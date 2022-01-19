台湾预告解禁福岛食品  有助加入CPTPP?

(德国之声中文网) 台湾行政院周二 (2月8日)举行「日本食品输入管制措施」记者会，预告即将订定法规，调整放宽福岛5县食品进口管制，包括废止100年3月25日公告暂停输入报验。最快2月18号提出公告。

台湾行政院发言人罗秉成指出，全世界已有40多国完全解除日本食品输入管制，包括美国、新加坡及以色列，至于欧盟则对日本食品的特定品项要求辐射检验证明。

他说:「目前全世界只剩台湾和中国（不能输入福岛周边食品），甚至香港及澳门都放宽了。」

根据台湾食药署发布的资讯，其中日本国内限制流通的产品以及福岛5县野生鸟兽肉、菇类、漉油菜仍禁止。5县开放品项之产品，还有临近县市的相关食品应检附辐射检测证明及产地证明双证即可。

蔡英文:台湾不会进口核食。

在野党国民党批评执政党在立法院休会期间通过此案，是「突袭」，践踏779万民意。2018年台湾举行公投，以超过779万票通过「政府维持禁止开放日本福岛311核灾相关地区，包括福岛与周遭4县市（茨城、枥木、群马、千叶）等地区农产品及食品进口」。

台湾民意基金会在1月25日曾公布民调显示，虽然仍有54.6%台湾民众不支持开放日本福岛及周边县市农产品及食品进口，但相较前年9月已经减少10.9%，支持者则增加10.5个百分点来到38.8%，显示态度正在转变当中。

当时台湾民意基金会董事长游盈隆分析，主因是日本捐赠台湾疫苗、表达对台海局势的关注，以及蔡英文政府在开放美国莱猪进口时，将相关政策从食安连结到国际贸易与台美关系，因而出现这样的变化。

台湾总统蔡英文8日也回应新的管制措施，强调「台湾不会进口核食」。她说:「透过去年的公投，台湾向世界展现了，我们愿意接受国际标准，也有决心面对及解决困难贸易问题，走向世界贸易体系。」

蔡英文指的是台湾2021年反对含有莱克多巴胺的美国猪肉进口到台湾的公投案，最终投票率为41.09%、不同意票占51.21%，全案不通过。她也直接提到台湾要「进一步参与像CPTPP等高标准的国际经贸体制」。

有助闯关CPTPP?

行政院發言人罗秉成强调，这样的措施有助于台湾加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)，但「跟日方没有交换条件」，因为日方在第一时间就表达支持，能不能加入CPTPP也「不是放宽规定的充分条件」。

他表示，台湾政府会以科学证据保障民众的食品安全，台湾是以外贸导向为主，不能自外于人。至于日本长期以来关切并期待台湾改变相关管制作法，台湾无可回避日本提出的合理诉求。

台湾行政院政務委員鄧振中表示，台湾的行动展现「愿意根据国际规范进行经贸措施」，让各国可以收到清楚讯息。

路透社报道，今年1月中旬，台湾日本关系协会与日本台湾交流协会召开45届台日经济贸易会议，台湾表示期待及早展开台湾申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）的建设性对话。

该次对话中，代表日本的大桥光夫亦提及台日长期以来产业密切合作，特别是半导体的部分，已形成紧密的供应链伙伴关系；另外，也期盼台湾能依据科学证据及国际标准处理福岛五县食品。

(综合报道)

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