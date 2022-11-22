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是位于亚洲东部、太平洋西北側的岛屿。
中华人民共和国视台湾为分离省份，坚持对台湾的主权拥有。台湾坚持自己的中华民国独立主权地位。
至迟从俄乌战争爆发以及德国陷入能源危机之后，德国朝野就开始了如何减少对华经济依赖问题的讨论。但毕竟中国是世界第二大经济体，也是德国最大的贸易伙伴，德国政府和企业在如何减少对华依赖的问题上，观点并不一致。
台海紧张局势的背景之下，北京会否、何时武统台湾也成了外界热议的话题。美国智库战略与国际研究中心（CSIS）发布的一份最新报告指出，中国武统台湾，即便成功，也将会是一个大伤元气、得不偿失的“惨胜”。
美国国防部长奥斯汀和中国国防部长魏凤和周二在柬埔寨举行会晤。双方都表示会谈具有建设性，但同时也强调了各自的核心利益。中方重申，台湾是中美关系第一条“红线”。
18歲投票不好嗎？台灣即將舉行史上首次的修憲公民複決，票決是否將投票年齡降至18歲。此案獲台灣朝野支持，中國則批評這是為「修憲謀獨」鋪路。兩岸理解差異從何而來？台灣各界——尤其年輕世代——如何看待？
台湾APEC领袖代表、台积电创办人张忠谋今天在记者会上表示，与习近平在峰会期间的互动是他自己的主意。台湾总统蔡英文则透过官员表示，对于张忠谋与习近平的互动表示尊重。另外，张忠谋今天也透露，未来会在美国设置最先进的3奈米芯片厂。
继周一的拜习会后，美国副总统哈里斯周六在曼谷与中国领导人简短谈话。哈里斯呼吁保持沟通渠道畅通，以负责任地管理两国之间的竞争。此外，台湾APEC领袖代表张忠谋表示，周五曾与习近平「愉快」互动。
在经过多次癫痫发作之后，大熊猫团团周六在台北动物园离世。2008年中国大陆赠送给台湾一对大熊猫团团和圆圆，被视为当时两岸关系相对友好的象征。
澳洲总理阿尔巴尼斯称，不太可能支持台湾加入CPTPP，因为该协议只针对“公认的国家”而非经济体。有学者指出，阿尔巴尼斯会晤习近平不久后发表此番言论，可能被视为对中国的一种让步。澳洲政府已向台湾作出澄清。
台灣金馬獎即將在本週六登場。儘管香港當局批評金馬獎「政治化」，呼籲影人參加「務須三思」，港片仍在本屆金馬獎入圍豐碩。少了中國主流電影的第四年，香港電影在本屆金馬獎佔有不只一席之地，如何理解背後意義？
11月17日，中国党和国家领导人习近平和日本首相岸田文雄在曼谷举行了面对面的会谈，这是三年以来，两国举行的第一次首脑会晤。会谈当天，朝鲜又进行了一次短程导弹试验。
未来德国政府会采取什么样的态度面对中国？最新曝光的德国政府中国战略文件给出了比较明确的思路。德国《明镜周刊》独家报道称，已经获得了这份“机密文件”的草稿。
台灣2022年地方大選將於11月26日登場，縣市長、議員女性候選人數創紀錄，成為選前一大亮點。但性別比獲得改善之後，台灣政壇即已達到「性別友善」了嗎？本屆參選的女選將接受德國之聲專訪，談談她們面對哪些挑戰。
美國軍事最高將領米利週三表示，中國若對台灣發動攻擊，將如同俄軍入侵烏克蘭一樣，是不智之舉，也是一場「危險遊戲」，習近平對此應該心知肚明。針對兩岸局勢及中美軍備競賽，米利有何看法？
习近平与拜登在巴厘岛的面对面会谈是否取得了可圈可点的成果？中美双方的对话是否能有助于理解对方的意图？就此，德国之声采访了美国德国马歇尔基金会（GMF）亚洲部专注美中关系的资深研究员马安洲（Andrew Small）。
拜登與習近平的歷史性會晤後，美中同意重啟氣候變遷談判，白宮還透露國務卿布林肯預計2023年初訪華，雙方正在努力安排。拜習會後，處於歷史低谷的美中關係有望進一步解凍嗎？
早在分别担任美国副总统和中国国家副主席时，拜登和习近平就已经有过接触。但11月14日的中美首脑峰会上，尽管两人在镜头前握手寒暄，但似乎还是看不出老友相逢的喜悦。
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