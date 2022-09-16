台湾驻英代表受到“特别邀请”签名吊唁女王

（德国之声中文网）在英国女王伊丽莎白二世的葬礼举行前夕，台湾外交部周日表示，英国方面“特别邀请”台湾驻英国代表谢武樵“在享有与各国赴英国吊唁的元首、代表以及王室成员同等待遇下”，前往英国外交部管辖的兰开斯特府（Lancaster House），代表台湾政府与人民完成签名留言致唁。

英国和很多西方国家一样，虽然没有和台北方面建立外交关系，但是都有互设代表处。据“三立新闻”报道，在英女王伊丽莎白二世去世之后，台湾外交部通过其驻英代表处向英方表示，希望以最适当方式，转达台湾政府与人民的深切慰问。

台湾外交部的声明还指出，英国方面基于对“台英关系以及双方人民间的珍贵情谊”，向台湾驻英代表谢武樵发出“特别邀请”，并且对台方诚挚悼念女王逝世表达感谢。

台北方面对英国政府上述安排方式表示感谢；并“衷心祝福台英深厚友谊将在新国王查理斯三世领导下持续成长茁壮”。

在英国女王伊丽莎白二世去世的消息公布之后，台湾总统蔡英文在推特发文表示哀悼，并称女王为世界各地的人们树立了榜样。

拜登和夫人已经于周六抵达英国

英国已将9月19日日定为“国葬日”，目前已知包括美国总统拜登在内的多国首脑政要都将出席女王的葬礼。中国方面派出了国家副主席王岐山参加葬礼。目前台湾方面尚未表示，是否将被获准派代表参加国葬仪式。

据英国外交部消息，伦敦方面将邀请朝鲜代表参加葬礼，但是阿富汗、叙利亚和委内瑞拉不会收到邀请。此外，英国方面也没有邀请俄罗斯、缅甸和白俄罗斯。



（路透社、三立新闻）

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