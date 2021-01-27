 台湾GDP增长30年来首超中国 | 经济纵横 | DW | 29.01.2021

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经济纵横

台湾GDP增长30年来首超中国

台湾行政院主计总处公布，2020年台湾经济成长率概估为2.98%，成为新冠疫情期间全球表现最强劲的经济体之一，并在30年来首次超过中国。

Taiwan Taipeh Skyline

台湾在应对新冠疫情方面取得的显着成功

（德国之声中文网）周五（1月29日）发布的官方预测显示，台湾去年GDP增长近3%，成为新冠疫情期间全球表现最强劲的经济体之一，并在30年来首次超过中国大陆。

台湾行政院主计总处公布，2020年台湾经济成长率概估为2.98%，高于11月预测的2.54%。

该数字证实了台湾在应对新冠疫情方面取得的显着成功。在迅速采取入境限制等防疫措施之后，至今台湾登记的新冠感染病例不到900例，死亡7例。

台湾主计总处专门委员吴佩璇表示，台湾的确是因防疫有成，生产、制造、消费活动得以持续，才能有这样的成长幅度。

台湾的庞大邻居中国是新冠疫情的爆发源头，但是在很大程度上对其迅速加以控制。中国去年的GDP增长为2.3%。这是大多数国家都会羡慕的表现，但仍然是中国40多年来的最差表现。

这意味着台湾的GDP增长自1991年以来首次超过中国。

Taiwan United Microelectronics Corp (UMC) | Semiconductor Produktion

台湾是全球计算机芯片和电子产品的主要产地

DW.COM

近期，欧洲、美国、日本的车企纷纷因芯片供应紧张而被迫减产，德国经济部长甚至致函台湾经济部长要求协助解决问题，台湾芯片产业在全球产业链中的关键地位也因此引发了全世界的关注。

尽管受疫情影响，台湾以贸易为导向的经济今年仍将增长2.71%，2021年将增长4.24%——这是台湾顶尖的中央研究院经济所周三做出的预计。

台湾和美国开启新的对话机制，美方称其为“历史性的对话”，台方也认为这是双方关系的“重要里程碑”，是“政府对政府的机制”，预计将每年召开。

由于出口扩大，台湾去年第四季度的增长尤为强劲，达到4.94%，是2011年初以来最好的季度表现。

吴佩璇说：“主要是因为，国内的半导体厂商具有技术的优势，加上近年来国内制造业，持续的在国内进行投资，产能不断的扩增，在地供应链越来越完整，带动了整个出口的高成长。”

官方数据显示，尽管全球经济放缓，但台湾2020年出口额仍飙升至3452.8亿美元的历史新高，同比增长4.9%。半导体芯片的产量同比增长22%，达到1220亿美元。

今年1月初，台湾财政事务主管部门公布的进出口统计，2020年台湾对中国大陆及香港出口额达1514.5亿美元，同比增长14.6%，占台湾总出口额的43.9%，不仅规模创历史新高、依赖程度也来到新的高点。

台湾一直是全球计算机芯片和电子产品的主要产地，拥有鸿海科技和台积电等科技巨头。

 

张平/洪沙 （法新社）

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