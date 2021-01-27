台湾GDP增长30年来首超中国

（德国之声中文网）周五（1月29日）发布的官方预测显示，台湾去年GDP增长近3%，成为新冠疫情期间全球表现最强劲的经济体之一，并在30年来首次超过中国大陆。

台湾行政院主计总处公布，2020年台湾经济成长率概估为2.98%，高于11月预测的2.54%。

该数字证实了台湾在应对新冠疫情方面取得的显着成功。在迅速采取入境限制等防疫措施之后，至今台湾登记的新冠感染病例不到900例，死亡7例。

台湾主计总处专门委员吴佩璇表示，台湾的确是因防疫有成，生产、制造、消费活动得以持续，才能有这样的成长幅度。

台湾的庞大邻居中国是新冠疫情的爆发源头，但是在很大程度上对其迅速加以控制。中国去年的GDP增长为2.3%。这是大多数国家都会羡慕的表现，但仍然是中国40多年来的最差表现。

这意味着台湾的GDP增长自1991年以来首次超过中国。

台湾是全球计算机芯片和电子产品的主要产地

由于出口扩大，台湾去年第四季度的增长尤为强劲，达到4.94%，是2011年初以来最好的季度表现。

吴佩璇说：“主要是因为，国内的半导体厂商具有技术的优势，加上近年来国内制造业，持续的在国内进行投资，产能不断的扩增，在地供应链越来越完整，带动了整个出口的高成长。”

官方数据显示，尽管全球经济放缓，但台湾2020年出口额仍飙升至3452.8亿美元的历史新高，同比增长4.9%。半导体芯片的产量同比增长22%，达到1220亿美元。

今年1月初，台湾财政事务主管部门公布的进出口统计，2020年台湾对中国大陆及香港出口额达1514.5亿美元，同比增长14.6%，占台湾总出口额的43.9%，不仅规模创历史新高、依赖程度也来到新的高点。

台湾一直是全球计算机芯片和电子产品的主要产地，拥有鸿海科技和台积电等科技巨头。

张平/洪沙 （法新社）

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