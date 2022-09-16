 台湾驻英代表受到“特别邀请”签名吊唁女王 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.09.2022

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台湾驻英代表受到“特别邀请”签名吊唁女王

据台湾外交部表示，英国方面“特别邀请”台湾驻英国代表谢武樵“在享有与各国赴英国吊唁的元首、代表以及王室成员同等待遇下”，前往兰开斯特府签名吊唁伊丽莎白二世女王。

台湾外交部提供照片：谢武樵签名吊唁女王

台湾外交部提供照片：谢武樵签名吊唁女王

（德国之声中文网）在英国女王伊丽莎白二世的葬礼举行前夕，台湾外交部周日表示，英国方面“特别邀请”台湾驻英国代表谢武樵“在享有与各国赴英国吊唁的元首、代表以及王室成员同等待遇下”，前往英国外交部管辖的兰开斯特府（Lancaster House），代表台湾政府与人民完成签名留言致唁。

英国和很多西方国家一样，虽然没有和台北方面建立外交关系，但是都有互设代表处。据“三立新闻”报道，在英女王伊丽莎白二世去世之后，台湾外交部通过其驻英代表处向英方表示，希望以最适当方式，转达台湾政府与人民的深切慰问。

台湾外交部的声明还指出，英国方面基于对“台英关系以及双方人民间的珍贵情谊”，向台湾驻英代表谢武樵发出“特别邀请”，并且对台方诚挚悼念女王逝世表达感谢。

台北方面对英国政府上述安排方式表示感谢；并“衷心祝福台英深厚友谊将在新国王查理斯三世领导下持续成长茁壮”。

在英国女王伊丽莎白二世去世的消息公布之后，台湾总统蔡英文在推特发文表示哀悼，并称女王为世界各地的人们树立了榜样。

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据英国外交部消息，伦敦方面将邀请朝鲜代表参加葬礼，但是阿富汗、叙利亚和委内瑞拉不会收到邀请。此外，英国方面也没有邀请俄罗斯、缅甸和白俄罗斯
 

（路透社、三立新闻）

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