台湾驻德代表吁德国增加访台和军事合作

（德国之声中文网）2016年被派往柏林的谢志伟周三（8月17日）对路透社表示，他希望德国及其战略伙伴能邀请台湾参加这些国家在印太地区的下一次演习，或安排更多的双边访问。

谢志伟在接受路透社采访时说，他认为，德国政府有意愿改善对台事务的处理方式，而有些已经发生。他表示，"我希望，随着北京对台湾的侵略意图更加露骨，德方能对此做出相应反应"。

批评者指责柏林部分出于其对中国的严重经济依赖性，在侵犯人权等问题上长期对北京软弱，对台湾缺乏支持。自2016年以来，中国成为德国最大贸易伙伴。

不过，肖尔茨(Olaf Scholz)政府已明言要表现出更强硬态度。由社民党、绿党和自民党组成的执政联盟协议首次提及台湾。该协议指出，对台湾海峡现状的任何改变都须经由双方同意，并以和平方式实现。

最近，作为对美国众议院议长佩洛西访台的反应，中国在台湾周边水域实施大规模军演，台海紧张明显升温。

在对北京日益担忧的背景下，过去一年里，德国和其它西方国家一道扩大了其在印太地区的军事存在。本星期，德国派出13架军机参加在澳大利亚举行的多国联合军演。

谢志伟在路透社采访中还表示，应让台湾更密切融入联合国、世卫、国际刑警等国际组织。他说，在柏林，已经不再听到 "Wandel durch Handel"（"经由贸易促成变革"）这一说法，除了针对它的批评声音，此说曾经长期成为德国对华政策指导原则。

欧洲议会副议长毕尔与蔡英文会晤

谢志伟说，德国政府在该地区的重点似乎正转向地缘政治方面。他表示，欧盟层面也正走上一条新路。这位台湾驻德代表指出，上个月，欧洲议会副议长毕尔（Nicola Beer）访台，开了欧盟高阶官员来访先河。

谢志伟还表示，如果德国联邦议院众议院议长访台，他会为之高兴，尽管这可能是向德国"要求过多"。

目前，德国已排除任何高层官员访台的可能性。

联邦议院人权委员会多名议员计划今年10月访台。上周，委员会主席阿尔特（Renata Alt）女士对路透社表示，此行应能发出一信号，"即：我们支持台湾的独立及其民主"。

（路透社）

台驻德代表：佩洛西访问体现价值观之争

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