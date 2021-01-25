 台湾首次通报美侦察机进入其防空识别区 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.02.2021

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台湾首次通报美侦察机进入其防空识别区

自9月中旬开始，台湾几乎每天都报告中国在其防区的活动，现在第一次提到美国飞机的存在。台湾国防部称，6架中国战斗机和一架美国侦察机上周日进入其防空识别区，表述非同寻常。

China Luftwaffe Kampfjet Typ J-11

台湾国防部表示，当天共有7架中国飞机飞进了普拉塔斯群岛附近的同一海域，其中包括两架J-10战斗机、4架J-11战斗机和一架Y-8侦察机。一架美国侦察机也同样出现在防空识别区的西南部（图为2015年资料图片：J-11战斗机）

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《金融时报》以及《商业内幕》引述消息人士称，美国及其盟国的情报显示，中国军机1月23日在台湾防空空域演习，模拟打击位于南中国海的罗斯福号航母编队。美军一名发言人表示，美军将继续坚持在南海国际水域航行。

中国国防部28日在例行记者会上，对台湾发出强烈警告，表示「台独」便意味着战争。同日，美国国防部回应中国的言论，强调美国会继续给予台湾军事支持。

本周六，13架解放军军机进入台湾西南空域，规模创下今年之最。路透社指出，美国对台湾的支持增加引起北京的关注。台湾驻美大使萧美琴受邀参加拜登就职典礼后，美方表示对台承诺“坚若磐石”。

在中国解放军连日派战机飞入台湾的防空识别区後，前美国国防部官员唐安竹 (Drew Thompson) 告诉德国之声，中国此举是惯性的军事行动，并非直接向拜登政府发出警讯。

（德国之声中文网）台湾国防部称，6架中国战斗机和一架美国侦察机上周日（1月31日）进入台湾防空识别区的西南角。这是对美国军事行动不寻常的表述。

该识别区靠近南海北部台湾控制的普拉塔斯群岛（Pratas Islands）。上周，台湾方面称多架中国战斗机和轰炸机进入了该区域。过去一周，两岸紧张局势加剧。

在此期间，一美军航母战斗群进入了南中国海。美方称其为例行部署，同时对中国的飞行活动提出了批评。

台湾国防部表示，当天共有7架中国飞机飞进了普拉塔斯群岛附近的同一海域，其中包括两架J-10战斗机、4架J-11战斗机和一架Y-8侦察机。

台湾国防部还称，一架美国侦察机也同样出现在防空识别区的西南部，但既没有透露飞机类型，也没有提供详细的飞行路线。中国所有战斗机的详细飞行路线也没有透露。

自9月中旬开始，台湾几乎每天都报告中国在其防区的活动。但是，这是第一次提到美国飞机的存在。

台湾很少公开谈论美国在其附近的活动，通常是在美国军舰经过台湾海峡时才会提及。但是，外交和安全方面的消息人士透露，美国空军和海军经常在台湾附近执行任务。

Guam | US Flugzeugträger

美国罗斯福号航母最近进入南中国海（图为2020年5月15日罗斯福号停靠在关岛）

美国和大多数国家一样，与中国宣称拥有主权的台湾没有正式外交关系，却是台湾最重要的国际支持者和武器供应商。

上周，中国对台湾使用了更强硬的措辞，称“台独就意味着战争”，并称中方“在台海地区的军事活动是对外部势力干涉和台独势力挑衅的严正回应”。

中国认为，台湾民选政府一意孤行要宣布独立，踩到了北京的红线。台湾总统蔡英文则说，台湾已经是一个独立的国家，名字叫中华民国。

 

张平/   凝炼 （路透社）

 

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