台湾高端疫苗获紧急使用授权 预计8月开始供货

（德国之声中文网）台湾中央流行疫情指挥中心今（19）日宣布，台湾自产的高端疫苗已获得台湾卫生福利部（卫福部）核准专案製造，正式通过紧急使用授权（EUA）。《中央社》报导，高端执行副总经理李思贤表示，高端在拿到EUA后将进入疫苗封缄，并根据疫情指挥中心的指示交货。

卫福部食药署署长吴秀梅于记者会上表示，高端疫苗将适用于20岁以上成人接种，两剂须间隔28天，每个月也要提供安全监测报告。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中则说明，高端产能相对较低，EUA也刚通过，提高产能需要一定时间。他表示，详细施打计画后续会再做研拟，8月份应可以有少量供应。

高端疫苗是台湾研發的两款本土疫苗之一，是与美国Novavax同类型的重组蛋白疫苗。台湾政府已向高端採购五百万剂的疫苗，预计在今年底前完成交货。另一款台湾的联亚疫苗则尚未通过EUA。

高端未执行三期实验

卫福部食药署公布的国产疫苗疗效评估方法，是以「免疫桥接」方式，採用中和抗体效价作为替代疗效指标，要求疫苗诱發的免疫原性不得低于阿斯利康疫苗，才视为疫苗有效。

吴秀梅表示，根据临床试验结果，高端疫苗的中和抗体数据不劣于台湾人接种阿斯利康疫苗的中和抗体结果，安全性方面也并无重大疑虑。

高端疫苗此前已于6月10日通过解盲、完成二期试验。高端也已向巴拉圭政府提出申请，计画与亚松森大学附设医院第三期人体临床试验。高端指出，此项于巴拉圭执行的三期临床试验目的，是希望申请巴拉圭查验登记，及取得当地临床数据资料，以布局中南美洲市场。此外，高端也已开始提供欧盟法规单位书面资料，预计今年内于欧盟国家启动第三期临床试验。

然而尚未执行第三期临床试验的高端疫苗，也引来不少专家的质疑。台湾大学流行病学与预防医学研究所教授季玮珠就公开在《联合新闻网》投书，对于「免疫桥接」是否能推论出疫苗真正的临床保护力表示怀疑。

他认为，即便有条件开放施打，也需要准备「知情同意书」详细说明目前疫苗的状况，供民众决定是否要接种。

疫情趋缓 警戒有望降级

随着台湾本土疫情趋缓，政府是否会正式鬆绑疫情管制也成了关注焦点。台湾的七天平均确诊数已从5月27日的高峰值494例，降至7月19日的22例；至少打完一剂的疫苗施打率，也已突破20%。《中央社》报导，疫情指挥中心指挥官陈时中今日在政府防疫会议中表示，目前的全国三级警戒防疫措施自上週适度鬆绑后，由于国人大都能配合相关指引规范，已接近降为二级的标准。

卫福部则指出，目前包括口罩、防护衣、防疫酒精等防疫物资都有做充足的准备，目前全台湾7,302床的专责病房中尚有90.9%的空床率，中央集中检疫所亦有77.7%的空床率。卫福部次长薛瑞元说，若疫情持续控制，7月26日后疫情防疫警戒降级并非不可能。

《自由时报》报导，台湾大学公卫系教授陈秀熙16日在记者会上说明，台湾的Covid-19 R0值已经连续1个月小于1，Rt值也已经小于0.5，加上确诊者的康復人数等来计算，还有医护、老年人等重点族群的疫苗复盖率已达到82%，认为台湾已具备解封的条件。

不过，陈秀熙也指出，随着新冠变异毒株Delta迅速蔓延，他认为即使7月26日后台湾防疫警戒降级，仍要维持目前的边境管制措施，也就是说，凡从高风险国家入境者，同样要有14天检疫并搭配3次筛检，尽可能来拦截具有更高传染力的Delta变异毒株进入台湾社区。

他强调，英国Alpha变异毒株与Delta变异毒株皆会透过气溶胶来传播，因此在防疫警戒降级后，人们除了要儘快施打疫苗外，也还是要配戴口罩，公共场所也需保持良好的通风，才能儘可能杜绝变异毒株的传播。

（综合报导）

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