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王信福等37位台湾死囚提出释宪，案件23日在宪法法庭展开言词辩论。无法到庭发声的王信福，透过废死联盟公开其信件：“要剥夺一个人的生命难道已不再需要听其辩解了吗？”

被害者家属成废死律师 台湾激辩死刑存废

政治2024年4月24日
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深度报道

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死刑释宪案：台湾人怎么看废死？

死刑释宪案：台湾人怎么看废死？

4月23日，台湾宪法法庭就死刑是否违宪展开言词辩论。法庭上12位大法官的裁决，将成为台湾未来死刑存废的关键。民调显示，将近八成民众不赞成废死，台湾人怎么看这次的死刑释宪？他们认为，没有 死刑的台湾会是什么样子？
政治2024年4月23日07:33 分钟
台湾死刑存废一直以来都是社会争议话题。图为2017年，活动人士在美国最高法院外要求废死（资料照）

台湾死刑存废释宪 三件你要知道的事实

台湾死刑存废释宪 三件你要知道的事实

台湾宪法法庭23日首次针对死刑是否违宪展开辩论，3到5个月内会宣示结果，可能依循同婚释宪，带来重大司法变革。此案由人权团体及律师为37名待决死囚提出，引起各界高度关注和辩论。台湾准备好废除死刑了吗？
人权2024年4月23日
图为2015年11月，时任台湾总统的马英九与中国国家主席习近平在新加坡会面。（资料照）

“马习二会”週三下午在北京登场

“马习二会”週三下午在北京登场

继2015年的新加坡“马习会”之后，台湾前总统马英九与中国国家主席习近平时隔9年再度会面。之前台媒消息称，有些记者收到通知在10日做2次核酸检测，并于下午在北京人民大会堂集合采訪。
政治2024年4月10日
2024年4月3日台湾发生芮氏规模7.2强震，花莲市一栋住宅大楼严重倾斜及塌陷。

台湾强震后救援持续 外界评防震有成

台湾强震后救援持续 外界评防震有成

台湾在发生25年来最大规模强震后，4日仍持续积极救援，目前仍有超过百人受困。即便救援受阻、部分地区未收到地震警报，但多位美国学者对台湾的抗震及灾后应变能力表达高度认可。原因是什么？
自然与环境2024年4月4日
“回春丹”将“从广西到中国台湾”发布到Instagram，其中用词引起台湾网民不满

里外难做人！ 乐队“回春丹”称“中国台湾”惹风波

里外难做人！ 乐队“回春丹”称“中国台湾”惹风波

大陆摇滚乐团“回春丹”首次赴台开唱，行前在社媒上发文“从广西到中国台湾”而惹怒台湾网友，在台北的演唱会也引来大批民众举旗抗议，随后的演出也遭砍。而乐队急删IG贴文的举动并未止血，反而招致大陆网民呛声。
文化2024年4月3日
博爱特区是指台湾台北市中正区内以总统府为中心所划定的一块区域

解放军演习靶场疑仿台北总统府附近街区

解放军演习靶场疑仿台北总统府附近街区

本周早些时候，中国疑似在内蒙古模拟台湾总统府周边景物的图片在社交媒体上流传，引发包括美国媒体在内的广泛关注。台湾国防部也就此作出回应。
政治2024年3月29日
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焦点话题

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《基本法》第23条上路，台湾人还想去香港吗？

香港《基本法》第23条在3月23日正式生效，对于来自各界的批评，港府多次强调市民毋须担心。DW在台北街头询问不同世代的台湾人：如今的香港对他们是否还有吸引力？对于香港的今昔光景又怎么想？
政治2024年3月26日05:27 分钟
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台湾年轻人怎么看美国推TikTok禁令？

美国试图立法要求TikTok跟字节跳动分家，否则将全面禁用，被中国批评是在“任意打压别国的优秀企业”。台湾有大约520万位TikTok用户，其中多数都是不到30岁的国高中、大学生，他们平常都在看什么内容？会担心TikTok在台湾被禁吗？
政治2024年3月22日03:51 分钟
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台湾太阳花学运十週年 林飞帆首度重返议场

想到台湾太阳花学运，第一个出现在脑海的画面是什么？这场撼动台湾社会的运动已经过去十年了。这十年间，学运领袖林飞帆从在街头冲撞的青年，到走入体制的政治幕僚。DW与林飞帆一起重返立院议场，听听他为何做出这样的决定？他在这十年经历了哪些挣扎？此刻他是如何看待这场运动与自己？
政治2024年3月16日08:12 分钟
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墙外文摘：蓝营访陆团与王沪宁对台新策

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政治2024年4月21日

墙外文摘：马英九口中的“中国人”是谁？

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政治2024年4月14日

客座评论：“功成”的习近平与“名就”的马英九

詹威克
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政治2024年4月11日