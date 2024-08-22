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台湾10名退役军官间谍案宣判 8人获刑 最高13年

2024年8月22日

据台湾中央社22日消息，去年11月被起诉的10名现役及退役台湾军人涉嫌为中国从事间谍活动一案审理结案，其中8人获刑，1人在逃，1人被判无罪。

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据中央社报道，2011到2023年期间，台湾查获共谍案计40案，涉案军文职人员共113人
据中央社报道，2011到2023年期间，台湾查获共谍案计40案，涉案军文职人员共113人图像来源: Ann Wang/REUTERS

（德国之声中文网）台湾高等法院8月22日审结航特部谢姓中校等10人涉共谍案，其中退役陈姓男子逃亡通缉中，谢姓中校等8人被判处1年6月至13年，另有1人被判无罪。8名被判刑的被告均可上诉。

台湾高等法院的一份声明称，周四宣判的被告在"金钱诱惑"之下，"为中国收集情报，导致重要机密泄露"。台湾国防部发布新闻稿表示，去年2至7月间，陆续接获检举“谢姓民间人士发展组织搜情案”之后启动调查。

高检署11月27日宣布侦结该国安案件，共起诉10人，"其中有现役军人涉受利诱拍摄'我愿意投降解放军'心战影片，向中共表示效忠，严重违反国军忠诚义务，恶性重大，建请法院从重量刑"。台湾高检署当时的声明指出，其中三名被告（陈姓被告、退役的萧姓少校、谢姓商人）被指控招募现役军人收集军事情报，"为大陆地区发展组织"。

国防部在周四的声明中指出，近年侦办共谍案，多为官兵主动检举，并强调"面对中共对台情搜无孔不入"，将持续落实保防教育、强化安全警觉。

据中央社报道，2011到2023年期间，台湾查获共谍案计40案，涉案军文职人员共113人，与过去相较明显增多。

（据中央社、法新社）

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