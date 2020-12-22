台湾253天「本土零确诊」破功 政府拟惩处航空公司

(德国之声中文网) 台湾从4月中旬起，全部新增新冠确诊病例都是境外移入，本土确诊病例部分持续维持零例。然而12月22日却因纽西兰籍机师违反防疫规定导致多人染疫，出现一名本土确诊病例，让台湾累积了253日零本土案例的纪录破功。

台湾疫情指挥中心周三（12月23日）下午2点召开记者会，卫生福利部长陈时中除了宣布当天新增6名境外移入确诊病例外，也称当天早上疫情中心已经与跟民航局与航空公司开会，针对裁罚事宜初步做讨论。他强調航空公司要对外站管理负起责任，订定流程确实实施，否则會受处分。

副指挥官陈宗彦則表示，与长荣和华航两家台湾主要航空公司开会後，發现航空公司在外站管理的确需要强化，而在航空器上，尤其是飞行机组员在前舱部分的防疫措施要落实与强化，将要求民航局与航空公司在本週内提出如何强化现有检疫措施。

机组员专案成防疫破口?

被台湾列为案765的纽西兰籍机师出现咳嗽症状时未配戴口罩，不但照常值勤导致同舱机组人员染疫，其密切接触的一名广达集团女员工，更成为台湾253天以来首个本土病例。此外，该纽西兰籍机师被爆出在自主健康管理期间违规进出百货公司、大卖场等公共场所，导致疫情有扩大之虞。

该纽西兰籍机师被确认为长荣航空机师后，长荣航空脸书粉丝专页被数百网友留言要求开除该机师。长荣航空周二（22日）發出声明表示，将召开事实调查委员会及纪律委员会，若违规属实将予以免职处分。

根据现行的民航局机组人员防疫规定，机组人员入境时若无症状，飞航组员或货机监货人员入境后3天内、客舱组员或机务人员则是在入境后5天内，比照社区居家检疫规定应留在居所不得派飞及外出。

然而，此规定因纽西兰机师事件引起舆论质疑。《自由时报》引述卫生福利部次长石崇良表示，一开始规定飞机前舱人员隔离3天、空服员隔离5天，是因考量到航空业的行业特性。疫情指挥中心在声明中强调，目前实施之｢国籍航空公司实施机组人员防疫健康管控措施作业原则」是机组员在完整防护措施前提下，才可缩短居家检疫天数。

副指挥官陈宗彦另在记者会表示，已请民航局初步就此案找寻法源对航空公司开罚。被问及如何处罚时，陈宗彦回应，除了罚款以外，也可能透过减少航班对航空公司进行惩处。

尾牙、跨年办不办?

年底时节聚会多，尾牙、跨年等大型活动是否会被管制引起关注。

防疫指挥官陈时中在周二（22日）表示，各地跨年活动可以照常举行，但是要订定防疫计划。

疾管署新闻稿也加强跨年活动防疫要求包括:

1. 主办单位应提供足够手部清洁消毒用品

2. 除指定贩卖区外，场内不得贩售饮食

3. 参加者在户外活动应全程佩戴口罩

4. 参加者除补充水份外禁止饮食，劝导不听予以裁罚

5. 若有发烧、腹泻、呼吸道症状者不得参加

各地跨年活动当中，台北101的跨年烟火秀最受关注。《中央社》报导，台北市长柯文哲周三（23日）受访称，目前仍继续作准备，但也有可能在跨年前一天宣布不办。他解释，若台北市一週出现15例确诊，就停办跨年晚会、改线上直播，不过在只出现一例的前提下，是否停办「就是政治判断」。

他认为，等全球各地逐渐接种疫苗，明年7、8月世界疫情就会缓和，台湾应撑过这段时间不要让防线被突破。

张慈/李澄欣(综合报导)

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