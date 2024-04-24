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头条新闻
被害者家属成废死律师 台湾激辩死刑存废
政治
2024年4月24日
2024年4月24日
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深度报道
死刑释宪案：台湾人怎么看废死？
死刑释宪案：台湾人怎么看废死？
4月23日，台湾宪法法庭就死刑是否违宪展开言词辩论。法庭上12位大法官的裁决，将成为台湾未来死刑存废的关键。民调显示，将近八成民众不赞成废死，台湾人怎么看这次的死刑释宪？他们认为，没有 死刑的台湾会是什么样子？
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
07:33 分钟
台湾死刑存废释宪 三件你要知道的事实
台湾死刑存废释宪 三件你要知道的事实
台湾宪法法庭23日首次针对死刑是否违宪展开辩论，3到5个月内会宣示结果，可能依循同婚释宪，带来重大司法变革。此案由人权团体及律师为37名待决死囚提出，引起各界高度关注和辩论。台湾准备好废除死刑了吗？
人权
2024年4月23日
2024年4月23日
“马习二会”週三下午在北京登场
“马习二会”週三下午在北京登场
继2015年的新加坡“马习会”之后，台湾前总统马英九与中国国家主席习近平时隔9年再度会面。之前台媒消息称，有些记者收到通知在10日做2次核酸检测，并于下午在北京人民大会堂集合采訪。
政治
2024年4月10日
2024年4月10日
台湾强震后救援持续 外界评防震有成
台湾强震后救援持续 外界评防震有成
台湾在发生25年来最大规模强震后，4日仍持续积极救援，目前仍有超过百人受困。即便救援受阻、部分地区未收到地震警报，但多位美国学者对台湾的抗震及灾后应变能力表达高度认可。原因是什么？
自然与环境
2024年4月4日
2024年4月4日
里外难做人！ 乐队“回春丹”称“中国台湾”惹风波
里外难做人！ 乐队“回春丹”称“中国台湾”惹风波
大陆摇滚乐团“回春丹”首次赴台开唱，行前在社媒上发文“从广西到中国台湾”而惹怒台湾网友，在台北的演唱会也引来大批民众举旗抗议，随后的演出也遭砍。而乐队急删IG贴文的举动并未止血，反而招致大陆网民呛声。
文化
2024年4月3日
2024年4月3日
解放军演习靶场疑仿台北总统府附近街区
解放军演习靶场疑仿台北总统府附近街区
本周早些时候，中国疑似在内蒙古模拟台湾总统府周边景物的图片在社交媒体上流传，引发包括美国媒体在内的广泛关注。台湾国防部也就此作出回应。
政治
2024年3月29日
2024年3月29日
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跳转至下一栏 焦点话题
焦点话题
《基本法》第23条上路，台湾人还想去香港吗？
香港《基本法》第23条在3月23日正式生效，对于来自各界的批评，港府多次强调市民毋须担心。DW在台北街头询问不同世代的台湾人：如今的香港对他们是否还有吸引力？对于香港的今昔光景又怎么想？
政治
2024年3月26日
2024年3月26日
05:27 分钟
台湾年轻人怎么看美国推TikTok禁令？
美国试图立法要求TikTok跟字节跳动分家，否则将全面禁用，被中国批评是在“任意打压别国的优秀企业”。台湾有大约520万位TikTok用户，其中多数都是不到30岁的国高中、大学生，他们平常都在看什么内容？会担心TikTok在台湾被禁吗？
政治
2024年3月22日
2024年3月22日
03:51 分钟
台湾太阳花学运十週年 林飞帆首度重返议场
想到台湾太阳花学运，第一个出现在脑海的画面是什么？这场撼动台湾社会的运动已经过去十年了。这十年间，学运领袖林飞帆从在街头冲撞的青年，到走入体制的政治幕僚。DW与林飞帆一起重返立院议场，听听他为何做出这样的决定？他在这十年经历了哪些挣扎？此刻他是如何看待这场运动与自己？
政治
2024年3月16日
2024年3月16日
08:12 分钟
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观点评论
墙外文摘：蓝营访陆团与王沪宁对台新策
评论
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
墙外文摘：马英九口中的“中国人”是谁？
评论
政治
2024年4月14日
2024年4月14日
客座评论：“功成”的习近平与“名就”的马英九
詹威克
评论
政治
2024年4月11日
2024年4月11日
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