的關鍵，也會有一定的影響力，「郭台銘跟柯文哲之前有還不錯的互動」，如果郭台銘出面整合在野勢力，將會使得藍白合作的機會會大增，這也是一個大的變數。但范世平認為，如果郭台銘出面參選2024大選，以柯文哲的個性，不太可能擔任郭台銘的副手。

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