台湾驻美代表萧美琴：台湾从乌战争中吸取经验

（德国之声中文网）台湾驻美国代表萧美琴（Bi-khim Hsiao）周五（1月20日）在接受美联社专访时说，台湾从乌克兰反击俄罗斯入侵的战争中吸取了重要经验，这将有助于台湾阻止来自中国的任何攻击，以及在面对攻击时的自我防卫。

这些经验包括让预备军人与平民做更多的准备，像乌克兰人在俄罗斯入侵时那样进行全社会对抗。

萧美琴说：“我们现在所做的一切，都是为了防止乌克兰悲剧的痛苦和磨难在台湾重演。”

她说：“因此，我们最终目的是阻止动武，但在最坏的情况下，台湾清楚必须做更充分的准备。”

萧美琴在位于华盛顿的台湾驻美代表处办公室，一座安静的、有着130多年历史的建筑里接受了这次采访。她谈到了在两岸关系紧张的背景中一系列台美军事、外交和贸易关系问题。

这幢建筑顶部没有飘扬着台湾的国旗，反映出台湾的政治处境：一方面是美国的盟友，另一方面未能得到美国的外交承认。美国于 1979 年与台湾断绝正式外交关系，同时承认北京代表中国的唯一政府。

此次专访是在与两岸紧张关系持续时间长达一年之后进行的，包括在时任美国众议院议长佩洛西于 8 月访问台湾后，中国大陆在台湾上空发射弹道导弹，以及暂时中止与美国的大部分对话。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



当被问及新任众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）是否应该兑现他先前作出的访问台湾的承诺时，萧美琴说：“那将由他来决定。但我认为台湾人民欢迎来自全球各地的访客。”

她说，北京的领导者 “无权决定或定义我们如何与世界打交道”。

台湾于 1949 年在内战期间从中国大陆分裂，中国声称仍然对其拥有主权。自从中国在 2016 年切断与台湾政府的联系以来，几十年来中国对台湾的入侵威胁变得更加迫近。那一年，台湾选民通过民主投票选出一个被北京认为有台独倾向的政府。

在华盛顿，台湾自治得到两大党的大力支持。

台北和美国的高层互动 麦克阿瑟访台（1950） 1950年8月，援韩联合国军统帅道格拉斯·麦克阿瑟访台，与蒋介石两度会谈。蒋发表谈话，表示会谈奠定中美共同保卫台湾与军事合作之基础。

台北和美国的高层互动 副总统尼克松访台（1956） 时任美国副总统的尼克松曾作为总统艾森豪威尔的特使与1953年11月和1956年访台。1954年9月9日，美国国务卿杜勒斯（John Foster Dulles）也赴台与蒋介石会谈。1972年2月21日，时任美国总统的尼克松访问中华人民共和国，中美宣布两国关系走向正常化后，尼克松被台湾人称作“丑陋的美国人”。

台北和美国的高层互动 艾森豪威尔总统访台（1960） 1960年6月18日，美国总统艾森豪威尔访问台北，并在总统府前广场向50万人发表演说。他是唯一于任内访问台湾的美国总统。

台北和美国的高层互动 肯尼迪总统会晤陈诚副总统（1961） 1961年7月，中华民国副总统暨行政院长陈诚访问美国，与美国总统肯尼迪和副总统约翰逊会晤。次年3月，美国国务院主管远东事务助理国务卿哈里曼（William Averell Harriman）访台，劝阻蒋介石反攻大陆。

台北和美国的高层互动 约翰逊总统会晤蒋经国部长（1965） 1965年9月23日，时任台湾国防部长的蒋经国访美，晋见美国总统约翰逊，并与美国国防部长麦克纳马拉发表联合声明，表示将依据共同防御条约密切合作。１９７０年４月，时任中华民国行政院副院长的蒋经国再度访美，其间受到未遂刺杀。

台北和美国的高层互动 宋美龄白宫做客（1965） 蒋介石夫人宋美龄1965年9月访美，美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson)夫人邀请她到白宫做客。

台北和美国的高层互动 美台副总统互访（1966、1967） 美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson，图)任职期间，1966年1月1日：美国副总统小休伯特·霍拉蒂奥·汉弗莱（Hubert Horatio Humphrey）抵台访问。1967年5月6日到5月26日，中华民国副总统严家淦与夫人访问美国，并和总统约翰逊会晤。图为约翰逊宣誓就任美国总统。

台北和美国的高层互动 副总统洛克菲勒出席蒋中正葬礼（1975） 中华民国总统蒋中正1975年4月5日逝世后，美国总统福特起初只派农业部长抵台吊唁，引起中华民国政府不满，后来福特又派副总统洛克菲勒（Nelson Aldrich Rockefeller）抵台参加葬礼。

台北和美国的高层互动 卡特总统签署《台湾关系法》（1979） 1979年1月1日，美国与中华民国断绝外交关系，末任大使安克志（Leonard S. Unger）离任，驻台美军全部撤出。同年4月10日，美国总统卡特(图）签署《台湾关系法》，台美仍然保持实质上的双边关系。

台北和美国的高层互动 李登辉总统在康奈尔大学演讲（1995） 1995年，时任台湾总统李登辉以"私人身份"前往母校美国康奈尔大学发表演讲。他是史上首位进入美国的中华民国现任元首。这次访问因此被认为是中华民国在外交上的一大突破。

台北和美国的高层互动 美国众议院议长金里奇率团访台（1997） 1997年4月初，美国众议院议长金里奇（ Newt Gingrich）率团访问台湾，成为美中建交后访问台湾的最高级别美国官员。不过，金里奇当年出访台湾前先拜会了时任中国第一把手江泽民。就金里奇本人而言，他主张加深中美关系。在访问台湾、会晤时任总统李登辉之后，金里奇称，他曾告诉中国领导人“我们会协防台湾”，中国回答道，没有发动袭击的意图。

台北和美国的高层互动 陈水扁总统被禁止“过境”美国（2007） 自1979年台美断交后，台湾总统、副总统、外交部长等高层都被禁止访美。台湾前总统陈水扁曾于2000年过境洛杉矶，2001年和2003年过境纽约，但在2007年访问中美洲时被阻止在美国大陆过境，而只能在阿拉斯加机场短暂加油，被指"有失尊严"。

台北和美国的高层互动 马英九蔡英文均“过境”纽约（2013、2019） 前台湾总统马英九曾于2013年过境纽约，现任台湾总统蔡英文去年7月也过境纽约，并会见台“邦交国”驻联合国常任代表。

台北和美国的高层互动 美国卫生部长阿札尔访台（2020） 美国卫生部长阿札尔(Alex Azar) 2020年8月出访台湾，并与台湾总统蔡英文举行会谈。他也成为自1979年来访问台湾的最高级别美国官员。中国人民解放军军机也在他们会晤的当天短暂飞越台湾海峡中线。

台北和美国的高层互动 美国常驻联合国代表克拉夫特与蔡英文视讯会谈（2021） 美国常驻联合国代表克拉夫特1月14日与台湾总统蔡英文进行视讯谈话。先前，克拉夫特曾计划访台，但因美国务院取消所有外访未成行。克拉夫特在视讯谈话中赞台湾在许多方面为全球典范，蔡英文首次提及将继续推动“加入联合国”。中国外交部回应称，坚决反对任何形式的美台官方往来，并指责克拉夫特的言行严重干涉中国内政，严重违反一个中国原则等等。

台北和美国的高层互动 美国国会众议院议长佩洛西访台（2022） 2022年8月2日晚22时，美国众议院议长佩洛西的专机降落在台北松山机场。这是继1997年时任众议长金里奇访问台湾后，美国到访台湾的最高级别官员。佩洛西在抵台后发表的声明中说：“我们的国会代表团对台湾的访问兑现了美国对支持台湾充满活力的民主制度的坚定承诺。美国对2300万台湾人民展示团结在今天比以往任何时候都更加重要，因为世界面临着在专制和民主之间做出选择。” 作者: 乐然



几十年来，美国政府一直坚持“战略模糊性”政策，即不明确表示如果中国入侵台湾，美国军队是否介入。佩洛西访问台湾之后，中国反复进行对台军演，一些美国国会议员认为美国应该放弃“战略模糊性”政策，明确表示美国将与台湾并肩作战。

当被问及这个话题时，萧美琴并未明确答复，仅赞许了现行政策。“它维持了数十年的现状，或者我应该说它维持了和平。”她说。

拜登总统多次主动公开表示美国会出面保卫台湾，但白宫助手们都随即收回，并保证战略上的模糊性仍然存在。

与此同时，萧美琴指出，在看到乌克兰成功抵御俄罗斯军事入侵后，台湾意识到需要标枪飞弹（Javelin）、刺针飞弹（Stinger）、海马士多管火箭系统（HIMARS）与其他小型机动武器系统。台美也已经就其中一部分达成协议。

一些安全问题研究智库指责美国政府和军工产业在对台军售中，将数十亿美元的交易过多地集中在先进的高价飞机和海军舰艇上。一些安全分析人士说，更强大的中国军队在发动攻击时，这些大型军事目标预计将会遭到摧毁。

萧美琴指出，台湾正致力于确保地面部队尽快转向更坚韧、技术含量更低的武器供应。即便美国为了支持乌克兰反击俄罗斯入侵，已经投入价值数十亿美元的此类武器，导致全球武器库存紧张，“美方友人向我们保证，台湾是一个非常重要的优先事项”。

台湾总统蔡英文上个月宣布兵役改革政策，包括义务役从现行的四个月延长至一年。与此同时，台湾也扩大了国防开支。对于日经亚洲（Nikkei Asia）关于美国国民兵（National Guard）已开始训练台湾部队的报导，萧美琴未正面答复。她表示，台湾正在探索与美国国民兵合作以改善训练的方式。

萧美琴表示，乌克兰经验也为美国与其他盟友提供了教训，包括团结一致站在受到威胁的民主国家背后的重要性。

她说：“向专制领导人发出一致的信息至关重要，即武力永远不是一种选项……武力将得到国际社会强烈的回应并产生后果。”

萧美琴还谈到美国拜登政府促进电脑芯片的生产。新冠病毒大流行期间的供应链中断凸显了半导体对美国经济和军事的至关重要性，以及美国对芯片进口的依赖程度。

美国先进半导体产量的增加将使得美国与在该领域领先全球的台湾进行更直接的贸易竞争。对中国可能干扰通过台湾海峡的半导体运输的担忧促进了美国在这方面的生产努力。

美琴指出，台湾的计算机芯片产业历时数十年发展，有信心“在未来几十年内，它将继续成为全球供应链不可或缺且不可替代的贡献者”。

萧美琴提到台湾在亚利桑那州的新半导体工厂投资 400 亿美元，拜登上个月对该大型项目进行了现场参观。她还对她所谓在美国经营的台湾公司受到美国长期的经济处罚表示失望。

美国外交上不承认台湾是一个国家，这意味着台湾与中国和美国其他主要贸易伙伴不同，与美国没有税收协定，因此需要缴纳额外税款。

萧美琴说，清除解决这个问题的障碍将使美台商业投资“从长远来看更加成功和可持续发展”。

（美联社）

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