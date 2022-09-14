台湾驻美代表会晤多国议员 呼吁国际社会共同阻遏北京犯台

（德国之声中文网）这次事先并未公布的会晤是在华盛顿台湾驻美代表处"双橡园"举行的，六十多名与会议员分别来自欧洲、亚洲和非洲。俄罗斯入侵乌克兰以来，各方对中国武力攻台的担忧也在与日俱增，此次会晤活动也是台湾方面联络民主国家共同应对北京威胁的最新尝试。



路透社报道称，本周"对华政策跨国议会联盟"(IPAC)正在华盛顿举行会议，而参与双橡园会晤活动的议员均为IPAC会议的与会者。报道称，这些议员将签署一份承诺书，敦促各自政府"采取更为强有力的威慑手段，以阻止中华人民共和国对台湾采取军事或其他强制行为。"



路透社获取的承诺书草案中称："我们将会付出努力，让我们的政府向中华人民共和国发出信号，任何针对台湾的军事侵略都会让北京付出高昂的代价。""应考虑包括有效制裁在内的经济和政治措施，以避免台海出现军事升级，并保障台湾同外界的贸易及其他交流能够不受阻碍的进行。"草案中还称，各国同台湾的关系不受北京指使，各国议会也应加强同台湾的议员互动。







台湾驻美代表萧美琴对各国议员表示："向独裁者展示，我们也有朋友，这一点非常重要。""我们不会去挑衅霸凌者，但我们也不会向他们的压力屈服。"路透社获取的与会名单显示，参与会晤的议员来自英国、澳大利亚、加拿大、印度、日本、立陶宛、乌克兰、新西兰和荷兰等三十个国家。对于两名来自乌克兰的议员代表，蔡美琴表示："国际社会站在乌克兰一边，我们当然也希望，国际社会也能站在台湾一边，共同抵御来自中国变本加厉的侵略行为。"





周三中国外交部例行记者会上，当被问及台湾驻美代表组织的议员会晤时，外交部发言人毛宁表示："一个中国原则是中国同世界各国建立和发展外交关系的政治基础。中国坚决反对建交国同台湾进行任何形式的官方往来。 "她表示："中方反对一切外来干涉，也绝不接受任何威胁。民进党当局勾连外部势力、谋求'台独'分裂是死路一条。 "

路透社报道称，各国议员将于周三签署的承诺书上，将会敦促各自政府确保供应链中排除新疆的强制劳工产品，并对镇压香港民主运动的中国官员以及支持俄罗斯军工企业的中国公司实施制裁。

（路透社）

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