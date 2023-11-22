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是位于亚洲东部、太平洋西北側的岛屿。
中华人民共和国视台湾为分离省份，坚持对台湾的主权拥有。台湾坚持自己的中华民国独立主权地位。
中国国台办发言人称台湾总统/副总统候选人“赖萧配”为“双独组合”、“独上加独”。时评作家长平认为，中方帮助这两位候选人说出了心里想说而不方便说的话，再次成为民进党的“最佳助选员”。
台灣總統大選本週開始登記參選，民進黨候選人賴清德宣布副手為駐美代表、「戰貓」蕭美琴。賴清德在記者會被問及如何回應國台辦批「賴蕭配」為「獨上加獨」，蕭美琴則稱台海局勢遭中國片面改變，「為了我們國家，我會蹽落去（拚下去）」。
柯文哲从头到尾都瞧不起侯友宜，为什么还要委屈地接受国民党的“城下之盟”？这其中有什么“难言之隐”？ 有评论认为，中共想介入台湾大选举，是一件公开的秘密，种种迹象显示，柯文哲只是其中一枚棋子。
距离2024年台湾总统大选候选人登记截止日仅剩下不到一周时间，但已达成「蓝白合」共识的国民党与民众党仍因对民调解读不同，因此无法确定正副总统组合。不过，尽管存在分歧，蓝白两党仍互相表示愿意协商，让合作能够顺利进行。
台积电创始人张忠谋认为，拜习会有助于减少中美之间的紧张关系，也能增加台湾海峡的稳定。他透露在APEC峰会期间并未与习近平见面，但与拜登有多次互动。国际货币基金组织（IMF）总裁则认为，拜习会是世界需要更多合作的一个迫切信号。
中美两国领导人时隔一年后举行的首次峰会，也在德国引起了高度的关注。有德语媒体认为，中美峰会上，虽然分歧多于共识，但拜习会仍不失为一次有些瑕疵的成功峰会。
时隔一年，中美首脑终于再次举行了面对面的会谈，这对避免双边关系的进一步恶化显然是个积极信号。但在一系列核心问题上，北京和华盛顿依然存在严重的分歧，因此多数德语媒体认为，中美关系的未来走向依然难以预料。
美国总统拜登与中国国家领导人习近平周三于旧金山斐洛里庄园会晤，双方就打击芬太尼、恢复军事直接交流及AI相关合作取得成果，但关于台湾问题仅各自重申立场。此外，拜登在会晤后的新闻发布会上再度称习近平为“独裁者”。
当美国总统拜登和中国领导人习近平于旧金山会面时，台海局势可能成为其谈话重点之一。北京最近对台湾的威吓力度渐增，而华盛顿则是台湾最主要的武器供应者，在两强角力的情况下，台湾军方上周也向外界展示了他们为自我防御做的准备。
《柏林晨报》写道，美国总统拜登希望在本国大选的混战阶段前实现与中国关系的正常化。《商报》写道，紧密的贸易关系不再是和平的保障。
美中两大国首脑之间的会晤受到德国媒体的关注：德广联发自华盛顿的报道指出，会晤本身就是最重要的讯号。拜登与习近平的会谈议题预计将包括台湾：《慕尼黑信使报》分析此次会晤对于美国对台军事援助可能产生的影响。
台湾总统大选的战鼓已经敲响，为击败绿营赖清德，"蓝白合"紧密磋商，但就是不见登场。本文作者邓聿文认为，无论输赢，作为一个百年大党的国民党，都已经输了。
11月15日，習近平與拜登將在全球矚目之下於三藩市舉行會晤，兩人當面對談內容或將左右今後一段時間的中美關係走勢。DW整理五大看點，試圖梳理中美關係越發難搞之際，兩國元首怎麼談？
有评论指出，美中双方希望在这次拜习会中寻求的结果各自不同，而“台海和平”在其中扮演的角色是一切高层对话的基础。但若要将美中关系可能的局部缓和解读为“台湾将成为牺牲品”，那实在是太小看台海和平重要性了。
德语媒体指出，即将登场的拜习会可以被视为拜登和习近平为稍微缓和局势所做的努力，习近平需要与西方的贸易以挽救陷入困境的经济，拜登则希望防止美中竞争演变成真正的战争。
刚上任不久的美军参谋长联席会议主席布朗表示，自己已经向中方发去了一封介绍信函，表示自己对于双边会晤持开放态度。他还表示“不认为习近平一定想要武力夺取台湾”。随着“拜习会”即将举行，有关中美关系缓和的猜测日益增多。
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