为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
是位于亚洲东部、太平洋西北側的岛屿。
中华人民共和国视台湾为分离省份，坚持对台湾的主权拥有。台湾坚持自己的中华民国独立主权地位。
中國近日再禁台灣多項產品進口，遭外界解讀為「政治打壓」，台灣行政部門也出聲譴責中方違反貿易原則，「對台灣特別歧視」。台灣衛服部指出，產地標示「中國台灣」的產品也未通過審核。
正在台湾访问的一名日本自民党高级官员周日发表讲话称，由于来自中国和朝鲜的威胁与日俱增，日本必须立即提升军费。
有评论认为，习近平的新疆政策和他的新冠政策是共通的。 “清零”政策以和新疆再教育营完全相同的原理和技术运转。
中国领导人习近平周五在利雅得出席了两场峰会并与海湾国家多名领导人会晤。峰会达成的利雅得宣言提到台湾及香港问题时称，阿拉伯国家恪守一中原则，支持中国维护主权和领土完整。
針對美國最新一筆支援台灣戰機零部件的軍售案，中國國防部憤怒批評美方一面向北京做出承諾，一面售台軍武，暴露其「虛偽面目」。兩岸情勢緊張之際，美國還出台哪些對台軍事援助？台灣官方如何回應？
美国印地安纳州对TikTok提起诉讼，指控这款APP在内容和数据保护上欺骗了消费者，向青少年推送成年内容。在此前一天，马里兰州下封杀令，以网络安全威胁为由，禁止在州政府部门的平台上使用TikTok。
中國自去年12月開始對立陶宛實施懲罰性貿易限制。歐盟委員會週三批評，北京此舉「對歐洲企業造成了嚴重損害」，並要求世界貿易組織成立專家小組進行仲裁，歐盟愈趨強硬的態度有可能解決對華貿易爭端嗎？
自新冠疫情爆發以來，澳大利亞首個跨黨派國會議員出訪台灣。儘管澳國總理試圖淡化爭議，稱此行為「非政府訪問」，中國官媒《環球時報》仍以英文版社論嚴厲批評，威脅此行將為台灣帶來危險。
加拿大计划派遣更多军舰通过台湾海峡。该国外长乔利表示：“关于台湾海峡问题，我们需要弄清楚，确认它仍是国际海峡。”
一群中國青年週六（12月3日）在柏林發起「白紙革命」示威，中國詩人楊煉與台灣駐德代表謝志偉也現身聲援。數百人不畏風雪遊行至中國駐德大使館前，且許多都是九零後。他們為了什麼而吶喊？德國之聲進行了現場採訪。
六名澳大利亚议员将于周日抵台进行访问，预计与台湾总统蔡英文见面。不过，澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示不会参与此次访问，也不清楚此行的目的是什么。阿尔巴尼斯最近正试图修补与中国的关系。
美國五角大廈《中國軍力報告》警告，到2035年中國的核武庫可能獲得倍數增長，且中共若在2027年前達成其建軍目標，將更有能力統一台灣。對此，美國國防官員們有何看法？
中國反封控浪潮擴及海外，德國和歐洲多國，以及美國、加拿大皆出現悼念烏魯木齊火災逝者的集會海報。台灣27日也發起聲援活動，數十人手持蠟燭、白紙於現場示威。參與民眾對中國罕見的大規模抗爭有何看法？
目前执政的民进党在11月27日的台湾九合一地方选举中惨败后，人们的注意力已经转向2024年的台湾总统选举。台湾主要政党目前呼声最高的总统人选分别是谁？
有评论认为，习近平在外交出关后受限于政治姿态而为德不卒，失去从自疫情以来难得的社会性的关系建构机会，仍被动地受制于美国主导的国际秩序。
台湾周六举行九合一选举，执政党民进党遭遇重挫，蔡英文表示承担所有责任，宣布辞去党主席。美联社指出，在这场备受关注的选举中，对台海和平的担忧退居第二线，选民更关注的是空气污染、交通状况等更紧迫的国内问题。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式