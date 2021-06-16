台湾陆委邱太三发声明谴责矮化台湾

（德国之声中文网）台湾驻港办人员周日（6月20日）大部分离开香港后，台湾陆委会主委邱太三次日（6月21日）下午举行记者会宣布调整驻港办事处的业务，同时，他严词批评香港方面的决定。

邱太三提出六点声明，谴责香港矮化台湾，进行无理打压，以致造成台港关系倒退。

此前德国之声曾报道，去年7月，台湾驻港办事处代理处长高铭村因拒签“一个中国承诺书”，工作签证未获续签，被迫返台。作为反制措施，台湾方面去年宣布，在香港驻台办事处人员工作签证期满时，也将不被续发签证。

今年5月，香港特区政府宣布暂停驻台湾办事处的运作，一个月后，澳门特区政府上周也宣布，驻台湾的澳门经济文化办事处将从6月19日起暂停运作。

据台湾陆委会发出的消息，香港政府早在2018年7月就要求台湾驻港人员签署一中承诺书，作为核发工作签证的条件，被拒绝后，台湾驻港办事处、观光局等机构的人员都在签证问题上受到刁难。

台湾陆委会主委邱太三

台湾陆委：一国两制名存实亡

邱太三陆委在周一的新闻会上表示，港府单反面违反了2011年台港互设办事处的换文內容，按照这项文件，台湾驻港办使用正式名称“台北经济文化办事处”，当时，没有附带任何政治前提。“台北经济文化办事处”的前身是“中华旅行社”。

他还说，香港受制于中共的作为，再次证明“一国两制”名存实亡。

他希望台湾民众和国际社会保持警惕，共同坚守民主防线。

最后，邱太三保证将信守为人民的服务。他说，将调整步骤，采取应对措施，让驻港办事处仍能坚守岗位，服务于民。

台湾驻港办8名人员中，7名撤离，只剩一名7月签证到期的经济部驻港代表。据路透社援引知情人士报道，此前，香港政府再度拒绝签发台湾驻港办事处官员签证或核发新签证，近期更要求部分驻港办事处官员在21日前离港。

这名知情人士还介绍，下个月台湾驻港办事处将没有台湾官员任职，但仍有50位香港雇员持续维持一般经济交流及签证相关服务，且台湾目前没有计划缩减驻港办事处营运规模。

（综合报道）

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