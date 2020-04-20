台灣一艦隊發生全台最大群聚感染案

（德國之聲中文網）台灣海軍敦睦艦隊由磐石艦、康定艦和岳飛艦組成，主要任務是執行遠洋航行訓練以及訪問邦交國。據台灣疫情指揮中心4月19日報告，三艘軍艦的官兵及學生共計744人均完成檢測，累計有24位確診個案，均為油彈補給艦磐石艦上的成員，康定艦和岳飛艦上無確診個案。確診24人中有6人有症狀，其餘18人自訴無症狀。據報導，這24名確診人員已在醫院隔離治療，另外720人被安置集中檢疫所隔離檢疫，如有症狀出現會再採檢，解除隔離前還會採檢一次。

3月12日至15日期間，敦睦艦隊訪問了台灣邦交國帕勞，之後在公海上航行近30天，4月9日返回台灣高雄左營軍港，受疫情影響，6天后艦上成員才下船。 4月18日，從磐石艦上下船的三名實習生和軍人確診。接下來的19日，又有21名磐石艦上的成員確診。 台灣媒體援引台大公共學院副院長陳秀熙指出，海軍3月12日至15日停靠帕勞，從時間上看，若是當時感染應早就發病，不可能等到4月12日才出現症狀，因此感染源在帕勞的可能性低。而軍艦9日停靠台灣，在台灣等待下船的六天內，可能曾有人上下船，船上成員因此接觸到感染源。他擔心感染源是軍艦以外的人，“且正在社區趴趴走”。

不過，台灣流行疫情指揮中心19日表示，軍艦到帕勞之後，有些人參加表演、有些人出去拜會，風險無處不在。 疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，頭三個個案之一4月初就出現頭痛、流鼻水等症狀，很可能在帕勞就被感染，再傳給同寢室的另一個個案。但由於有個案是接連在4月12日和13日發病，而軍艦停靠左營期間可能有其他人上下船，因此不能排除感染者是在軍艦停靠左營期間接觸到感染源。 疫情指揮中心中心還公佈了相關確診者停留足跡超過一定時間的地點。據悉，有8名確診者居住高雄市，初步發現足跡遍及漢神巨蛋、瑞豐夜市、義大商城等地。台中市3例接觸者有22人，足跡遍及多地。衛生部稱，有些病例上岸後進入島上90多個公共場所。此外，衛生部門聯繫了250多名接觸者，要求其在家中隔離或接受自主衛生管理，並將安排逐個檢查。

台灣國防部海軍司令部副司令梅家樹對於任務期間沒有做好相關防疫工作，造成人員感染表示歉意。他在記者會上表示，目前戰備均正常，沒有受到疫情的影響。台國防部還透露稱，將組成調查小組對敦睦艦染疫事件進行調查，並強調會“誠實面對，絕不隱瞞”。日前，台灣國防部已宣布將漢光演習延至今年下半年舉行。

海軍頻頻成為受災大戶

除台灣海軍外， 法國、印度、美國海軍都受到新冠疫情直接衝擊。 據印度媒體報導，印度海軍已經有26名水手感染了新冠病毒，主要集中在孟買的海軍基地。

截至4月18日，法國現役的唯一航母“戴高樂”號的1760名海軍官兵中，已經有1046人新冠病毒檢測呈陽性。包括護航艦艇在內，“戴高樂”號編隊下轄的2300名軍人中有1081人被感染。其中一半人沒有表現出症狀，入院治療的有二三十人。 “戴高樂”號曾於1月21日前往地中海東部，支持法國在伊拉克和敘利亞對抗極端分子的軍事行動，隨後前往大西洋和波羅的海。 美國“羅斯福”號航母約5000名船員中已有660人被確診感染新冠病毒，其中大約六成沒有任何症狀。此外，美國“羅納德·裡根”號、“卡爾·文森”號、“尼米茲”號航母、兩棲攻擊艦“的黎波里”號均報告確診病例。 專家認為，海軍屬於頻繁執行出訪和交流任務的軍種，增加了被感染的風險。此外，現代海軍艦艇往往採用全封閉設計，空間封閉、艙室狹小、人員聚集程度高，一旦艦艇上出現感染病例，傳播速度非常快。