台湾F-16飞行训练时失联 战机停飞特检

（德国之声中文网）台湾一架F-16战机昨日飞行训练时失联后，救援人员正在全面搜索。《苹果日报》报道，周三晚间的（11月18日）的记者会上，台湾空军司令熊厚基表示，根据初步调查，初步认为机械故障可能性低，疑似空间迷向。专案小组目前判定，当时操作环境为黑夜，飞机爬升过程进入云层，并在云中操作转弯，不排除产生错觉导致空间迷向。

台湾空军一架F-16战机11月17日晚间当地时间18时5分自花莲机场起飞，进行夜间飞行训练。18时17分时，该机的雷达光点消失在花莲机场东北面外海8里处。据报导，机上飞行员为44岁的上校蒋正志。台湾空军第五战术混合联队表示，一同参加该次训练的另外两架F-16战机正在失踪海域配合协助搜索。

事发后，台湾国防部黑鹰搜救机以及海军反潜机也立即投入搜救行动。台湾空军方面证实，机上飞行员为26作战队长蒋正志上校，住嘉义县水上，无子女，家有妻子与母亲。

这并非是台湾F-16首次发生意外。台湾中央社报道，台湾自1992年向美国采购150架F-16战机，1997年首批F-16战机抵台，迄今有7架F-16失事。

周二飞机失联事件发生后，花莲、嘉义基地的F-16战机部队已停止飞行，实施特检。

这也是台湾空军不到一个月内发生的第二起严重事故。今年10月29日，一架F-5E战机在台东执行任务时，起飞不到两分钟坠落于基地北面的海域。飞行员在第一时间跳伞逃生时严重受伤，后在医院不治身亡。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 一周之内两度军售 10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 40余年，上百次对台军售案 美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 具有标志性意义的F16战机 在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 基隆级驱逐舰 纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 爱国者导弹 爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 将台湾打造成一个“堡垒” 近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 北京如何应对？ 历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。 作者: 雨涵 （综合报道）



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