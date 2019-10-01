台湾青少年认同调查:维持现状反对统一

(德国之声中文网) 根据台湾首次针对青少年进行的认同调查，多数台灣青少年希望两岸继续维持现状，並反對與中國統一。

台湾媒体委託政治大学选举研究中心进行青少年認同调查，9日公布結果。在受訪的2223多名高中職學生中，有40.3%的受訪者希望「維持現狀，以後走向獨立」，其次是「維持現狀，看情形再決定獨立或統一」（25.2%），及「永遠維持現狀」（14%）。「尽快独立」有8.8%。最后两项是「維持現狀，以後走向統一」（3.7%）以及「盡快統一」（0.9%）。

被问到台湾青少年是不是「天然独」，进行调查的政治大学选举研究中心副研究员俞振华在电视节目《有话好说》表示，年轻人没有办法接受跟中国大陆统一， 很大的原因是中国共产党。但他说:「至于是不是要真正走向一个独立的国家，不要中华民国，要换一个新的概念的国家，还有待观察。」

调查中也显示有78.7%的受訪者認為自己是「台灣人」，遠高於「中國人」（0.8%）與「兩者皆是」（20.1%）的選項。

针对这个结果，俞振华说:「随着中国崛起之后，现在连(中国)文化的话语权也变成是中国大陆的......台湾变成有一个政治和地域上的概念。」他认为在中国大陆把「中国」概念政治化后，已经和台湾人过去认同的「中国」不同。而在世代交替后，在台湾土生土长的年轻人也从血缘上的认同转为对土地的认同。

台湾年轻人普遍反对统一的态势是否对北京造成压力，淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳向德国之声表示，中国政府本来就不把推进统一寄望在转变台湾民意上。

他也提到，就北京来看当前的两岸关系，防止台湾独立的迫切性远远高于现阶段推动两岸统一谈判的可行性。他说:「北京对台工作一个是有关于弱化两岸关系分离的意识，将重点放在(台湾)年轻人的创业和就业，到大陆去工作实习，并多强调历史连结。侧重用现实经济生活社会融合来化解台湾年轻人独立的意志。」