台湾首次成功从外国引渡台湾民众返台

(德国之声中文网）台湾法务部2月7日表示，去年2月向波兰请求引渡因涉诈欺遭通缉的刘姓男子，在历时约9个月的法院审查程序及司法部长行政审查程序后，波兰同意将刘姓嫌犯引渡台湾接受司法审判。1月15日，此人被引渡回台。

根据台湾法务部新闻稿，刘姓嫌犯2017年因涉电信诈骗案遭国际刑警组织发布红色通缉后，于波兰遭逮捕并予拘留。大陆地区随即向波兰请求引渡。 波兰各级法院审核后准予引渡至大陆地区，但刘姓嫌犯向欧洲人权法院（ECHR）提出申诉，该法院于前年判决认定将刘嫌引渡至大陆地区受审将有违反欧洲人权公约第3条所规定禁止酷刑或不人道对待之虞。台湾法务部于去年2月间，依台中地检署之请求并依据台波刑事司法合作协定，向波方主管机关正式提出将刘嫌引渡回台接受司法侦审的请求。去年11月，波兰法院裁定同意引渡刘嫌回台受审，波兰司法部长也签署引渡令。今年1月15日，在台湾刑事警察局派员接返戒护下，刘嫌被解送抵台归案，经声押未获裁准，台中地检署检察官为防止其逃亡，随即对其进行科技监控。

从台籍嫌犯被”送中“到首次“送台”

台湾目前只和全球12个主权国家拥有正式外交关系。北京视台湾为中国不可分割的一部分，并要求一些国家将台籍嫌犯引渡到中国大陆。比如从2016年到2019年，有多达200多名台湾籍电信诈骗嫌犯被从西班牙遣送到中国，引起台湾方面的批评。国际人权组织”保护卫士“2021年公布的名为《中国在海外猎捕台湾人》的调查报告称，2016年至2019年间，在北京的压力下，共有600多起台湾人在海外被引渡或强制遣送至中国的案件。

近年来，随着北京方面对民主台湾采取了更加激进的立场，西方对台湾的支持有所增加。包括波兰在内的一些欧洲国家已表示愿意与台湾发展更密切的关系，即使这会激怒北京。2019年，台湾与波兰完成签署"台波刑事司法合作协定"，该协议于2021年2月23日生效，内容除引渡外，还包括刑事司法互助、受刑人移交、法律及实务见解之分享、追诉犯罪及犯罪预防资讯交换等范畴。

台湾法务部表示，"该协定生效以来，台波间已相互完成诸多司法互助案件。 本次波兰同意本件引渡请求案，并协助完成执行，为我国自外国引渡我国人民返台之首例，亦为两国间之司法合作关系奠下坚实基础。"

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2024-02-07T13:47:18Z UTC