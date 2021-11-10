客座评论：交卷之后的台积电还是“护国神山”？

一如预期，台积电准时交出了美国商务部要求的问卷，并且强调没有洩露客户机密。但美国对于台积电的「期望」就此告一段落了吗？德国之声客座评论作者乌凌翔的观点是：恐怕未必如此。