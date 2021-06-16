 台湾陆委会主委邱太三发声明谴责矮化台湾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.06.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

台湾陆委会主委邱太三发声明谴责矮化台湾

台湾陆委会主委邱太三就香港办事处撤员一事谴责港府矮化台湾，他说一国两制已名存实亡。

Hongkong Taiwanesische Flagge an Taiwans Nationalfeiertag

2019年双十节时有人在香港打出中华民国国旗

（德国之声中文网）台湾驻港办人员周日（6月20日）大部分离开香港后，台湾陆委会主委邱太三次日（6月21日）下午举行记者会宣布调整驻港办事处的业务，同时，他严词批评香港方面的决定。

邱太三提出六点声明，谴责香港矮化台湾，进行无理打压，以致造成台港关系倒退。

此前德国之声曾报道，去年7月，台湾驻港办事处代理处长高铭村因拒签“一个中国承诺书”，工作签证未获续签，被迫返台。作为反制措施，台湾方面去年宣布，在香港驻台办事处人员工作签证期满时，也将不被续发签证。

今年5月，香港特区政府宣布暂停驻台湾办事处的运作，一个月后，澳门特区政府上周也宣布，驻台湾的澳门经济文化办事处将从6月19日起暂停运作。

据台湾陆委会发出的消息，香港政府早在2018年7月就要求台湾驻港人员签署一中承诺书，作为核发工作签证的条件，被拒绝后，台湾驻港办事处、观光局等机构的人员都在签证问题上受到刁难。

Taiwan Chiu Tai-san

台湾陆委会主委邱太三

邱太三：一国两制名存实亡

邱太三在周一的新闻会上表示，港府单反面违反了2011年台港互设办事处的换文內容，按照这项文件，台湾驻港办使用正式名称“台北经济文化办事处”，当时，没有附带任何政治前提。“台北经济文化办事处”的前身是“中华旅行社”。

他还说，香港受制于中共的作为，再次证明“一国两制”名存实亡。

他希望台湾民众和国际社会保持警惕，共同坚守民主防线。

最后，邱太三保证将信守为人民的服务。他说，将调整步骤，采取应对措施，让驻港办事处仍能坚守岗位，服务于民。

台湾驻港办8名人员中，7名撤离，只剩一名7月签证到期的经济部驻港代表。据路透社援引知情人士报道，此前，香港政府再度拒绝签发台湾驻港办事处官员签证或核发新签证，近期更要求部分驻港办事处官员在21日前离港。

这名知情人士还介绍，下个月台湾驻港办事处将没有台湾官员任职，但仍有50位香港雇员持续维持一般经济交流及签证相关服务，且台湾目前没有计划缩减驻港办事处营运规模。

（综合报道）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Nationalflagge Macau

步香港后尘 澳门暂停运作驻台办事处 16.06.2021

澳门特区政府日前表示，驻台湾的澳门经济文化办事处将从6月19日起暂停运作。就在不久前，香港特区政府也宣布暂停驻台经贸文办的运作。台湾方面表示，澳门的单方面决定“令人遗憾”。

Hongkong Taiwanesische Flagge an Taiwans Nationalfeiertag

台港关系恶化？ 驻港办台籍人员全数撤回 20.06.2021

台湾方面表示，因为拒签“一中承诺书”而无法获得延签，已开始撤回其驻港办人员。民进党批中共的做法会加深台湾人对中国的不信任。台湾驻港办的业务据悉将作出相应调整。

Hongkong & Sicherheitsgesetz China | Chinesische Flagge

外交部驻港特派员：国安法及改变选举令香港由乱转治 16.06.2021

新任外交部驻港特派员刘光源称，有反华势力试图抹黑中国，干涉中国内政，中国有权采取反制措施。任何试图干预中国内政的图谋都不会得逞。他还指出，随着《香港国安法》及香港改变选举制度，香港正由乱转治。

广告

媒体看中国

China I Corona-Tests in Shijiazhuang

德语媒体: 中国为何不肯放松防疫措施

据中国的官方报道，截至本周日中国已经完成了十亿剂新冠疫苗的接种工作，这相当于全球总接种量的三分之一。不过，尽管疫苗接种进度极其迅速，但中国似乎并没有放松防疫措施的迹象。  