台湾F-16战机接装典礼 蔡英文：战力更强

（德国之声中文网）台湾空军耗资1100亿元新台币，由美国洛克希德-马丁公司与汉翔将现有141架F-16A/B升级为F-16V。其中64架18日在嘉义空军基地举行的"性能提升接装典礼"上正式交付。

所谓"接装"，是指"接收装备"，也就是空军四联队接收下升级完成的F-16V。F-16 A/B 是1990年代推出的旧机型，全部飞机的升级将于2023年完成。

台湾总统蔡英文和美国在台协会主任孙晓雅到嘉义空军基地出席了接装典礼。蔡英文致辞时说，台美国防工业合作提升战机性能，不但展现双方友谊再进展，更代表台美伙伴关系的坚定承诺，同时反映台湾的航太科技再提升，防卫战力更坚强。空军参谋长黄志伟表示，升级后单计空军战机战力，台湾可排在全球前15位之内。

对台湾F-16战机的接装典礼，北京随即做出回应。中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上回答有关提问时说，中方反对美台之间任何官方联系，希望美方切实遵守一个中国原则，在台湾问题上"谨言慎行，不向台独分裂势力发出任何错误信号"。他还强调，台湾问题、台海局势紧张的症结，是"台独分裂势力"，"其所作所为只是以卵击石，蚍蜉撼树，注定没有任何前途"。

战斗机第四代

F-16V是这一传奇型号的多功能斗机技术上最先进的版本，配备了能够使其同时追踪20多个目标的高强雷达、尖端的电子战系统、先进的武器、精确的GPS导航和自动避免与地面相撞的功能系统。

它是第四代战斗机中最先进的代表，但仍不及第五代战机，例如美国的F-22和F-35、俄罗斯的Su-57以及中国的歼20。台湾曾有意从美国购买第五代战斗机，但最后的决定认为F-16升级在目前情况下是最有效的做法。

台湾空军还拥有法国达索公司的幻影2000和自己设计制造的AIDC F-CK "经国"战斗机，总机队规模约为400架。

相比之下，中国拥有约1600架战斗机，其中约一半部署在与台湾相邻的东部和南部地区。此外还有450架轰炸机。中国战斗机在数量和质量上都占据优势。

军事和网络安全咨询机构DoubleThink Lab的专家Kitsch Liao对美联社指出， 2023年台湾完成F-16战机升级，并按计划从美国购买66架新的F-16V战机后，将拥有亚洲最大的F-16机队。这意味着台湾需要投资维修中心，以改善战机随时起飞的能力。从前台湾须将战机运到其他国家维修。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 一周之内两度军售 10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 40余年，上百次对台军售案 美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 具有标志性意义的F16战机 在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 基隆级驱逐舰 纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 爱国者导弹 爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 将台湾打造成一个“堡垒” 近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 北京如何应对？ 历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。 作者: 雨涵 （综合报道）



（美联社）

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