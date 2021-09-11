台湾驻美代表处传「正名」 中国向美提「严正交涉」

（德国之声中文网）中国外交部发言人赵立坚13日在例行记者会上，回应有关美国政府正考虑将「驻美国台北经济文化代表处」更名为「台湾代表处」的报导时表示，美方应恪守「一个中国」原则和中美「三个联合公报」规定，停止任何形式的美台官方往来。

赵立坚说，台湾问题是中美关系中最重要丶最敏感的核心问题，「一个中国」原则是中美关系的政治基础。并提到中美元首9月10日首次通话时，美国总统拜登表示，美方从来无意改变一个中国政策。因此「中方已就上述媒体报道的有关动向向美方提出严正交涉」。

日前，英媒《金融时报》报导，美国资深官员与台湾国安会秘书长顾立雄和外交部长吴钊燮举行特殊管道对话，美国正考虑将「驻美国台北经济文化代表处」更名为「台湾代表处」。《金融时报》所提及的特殊管道对话，又称「蒙特瑞会谈」（Monterey Talks），是拜登政府首度与台湾举行高层的面对面会谈。

《金融时报》提及，台湾驻美代表处更名案得到白宫国安会印太事务协调总监坎贝尔（Kurt Campbell）力挺，国安会内部和国务院处理亚洲事务的官员也广泛支持此事，但还需美国总统拜登签署行政命令最後拍板定案。

台美官方低调

不过，白宫国安会丶国务院和台湾驻美代表处对此事均不评论。台湾官方对此事保持低调，外交部日前发布声明表示「没有评论」，只称「与美方保持密切沟通，一步一脚印，稳健深化台美双方在各项领域的合作夥伴关系」。吴钊燮与顾立雄13日从美国返回台湾，吴钊燮在机场向台湾媒体挥手致意表示：「谢谢丶大家辛苦了」。

中国官媒《环球时报》则在12日发表社论称，若美国改为用「台湾代表处」作台驻美机构的名称，「届时中国从美召回大使完全可以预期，而且这很可能是中方外交上的『最低反应』，否则的话中国无以为一个『中国原则』立威」。

台湾驻美代表处改名案在台湾政坛引发讨论，《联合报》报导称，台湾驻美代表处前政治组组长赵怡翔在接受电台节目专访时指出，几年前台美关系若获得过多关注的话，有些人可能倾向更为谨慎处理而收手；但现在台美关系已不同，「谈任何事情，即便有人有心去曝光之後，未必会对事情本身有所影响」。

在中国强硬表态後，台湾媒体《自由时报》14日引述涉外人士报导称，在外媒揭露相关讯息後，更名一事趋向复杂，可预见北京势必强力阻拦，华府如何接招，已成美中交锋的观察指标。

台湾模拟解放军生化攻击

在两岸及中美关系紧张下，台湾军队13日开始为期5天的年度「汉光实弹演习」，当天在台南测试了抵御北京可能发动生化战争的能力。

台湾国防部称，此次汉光演习将包括在近海小岛上的演习，首先是测试台湾军队的协调医疗能力，以应对解放军的模拟生化攻击。

中央社报导称，台湾军队在大雨中，演练以爆破声响模拟部队疑遭敌军「生化武器」攻击的情境，随後，化学兵部队检测车辆到场进行环境侦测，再由身着全套防护衣的人员进入现场抢救伤患。

《南华早报》13日分析指出，台海局势没有缓解迹象，中国人民解放军几乎每天都战机进入台湾防空识别，加大对台湾的压力。

台湾国防部9月13日指出，当天有1架共军的运8远干机进入台湾西南防空识别区（ADIZ），台湾空军派遣空中巡逻兵力应对、进行广播驱离与防空飞弹追踪监控。

9月5日，则有共有19架进入台湾西南防空识别区，更早前，台湾国防部曾在6月15日称，当天有28台共机进入台湾西南空域，创下有史以来最高纪录，在这之前的最高纪录是在4月12日的25架次。

（综合报导）

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