台湾2020总统大选: 菁英当道还是民粹崛起?

(德国之声中文网) 台湾的两大政党民进党与国民党都在过去几天正式展开总统大选的党内初选。 民进党率先于上周六 (6月8日) 举行党内初选的政见发表会，而现任总统蔡英文与前行政院长赖清德则双双针对国防与两岸关系进行辩论。 两人除了明确表态反对一国两制外，也都不约而同表示民进党在台湾主权的议题上立场明确，强调台湾是个主权独立的国家。 此外，台美之间的军事合作也成为两人共同关注的另一个焦点。

经历了上周六的政见发表后，民进党本周也将展开为期五天的电话民调，由蔡英文跟赖清德与高雄市长韩国瑜和台北市长柯文哲进行三方对比式民调。 台湾的自由时报报导，民进党表示如果提前搜集到足够样本数的话，民进党党内初选的结果最快本周四 (6月13日) 便会揭晓。

另一方面，国民党在经历了冗长的党内初选规则制定后，也终于在周一 (6月10日) 公布初选名单，将有包含高雄市长韩国瑜、鸿海董事长郭台铭、前新北市市长朱立伦、前台北县长周锡玮以及知名政治学者张亚中在内的五人共同角逐。 按照国民党的时程，候选人将在6月23日、6月29日与7月3日举行三场国政愿景电视说明会，而民调采集将在7月5日到7月15日之间进行，预计在7月16日宣布民调结果，并在7月28日完成总统候选人的正式提名。

民粹与菁英政治的对决

虽然目前有七位政治人物表态角逐2020的总统大选，大部分的媒体焦点都在关注韩国瑜、郭台铭、蔡英文与赖清德四位候选人。 而在专家眼中，这四个候选人的策略与定位能以政治菁英与民粹政治人物来做区别。 美国西肯德基大学政治系的芮宗泰教授 (Timothy Rich) 告诉德国之声，民粹政治之所以会在台湾崛起，主要是因为某些政治人物观察到台湾人民对国内政治局势积怨已久，便顺势利用人民不满的情绪， 将自己塑造成能解决民生与经济问题的人选。

芮宗泰表示: 「台湾人民长期觉得台湾政治只优惠了少数掌权的人，而许多长久存在的经济与民生问题都一直无法得到解决。 这样的不满情绪容易成为某些政治人物窜升的契机点。 」

英国诺丁汉大学中国研究中心主任苏立文 (Jonathan Sullivan) 则指出，2014年崛起的台北市长柯文哲，便是人民对传统政党与政治菁英不满情绪下的受益者。 高雄市长韩国瑜之所以能在短时间内累积超高人气，主要是因为民进党在高雄执政多年需要改变施政方向，再加上台湾民众不满蔡英文与民进党过去三年来的表现。

他告诉德国之声: 「某个层面上来说，韩国瑜能赢得高雄市长选战是因为该职位不需要在国家安全与两岸议题上受到公众的检视，然而当他必须在全国层级的选战回答这些棘手的问题时，我不认为他有能力可以完全说服台湾民众。 」

另一方面，芮宗泰与苏立文都认为鸿海董事长郭台铭有意图复制美国总统特朗普当年胜选模式的迹象。 芮宗泰认为，郭台铭想把自己在商场上的成就转换成政治上的成就，然而跟2016年的特朗普比起来，郭台铭在政策的大方向上与国民党更加契合。 苏立文则分析，郭台铭未能获得蓝营媒体的青睐，而这点可能成为他想从国民党初选脱颖而出的隐忧之一。 虽然如此，特朗普当年的胜选过程也证明了，候选人只要敢做出一些夸张却符合民心的竞选承诺，还是有机会得到许多媒体的青睐，并在社群媒体上制造足够话题。

苏立文说: 「与韩国瑜不同的是，郭台铭能透过鸿海在中国的发展来证明他与中国政府有着密切的关系，而如果他的团队能将这个优势包装成拉近两岸关系的能力，这可能成为他在选战中的筹码之一。 」

蔡英文面临的挑战

芮宗泰指出，如果最后国民党是由不主打传统蓝绿论述的候选人代表参选2020总统大选的话，现任总统蔡英文必须改变策略，试图找出能赢得跨党派选民支持的政策来，但这对蔡英文来说有很大的难度。 他告诉德国之声: 「蔡英文不仅面对国民党支持者的批评，不少期望她推动社会与经济改革的人士，也因她未能履行承诺而对她产生不满。 」

苏立文则说，蔡英文一向不擅长打选战，而当她面对主打民粹选战的对手时，她过去几年平平的政绩可能让民进党对胜选感到担忧。 他强调: 「蔡英文2016年之所以能胜选主要是因为国民党在太阳花学运后不断产生负面能量。 然而这次的选战中，国民党目前拥有蛮正面的选举动能，而蔡英文则在执政三年多后，遭受到来自各界，包含民进党内部的批评。 这对她的选战造成不小的打击。 虽然我认为韩国瑜要胜选的难度不小，但如果最后2020总统大选是由蔡英文对决韩国瑜，蔡英文将面临一场苦战。 」

苏立文认为，蔡英文在竞选连任的主要难题是台湾过去四年的经济表现与两岸关系，而即便郭台铭与韩国瑜在两岸与经济议题上也都会面临类似程度的难题，国民党的候选人仍然能针对这两个议题，对蔡英文设下不少障碍。 他告诉德国之声: 「蔡英文除了要替自己过去四年的政绩背书之外，还得面对郭台铭或韩国瑜这种愿意针对蔡英文施政不足之处，对选民做出任何承诺的竞争对手。 」

芮宗泰向德国之声表示，蔡英文或其他民进党的候选人必须想出对策来应付民粹政治所带来的挑战。 同时，民进党也必须意识到民粹政治人物之所以能迅速累积人气与支持，主要是透过人民不满的情绪，而非透过有效的政策来赢得民心。 他说: 「民进党如果无法针对经济问题找出有效的解决方法的话，这将有利于民粹政治人物的发展。 」

根据两个政党的初选时程，最终角逐2020总统大选的两位候选人，将在七月底明朗化。