台湾首次撤销政治犯罪名 逾千人获平反

(德国之声中文网) 台湾促进转型正义委员会週五 (10/5) 举行第一波刑事判决撤销公告仪式，总共1270名因二二八事件、白色恐怖等政治案件被判刑的当事人，获政府撤销罪名。

第一波获撤销罪名的1270人当中，95%都是在1950年代被判刑，不少与会人士已达高龄。当中有274人当年被处以枪决死刑，部分家属也到场出席仪式。

今年已经95岁的白色恐怖代表吴声润在会上致辞，他说自己28岁时被捕，当时国民党政府执政的台湾瀰漫恐怖气氛，过去数十年来活得很辛苦，庆幸等到今天。但当他想到被打死的朋友，不禁流下泪来。

年迈的228事件政治犯致辞

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半年内将有万人获撤告

台湾总统蔡英文出席仪式时，代表政府向受难人及家属致歉﹕「对不起，让你们久等了。...这一天真的来得太晚，但来得晚总是胜过永远不来。」

蔡英文表示，虽然转型正义曾经迟到，但他们的努力不再缺席。她也承认促转会过去数月工作确有波折，希望委员会未来能还原历史真相、釐清责任归属，同时重建社会信任。她说﹕「民主不会走回头路，转型正义也不会。」

促转会主委黄煌雄则预告在未来半年，将会有第二、第三波撤销公告，人数会有上万人。

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當局在會場放置獲平反政治犯名單

仪式在前军法处看守所旧址--台北喜来登饭店举行，是1950年代许多政治案件涉案人被审讯和扣押之处。在公告仪式上，蔡英文等官员与受难者一同见证碎纸机把象徵判决书的字条销毁，代表罪名得以平反。

以往台湾政府曾经针对这些政治案件的受害人和家属，给予赔偿或颁发证书恢復名誉，但从未撤销他们的刑事纪录。推动转型正义是蔡英文执政的主要政纲之一，促进转型正义委员会在今年5月成立，除了平反受害人罪名，还会探讨中正纪念堂存废等问题。