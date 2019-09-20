台湾NCC:华为手机显示“中国台湾” 将予禁售

（德国之声中文网）据法新社报道，台湾NCC指出的华为"问题"手机包括HUAWEI P30、P30 Pro和Nova 5T三个机型。台湾方面认为这一事件涉及主权问题，是极其敏感的政治事件。

本周三，NCC在其官方网页上表示，"鉴于近日有网路消息指出部分市售手机之通讯录、时区等关于'台湾'之标示，有与事实不符，甚或有损我国家尊严情形，NCC基于维护国家尊严及手机主管机关立场，已即采严正措施，要求业者尽速回复原有标示，同时一致性规范，自即日起凡手机及与使用功能相近之平板等二类产品，其申请认证时必须切结有关'台湾'标示之设定等呈现，务须正确显示"。

NCC的声明中还强调，"若有未能落实上述切结措施者，将涉违反'电信终端设备审验办法'第20条第1项或'电信管制射频器材审验办法'第22条第1项规定，NCC或原验证机构将予撤销手机或平板之审定证明或型式认证证明"。

华为技术台湾总代理讯崴技术表示，已于第一时间了解状况，并与原厂沟通中。

涉及"政治"

法新社报道称，2016年蔡英文在台湾总统大选中获胜之后，由于拒绝承认"九二共识"，北京方面加大了对台湾在外交和经济层面的打压。法新社认为，明年1月新一届台湾总统选举在即，台湾所感受到的来自北京的压力也变得更大。谋求连任的蔡英文总统的对手是被看作与北京关系更为缓和的国民党候选人韩国瑜。

华为是全球第二大手机制造商。今年8月，有中国大陆网民发现，部分华为手机在使用者选择"繁体中文"时，原本"繁体中文"界面的台北（中国）变成了台北（台湾）。华为公司被指"支持台独"。此后华为进行了语言选项的更新。

今年夏天曾有一系列国际大牌卷入"标示不当"的风波中，其中就包括Coach，纪梵希（Givenchy）、CK等品牌。虑及巨大的中国市场，这些大牌纷纷道歉。

上个月，意大利豪车品牌玛莎拉蒂宣布停止赞助台湾金马奖，还发表声明强调，"玛莎拉蒂始终尊重中国的领土完整及历史文化，并坚定地维护一个中国的原则"。

据台湾三立新闻报道，今天华为在台举办新品发表会，推出手机Mate 30 pro 、Mate 20 X 5G 、智慧手表等新品。而针对昨日NCC声明禁止手机出现"中国台湾"字眼，"华为台湾总代理讯威技术总经理雍海也在记者会一开场，就强调一定会遵守并配合台湾法令，据了解，华为也已签了切结书"。三立新闻的记者还亲测，华为最新款Mate 30 pro 手机"全部都已经显示'台湾'，并没有出现'中国台湾'"。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因涉港推特而面临驱逐风险的NBA 休斯敦火箭队经理发了一条支持香港示威者的推特，虽然很快就删除，但是依然引发轩然大波。中国方面先是暂停与火箭队的合作，在NBA总裁萧华(Adam Silver)表态支持火箭队经理言论自由后，中国官方、企业、民间更是掀起了全面抵制NBA的大潮，NBA在中国市场几十年的耕耘，面临一夜之间清零的巨大风险。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因一款地图而遭狠批的苹果 一款能够实时显示香港警方行动的地图应用，引发了巨大争议。HKmap.live先是被苹果应用商店下架，理由是该应用可能被用于阻碍警方行动的违法行为，后来在舆论压力下，重新上架，却又遭到了中国方面的压力。中国官媒狠批应用开发者“为暴徒导航”，批苹果“为暴徒护航”。10月10日，苹果方面再次将此应用下架，理由是会对香港居民构成威胁。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因香港示威而遭受“地震”的国泰航空 香港“反修例运动”开始后，国泰航空的一些员工积极参与，因此受到了来自北京的巨大压力。中国民航局要求国泰航空不得安排任何参与“非法行动”的空勤人员执飞进入内地领空的航班——这相当于绝大多数的国泰航班。随后，不少参与示威的国泰员工遭到了解雇，国泰高层也进行了“大换血”。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因华为“公主”而遭牵连的加拿大鹅 中国政府因不满加拿大在温哥华逮捕华为财务长孟晚舟，运用各种外交与经济手段向加拿大施压，要求加国政府放人。加国羽绒外套的代表品牌加拿大鹅 (Canada Goose) 因此受到牵连，遭中国民众抵制，而股价也因此下跌1.25%。中国官媒还引述学者说法，警告若加国不释放孟晚舟，该国其他高档品牌也可能被锁定。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因诺奖而遭抵制的挪威三文鱼 在挪威将2010年诺贝尔和平奖颁给中国异议人士刘晓波后，曾经大量出口中国的挪威三文鱼便开始遭中国抵制。当时，中国食品安全管理部门引入质量检查机制来拖延检查挪威进口商品的时间，导致鱼肉变质，使挪威向中国出口的鲜鱼数量在几个月内减少了70%。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因「萨德」而遭殃的乐天 韩国的乐天集团在2017年因转让土地给美国部署萨德反导弹系统，而遭中国抵制。不仅示威者在店外举牌抗议，乐天在中国各地的分店中有10家突然关闭。此外，乐天免税店的网站也因受黑客攻击而被迫下线一段时间。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因蔡英文过境而受害的85度C 台湾连锁咖啡店业者85度C曾因2018年8月台湾总统蔡英文过境洛杉矶时路过门市喝咖啡，而被中国媒体批评，并号召中国网民抵制该公司。即便85度C随即强调支持「九二共识」，其中国股价仍下跌3%，并被多个中国网路外卖平台下架，损失惨重。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因种族歧视争议而遭抵制的杜嘉班纳 意大利时装品牌杜嘉班纳 (Dolce & Gabbana) 在中国推出三集的「起筷吃饭」的影片，由盛装打扮的模特示范如何用筷子吃意大利食物。然而影片推出后，被中国网民质疑有种族歧视的嫌疑。杜嘉班纳先在官方微博出面致歉，但设计师史蒂芬诺·嘉班纳后来却又用私人讯息和网民吵架。消息传开后，许多中国明星纷纷表态拒绝出席该品牌的年度大秀，而中国文旅部随后也下达通知将该活动取消。



洪沙/凝炼 （法新社、三立新闻）